El Avatar llegó a streaming: dónde ver la película que trae de regreso a Aang, el último maestro aire

El tráiler oficial de la película animada muestra a Aang en busca de Tagah para intentar revivir la cultura de los maestros del aire (Paramount Plus)

El universo de Avatar: The Last Airbender vuelve con una nueva historia. Este sábado 25 de julio llegó a streaming la película animada Avatar Aang: The Last Airbender, producción que continúa la historia de la serie original de Nickelodeon y muestra una etapa inédita del protagonista: sus años como un joven adulto que todavía busca definir su papel como Avatar.

El filme sigue a Aang, el último maestro aire del mundo, quien descubre la existencia de un antiguo poder que podría ayudar a recuperar la cultura de los Nómadas Aire, prácticamente desaparecida tras la guerra. Junto a sus amigos Katara, Sokka y Zuko, el Avatar emprende una búsqueda global para encontrar este poder antes de que caiga en manos equivocadas y ponga en riesgo la paz que consiguieron después del conflicto.

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La historia está ambientada varios años después de los acontecimientos de la serie animada estrenada entre 2005 y 2008. En esta nueva aventura, Aang aparece con aproximadamente 25 años. Bryan Konietzko, uno de los creadores de la franquicia, explicó que el personaje “es guapo, es alto y fuerte”, pero aclaró que todavía no es completamente el Avatar adulto que debe convertirse.

¿Dónde ver ‘Avatar Aang: The Last Airbender’?

Aang, Katara, Sokka y Zuko regresan como adultos en una historia que amplía el universo creado por Nickelodeon.(Paramount)

La película está disponible exclusivamente en Paramount+ desde este 25 de julio para su lanzamiento global. Originalmente, Paramount había planeado un estreno en salas de cine para octubre de 2026, pero la compañía decidió modificar la estrategia y trasladarla directamente al servicio de streaming.

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Tras las críticas de los seguidores que querían verla en pantalla grande, el estudio confirmó una proyección limitada en dos salas de Estados Unidos, una en Los Ángeles y otra en Nueva York, con el objetivo de que pueda ser considerada en premios. Sin embargo, su lanzamiento principal quedó reservado para la plataforma digital.

El camino hasta el estreno no estuvo libre de dificultades. La situación se complicó en abril, cuando la película completa apareció filtrada en internet antes de su estreno oficial. Por este caso, un sospechoso de 26 años fue detenido en Singapur y enfrenta posibles consecuencias legales.

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Durante Comic-Con 2026, los creadores hicieron referencias al material filtrado y recordaron los problemas que surgieron durante la producción. (REUTERS/Arafat Barbakh)

Durante el panel de San Diego Comic-Con 2026, el equipo hizo referencias indirectas a la filtración. La directora Lauren Montgomery recordó que había dudado en mostrar una imagen promocional del filme porque temía que pudiera difundirse antes de tiempo. El productor Bryan Konietzko respondió con ironía: “Nada nunca se filtra”, antes de que Montgomery añadiera que, efectivamente, la imagen terminó circulando en internet.

El encuentro también permitió conocer detalles emocionales sobre la nueva versión de Aang. Michael Dante DiMartino, cocreador de la franquicia, describió la película como “un viaje muy emocional para sanar los traumas de su pasado”. Eric Nam, quien presta su voz al personaje, relacionó esa lucha con sus propias experiencias frente a la presión pública.

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“Hay momentos de extrema soledad y de intentar mostrar una cara para todos, mientras sientes algo completamente contradictorio”, explicó el actor durante la presentación en Comic-Con.

La historia transcurre entre "La leyenda de Aang" y "La leyenda de Korra", e incluye un elenco de voces encabezado por Eric Nam y Dave Bautista (Paramount+)

Primeras críticas positivas para el regreso de Aang

Antes del estreno oficial, Avatar Aang: The Last Airbender recibió una recepción inicial favorable entre algunos críticos. Según Comic Book Resources, la película debutó con un 92% de aprobación en Rotten Tomatoes con 12 reseñas registradas en sus primeras evaluaciones. Posteriormente, el marcador del agregador continuó actualizándose con más críticas.

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La película cuenta con las voces de Eric Nam como Aang, Jessica Matten como Katara, Román Zaragoza como Sokka, Steven Yeun como Zuko, Dionne Quan como Toph y Dave Bautista como Tagah, un nuevo personaje dentro del universo de la franquicia.

Michael Dante DiMartino describió la nueva historia de Aang como un recorrido emocional en el que el personaje deberá enfrentar los traumas de su pasado.(Paramount)

Dirigida por Lauren Montgomery junto a Steve Ahn y William Mata, la producción representa el primer proyecto de Avatar Studios, compañía creada por Nickelodeon para ampliar el mundo de la saga. Además, la franquicia continuará con Avatar: Seven Havens, una nueva serie que explorará a otra Avatar después de los acontecimientos de The Legend of Korra.

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