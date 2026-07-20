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El conmovedor posteo de Lionel Messi tras la derrota de Argentina en la final del Mundial: “Va a costar que cierre esta herida”

El capitán del combinado albiceleste realizó una publicación en sus redes luego del tropiezo ante España en New Jersey

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El mensaje de Lionel Messi tras la caída de Argentina en la final del Mundial (@leomessi)
El mensaje de Lionel Messi tras la caída de Argentina en la final del Mundial (@leomessi)

La selección argentina cayó en la definición del Mundial 2026 por 1-0 contra España en el MetLife Stadium de Nueva York, en lo que fue la tercera final de Lionel Messi. El capitán del equipo, que cerró su participación en las Copas del Mundo con una brillante actuación a sus 39 años, realizó un sentido posteo en sus redes sociales con la desgarradora imagen en la que se encuentra llorando con la medalla de plata enfrente del público albiceleste. El detalle es que está con la frente en alto.

El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno… Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo. Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo”, escribió Messi en su cuenta de Instagram, en lo que fueron sus primeras palabras públicas tras la final, ya que no brindó declaraciones en la salida del estadio.

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En esta misma línea, destacó el camino de la Selección a lo largo del certamen y el amor por parte del público: “Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos”. Por último, Messi le dedicó una línea al flamante campeón del mundo, país en el que jugó gran parte de su carrera con el Barcelona: “También quiero felicitar a España por el campeonato”.

Luego de la conquista en Qatar 2022, Messi y la selección argentina no pudieron defender la corona en 2026 (@leomessi)
Luego de la conquista en Qatar 2022, Messi y la selección argentina no pudieron defender la corona en 2026 (@leomessi)

Lionel Messi es uno de los futbolistas que no regresará al país junto al resto de la delegación albiceleste en la jornada del lunes. El grueso del plantel tiene previsto aterrizar a las 18.30 en Ezeiza, en una vuelta sin festejos oficiales previstos por la AFA y con un operativo especial para recibir a un plantel subcampeón que llegará incompleto.

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El equipo volverá en el vuelo AR 1917 y no estarán el capitán de la Selección, ni futbolistas como Gerónimo Rulli, Cristian Cuti Romero, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul y Julián Álvarez. En total, serán seis los futbolistas que no regresarán con la delegación, aunque sí se espera la presencia del entrenador Lionel Scaloni y del presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia.

Una segunda aeronave traslada a las familias de los jugadores en el mismo tramo. En la terminal aérea, el aeropuerto Ministro Pistarini preparó una recepción visible desde el aire con la palabra “¡¡GRACIAS!!pintada sobre 150 metros de pasto en la pista de aterrizaje.

Las lágrimas de Messi y unas de las fotos más desgarradoras tras la final del Mundial (AP Foto/Stephanie Scarbrough)
Las lágrimas de Messi y unas de las fotos más desgarradoras tras la final del Mundial (AP Foto/Stephanie Scarbrough)

La imagen más fuerte de la noche tuvo como protagonista a Messi, que rompió en llanto al bajar del podio del MetLife Stadium. El capitán argentino había sostenido la emoción durante la ceremonia de entrega de medallas, pero se quebró cuando se alejó del escenario con los cánticos de la hinchada de fondo. A su lado estaba Rodrigo De Paul, que también lloró. Antes de la premiación, la Pulga se había quedado solo en el campo, sentado sobre el césped, ya sin botines ni medias y con la mirada fija durante varios minutos. En ese momento se acercó Lamine Yamal para abrazarlo y rendirle tributo.

Según sus propias palabras, su recorrido en los Mundiales habría quedado cerrado con 21 goles y 12 asistencias en seis ediciones. Eso no implica necesariamente el final de su ciclo en la Selección, pero por ahora no dio señales sobre su futuro y viajó a Miami junto a De Paul en lugar de regresar con el plantel. Uno de los momentos más comentados en el post de la final fue la arenga de Messi en la que le dijo a sus compañeros “Tranquilidad, pensemos en jugar nomás, eh. Olvidémonos de todo. Solo juguemos”. Más allá del ruido que se generó, Infobae pudo saber el motivo detrás de sus palabras.

Otra de las escenas que más circuló en las últimas horas lo mostró de pie frente al público argentino durante la premiación, con la medalla del segundo puesto en el pecho. Cuando España recibió la Copa del Mundo y comenzaron los festejos con fuegos artificiales, miró por un instante hacia el trofeo antes de volver la vista a las tribunas. Luego de llorar frente al público albiceleste, el plantel argentino se fue al vestuario.

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