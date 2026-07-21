Deportes

Lionel Messi llegó a Rosario luego de su participación en la Copa del Mundo

El capitán argentino y su familia viajaron en un vuelo privado y permanecerán unos días en su ciudad natal antes de que el futbolista se reincorpore a su club, el Inter Miami

Guardar
Google icon
El capitán argentino Lionel Messi lloró tras la derrota 1-0 ante España en la final del Mundial, el domingo 19 de julio de 2026, en East Rutherford, Nueva Jersey. (AP Foto/Stephanie Scarbrough)
El capitán argentino Lionel Messi lloró tras la derrota 1-0 ante España en la final del Mundial, el domingo 19 de julio de 2026, en East Rutherford, Nueva Jersey. (AP Foto/Stephanie Scarbrough)

Luego del recibimiento al plantel de la selección argentina un día después de haber finalizado la Copa del Mundo 2026, Lionel Messi regresó al país. Aterrizó pasadas las seis de la mañana en el Aeropuerto Internacional de Rosario.

Tanto La Pulga como Rodrigo De Paul habían permanecido en Estados Unidos tras la derrota de Argentina ante España en el MetLife Stadium, en la final del Mundial disputada el domingo 19.

PUBLICIDAD

Messi viajó primero de Nueva York a Miami y, desde allí, emprendió vuelo en un avión privado con destino a su ciudad natal. Se espera que Messi pase unos días junto a su familia en su casa del barrio privado Kentucky, en Funes.

Luego, el rosarino volverá a incorporarse al Inter Miami para retomar la competencia oficial con su equipo.

(@leomessi)
(@leomessi)

El mensaje de Messi tras la final

La derrota por 1 a 0 ante el equipo de Luis de la Fuente, con el gol de Ferran Torres al inicio del segundo tiempo suplementario, dejó a La Scaloneta en el segundo puesto del mundo. Messi eligió las redes sociales para despedirse del torneo con un mensaje dirigido a sus seguidores.

PUBLICIDAD

El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno… Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo”, comenzó diciendo en su cuenta de Instagram.

“Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo”, reflexionó. Seguidamente, el capitán agradeció: “Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos”.

Esas fueron sus primeras palabras públicas tras la final —ya que no brindó declaraciones en la salida del estadio— y cerró el mensaje: “También quiero felicitar a España por el campeonato”.

Recibimiento Selección Argentina - Ezeiza - Predio AFA - Drone
El micro con los jugadores pasó por donde estaban los hinchas (Gaston Taylor)

El regreso de la selección a Ezeiza

Gran parte de la selección argentina aterrizó el lunes pasadas las 18h en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza en un vuelo de Aerolíneas Argentinas. La delegación, como se sabía, no contaba con la presencia de ninguno de los dos jugadores del Inter. A ellos se sumaron otros cuatro futbolistas que no regresaron con el plantel, aunque sí estuvieron presentes el director técnico Lionel Scaloni y el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia.

Una segunda aeronave trasladó a las familias de los jugadores, quienes aterrizaron más temprano y aguardaron a sus seres queridos en el predio de la AFA.

Recibimiento Selección Argentina - Ezeiza - Predio AFA
Los jugadores saludaron a los hinchas que se concentraron en Ezeiza (Photo by Luis ROBAYO / AFP)

Para recibir a los subcampeones del mundo, el aeropuerto Ministro Pistarini preparó una bienvenida visible desde el aire: la palabra “¡¡GRACIAS!!” pintada en 150 metros sobre el pasto de la pista de aterrizaje. Decenas de hinchas se acercaron a las inmediaciones de la terminal bajo la lluvia y el frío para alentar al plantel, mientras un operativo de seguridad articulado entre el gobierno nacional, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires resguardó la zona.

Según supo este medio, la AFA no prevé festejos oficiales ni aceptaría la invitación del presidente Javier Milei de visitar la Casa Rosada. De hecho, el mandatario ya aseguró que, pese a sus ofrecimientos de ceder el espacio para realizar algún tipo de evento, los jugadores decidieron no celebrar el segundo puesto.

Temas Relacionados

Lionel MessiAeropuerto Internacional de Rosarioselección argentinaúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Dibu Martínez puso en duda su continuidad en la selección argentina: “Tengo que ver si es momento de dar un paso al costado”

El arquero subió un mensaje a sus redes sociales durante la madrugada tras el recibimiento de los hinchas en Ezeiza. “Queda pensar muchas cosas”, dijo

Dibu Martínez puso en duda su continuidad en la selección argentina: “Tengo que ver si es momento de dar un paso al costado”

El emotivo mensaje de Leandro Paredes tras perder la final: “Fue un orgullo ser parte de esta Selección”

Con una publicación que deja cierto gusto a despedida, el mediocampista de 32 años agradeció a todos los que formaron parte del equipo durante este último tiempo

El emotivo mensaje de Leandro Paredes tras perder la final: “Fue un orgullo ser parte de esta Selección”

El futuro de Scaloni tras el Mundial: qué ocurrió la última vez que el entrenador se planteó dejar la Selección y el “factor Messi”

El Gringo no pudo contener la emoción tras la derrota con España en la final de la Copa del Mundo y dejó una frase sobre su futuro que generó incógnita. ¿Sigue o no?

El futuro de Scaloni tras el Mundial: qué ocurrió la última vez que el entrenador se planteó dejar la Selección y el “factor Messi”

Camada 2030: la lista de futbolistas que asoman para representar a la selección argentina en el próximo Mundial

Los mundialistas, los que estuvieron en la órbita de Scaloni y quedaron afuera, más los proyectos juveniles

Camada 2030: la lista de futbolistas que asoman para representar a la selección argentina en el próximo Mundial

Cuándo volverá a jugar Messi y las señales sobre su futuro en la selección argentina

El capitán se tomará unos días de descanso antes de reintegrarse a la actividad con el Inter Miami. Todavía no se expidió sobre su futuro en la Albiceleste tras el Mundial

Cuándo volverá a jugar Messi y las señales sobre su futuro en la selección argentina

DEPORTES

Dibu Martínez puso en duda su continuidad en la selección argentina: “Tengo que ver si es momento de dar un paso al costado”

Dibu Martínez puso en duda su continuidad en la selección argentina: “Tengo que ver si es momento de dar un paso al costado”

El emotivo mensaje de Leandro Paredes tras perder la final: “Fue un orgullo ser parte de esta Selección”

El futuro de Scaloni tras el Mundial: qué ocurrió la última vez que el entrenador se planteó dejar la Selección y el “factor Messi”

Camada 2030: la lista de futbolistas que asoman para representar a la selección argentina en el próximo Mundial

Cuándo volverá a jugar Messi y las señales sobre su futuro en la selección argentina

TELESHOW

Murió Pato Strunz, histórico baterista de Hermética, Malón y figura emblemática del heavy metal argentino

Murió Pato Strunz, histórico baterista de Hermética, Malón y figura emblemática del heavy metal argentino

Gran Hermano Generación Dorada: Emanuel Di Gioia vs Solange Abraham quedaron en uno de los mano a mano más esperados

Zoe Hochbaum debuta como conductora en Elenco Inestable en Radio con Vos: “Nervios, manija y felicidad”

Sarah Jessica Parker se conmovió con Lionel Messi tras perder la final del Mundial: “No disfruto verlo llorar”

La desolación de Benicio Guyot, a casi un mes de la muerte de Ernestina Pais: “Contemplo todo lo que no te dije”

INFOBAE AMÉRICA

El presidente del Líbano se reúne con Donald Trump en Washington para abordar el desarme del grupo terrorista Hezbollah

El presidente del Líbano se reúne con Donald Trump en Washington para abordar el desarme del grupo terrorista Hezbollah

Guerra en Medio Oriente EN VIVO: EEUU emitió una advertencia mundial para los estadounidenses por las tensiones en Medio Oriente

Marco Rubio llega a Manila para participar en la cumbre de la ASEAN marcada por la guerra en Irán y las tensiones con China

El régimen de Irán lanzó nuevos ataques contra instalaciones militares de EEUU en Jordania, Kuwait y Bahréin

El régimen norcoreano reafirmó su respaldo a la invasión rusa de Ucrania durante una nueva ronda de conversaciones de alto nivel en Moscú