Leones FC, el equipo de la familia Messi, debutó en la Primera C: así lo siguió Lionel desde Miami

El equipo de la familia Messi se presentó ante Central Ballester, por la primera fecha de la última categoría del fútbol argentino

El estreno de Leones FC en la Primera C del fútbol argentino reunió expectativa. El club, presidido por Matías Horacio Messi, hermano de Lionel Messi, concretó su debut en la competencia profesional argentina, mientras el astro del Inter Miami siguió el encuentro desde los Estados Unidos, un hecho que subraya el vínculo familiar en el nuevo proyecto deportivo.

El histórico debut de Leones FC se llevó a cabo este lunes en el estadio de Central Ballester, en José León Suárez, por la segunda fecha del torneo. El encuentro finalizó sin goles. La fundación del club en 2015 en la localidad santafesina de Alvear marcó el inicio de una travesía que ahora toma relevancia nacional. La transmisión, que se pudo seguir en vivo y de manera gratuita por la plataforma de la AFA a través de LPF Play, permitió que el propio Lionel Messi acompañara el estreno a distancia desde Miami.

La incorporación de Leones FC a la cuarta división generó controversia, dado que su afiliación directa a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) evitó el recorrido habitual por las categorías indirectamente afiliadas. La medida fue aprobada en la Asamblea General Ordinaria del 11 de octubre de 2023, bajo la presidencia de Matías Messi y con María Sol Messi como vocal suplente. El debut, originalmente programado ante El Porvenir en Arroyo Seco, fue postergado por el fallecimiento de Griselda Merelas, hija del presidente del club rival.

Leones FC debutó en la Primera C contra Central Ballester

La propuesta institucional de Leones FC se apoya en un proyecto ambicioso. El club, tercero de Rosario en la estructura de la AFA, apunta a alcanzar la Primera Nacional en un plazo de cinco años, con el respaldo de una infraestructura propia en Alvear, que incluye canchas reglamentarias y un gimnasio cubierto de casi 500 metros cuadrados.

En el plano deportivo, la formación para el debut se integró por futbolistas con experiencia en la Primera C y en clubes del ascenso como Argentino de Rosario y Central Córdoba. La pretemporada incluyó amistosos con equipos como Atlético de Rafaela, Villa Dálmine y la Reserva de Newell’s.

Leones FC, el club de la familia Messi que en 2026 jugará en la Primera C

Un aspecto distintivo fue la indumentaria: Leones FC es el único club de la división con patrocinio de Adidas, mientras que Banco Macro figura como auspiciante principal. El debut los mostró con camiseta y pantalón azul, detalles rojos y medias negras; ejercerán la localía en el estadio Antonio Di Giácomo y en ocasiones en el Estadio Único de San Nicolás, a 70 kilómetros de Rosario, de acuerdo a La Capital.

La Primera C agrupa a 28 equipos en dos zonas de 14. Leones FC integra la Zona B, donde buscará avanzar en un torneo que otorga dos ascensos a la Primera B Metropolitana: uno al campeón de la final entre los ganadores de cada grupo y otro mediante el Reducido. El sistema prevé descensos y promociones. El club santafesino ya había ganado experiencia en el Torneo Unificado de Ascenso de la Asociación Rosarina y festejado títulos en fútbol masculino y femenino.

La mirada de Lionel Messi desde Miami acompañó el estreno de Leones FC, un proyecto de perfil familiar que busca consolidar una identidad propia en el competitivo mundo del ascenso argentino, con la aspiración de dejar una huella institucional y deportiva en los próximos años.

