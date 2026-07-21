Lionel Messi llegó a Rosario luego de su participación en la Copa del Mundo

El capitán argentino Lionel Messi lloró tras la derrota 1-0 ante España en la final del Mundial, el domingo 19 de julio de 2026, en East Rutherford, Nueva Jersey. (AP Foto/Stephanie Scarbrough)

Luego del recibimiento al plantel de la selección argentina un día después de haber finalizado la Copa del Mundo 2026, Lionel Messi regresó al país. Aterrizó pasadas las seis de la mañana en el Aeropuerto Internacional de Rosario.

Tanto La Pulga como Rodrigo De Paul habían permanecido en Estados Unidos tras la derrota de Argentina ante España en el MetLife Stadium, en la final del Mundial disputada el domingo 19.

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Messi viajó primero de Nueva York a Miami y, desde allí, emprendió vuelo en un avión privado con destino a su ciudad natal. Se espera que Messi pase unos días junto a su familia en su casa del barrio privado Kentucky, en Funes.

Luego, el rosarino volverá a incorporarse al Inter Miami para retomar la competencia oficial con su equipo.

(@leomessi)

El mensaje de Messi tras la final

La derrota por 1 a 0 ante el equipo de Luis de la Fuente, con el gol de Ferran Torres al inicio del segundo tiempo suplementario, dejó a La Scaloneta en el segundo puesto del mundo. Messi eligió las redes sociales para despedirse del torneo con un mensaje dirigido a sus seguidores.

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“El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno… Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo”, comenzó diciendo en su cuenta de Instagram.

“Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo”, reflexionó. Seguidamente, el capitán agradeció: “Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos”.

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Esas fueron sus primeras palabras públicas tras la final —ya que no brindó declaraciones en la salida del estadio— y cerró el mensaje: “También quiero felicitar a España por el campeonato”.

El micro con los jugadores pasó por donde estaban los hinchas (Gaston Taylor)

El regreso de la selección a Ezeiza

Gran parte de la selección argentina aterrizó el lunes pasadas las 18h en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza en un vuelo de Aerolíneas Argentinas. La delegación, como se sabía, no contaba con la presencia de ninguno de los dos jugadores del Inter. A ellos se sumaron otros cuatro futbolistas que no regresaron con el plantel, aunque sí estuvieron presentes el director técnico Lionel Scaloni y el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia.

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Una segunda aeronave trasladó a las familias de los jugadores, quienes aterrizaron más temprano y aguardaron a sus seres queridos en el predio de la AFA.

Los jugadores saludaron a los hinchas que se concentraron en Ezeiza (Photo by Luis ROBAYO / AFP)

Para recibir a los subcampeones del mundo, el aeropuerto Ministro Pistarini preparó una bienvenida visible desde el aire: la palabra “¡¡GRACIAS!!” pintada en 150 metros sobre el pasto de la pista de aterrizaje. Decenas de hinchas se acercaron a las inmediaciones de la terminal bajo la lluvia y el frío para alentar al plantel, mientras un operativo de seguridad articulado entre el gobierno nacional, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires resguardó la zona.

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Según supo este medio, la AFA no prevé festejos oficiales ni aceptaría la invitación del presidente Javier Milei de visitar la Casa Rosada. De hecho, el mandatario ya aseguró que, pese a sus ofrecimientos de ceder el espacio para realizar algún tipo de evento, los jugadores decidieron no celebrar el segundo puesto.