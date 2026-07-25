Caso Rita Wald: Detienen al sospechoso de borrar el rastro de una joven estudiante desaparecida en 1977 en Panamá

Una ilustración conceptual de Rita Irene Wald Jaramillo muestra su silueta joven con cabello castaño oscuro, que se desvanece en el margen derecho sobre un fondo bicolor de azul noche y blanco hueso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El misterio y la sombra de la dictadura militar panameña volvieron a sacudirse tras décadas de silencio. A casi 50 años de la noche en que la tierra pareció tragársela, la justicia panameña logró asestar un golpe clave: la aprehensión y deportación desde Nicaragua de Emilio Garzola Ruíz, señalado como uno de los principales implicados en la desaparición forzada de la joven estudiante y activista Rita Irene Wald Jaramillo.

Garzola Ruíz permaneció prófugo de la justicia durante más de tres décadas, habiendo huido de Panamá tras la invasión de 1989 y la caída del régimen militar. Durante años vivió en el anonimato en Nicaragua, esquivando las cuentas pendientes con su pasado hasta que una notificación roja de Interpol, emitida en julio de 2025, permitió ubicarlo en Managua.

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Tras su llegada al istmo, la sociedad y los familiares de las víctimas esperan que esta captura finalmente rompa el pacto de silencio, permita esclarecer la verdad de los hechos y, sobre todo, conduzca al hallazgo de los restos de Rita para dar un cierre digno a casi 50 años de impunidad.

A través de la INTERPOL, hicieron efectiva la aprehensión de Emilio Garzola Ruíz, tras su deportación desde Nicaragua. Es requerido por la justicia panameña por su presunta vinculación con la desaparición forzada de Rita Irene Wald Jaramillo, ocurrida en 1977.

Nacida en la ciudad de David, provincia de Chiriquí, el 26 de febrero de 1960, Rita Irene Wald Jaramillo no era una adolescente común. Con solo 17 años combinaba una madurez excepcional con un carisma arrollador. Poseía dotes de gran oradora, era locutora de radio, dirigía el programa Antorcha Olivarista y era la voz oficial de la Feria de David.

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Su vocación era clara y firme. Cuando su madre le preguntaba por sus aspiraciones, la joven respondía con determinación: quería ser abogada para defender a los indefensos, periodista para denunciar a los opresores y diplomática para defender la soberanía de su nación.

Desde sus años en el Colegio Félix Olivares Contreras, donde fundó la Sociedad Estudiantil Democrática (S.E.D.), Rita encabezó movimientos para expulsar a las facciones afines a la dictadura militar. Al trasladarse a la capital para estudiar en el Colegio José Antonio Remón Cantera, unificó a diversas corrientes estudiantiles y plantó cara al poder de las armas con el solo poder de su voz y sus convicciones.

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Rita Irene Wald Jaramillo, lideresa estudiantil y oradora panameña de 17 años, desaparecida por el régimen militar el 27 de marzo de 1977.

El precio de la valentía: Por qué la desaparecieron

A finales de los años setenta, oponerse al régimen militar del general Omar Torrijos Herrera y al temido aparato de inteligencia del G-2 —encabezado por Manuel Antonio Noriega— significaba firmar una sentencia de persecución.

Rita no solo denunciaba la inflación y el gravamen a los alimentos al ritmo de consignas como “Arroz, poroto y carne... el pueblo tiene hambre”, sino que también se oponía abiertamente a los tratados canaleros y a los grupos paramilitares incrustados en los colegios.

Esa firmeza la convirtió en un objetivo prioritario del régimen. La contrainteligencia militar comenzó a seguir cada uno de sus pasos, infiltrando agentes en su entorno. Entre ellos figuraba Emilio Garzola Ruíz, quien haciéndose pasar por locutor logró ganarse la confianza de la joven.

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Rita Irene Wald Jaramillo habla ante un micrófono antiguo, con siluetas de estudiantes y pilas de libros que ilustran su rol de oradora y líder estudiantil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 27 de marzo de 1977, justo antes de iniciar el curso lectivo, Rita Irene Wald Jaramillo fue vista por última vez en compañía de Garzola. Después, la nada. Ninguna investigación oficial avanzó durante los años de la dictadura, mientras sus compañeros eran perseguidos y su familia condenada a una búsqueda sin descanso.

A punto de cumplirse medio siglo de aquel fatídico marzo, el caso de Rita Wald es mucho más que una cifra en el informe de la Comisión de la Verdad de 2002 —que contabilizó a 110 víctimas de homicidio y desaparición forzada. Es el símbolo de una juventud silenciada por el autoritarismo y la prueba de la incansable lucha de sus familiares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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A pesar del reconocimiento formal de responsabilidad por parte del Estado, del pedido de perdón público y de las indemnizaciones dictaminadas, los restos de Rita jamás han sido encontrados. La captura de Garzola Ruíz representa, para la memoria histórica de Panamá, la fractura de la impunidad: la demostración de que el tiempo no borra los crímenes de Lesa Humanidad y que la verdad, tarde o temprano, encuentra su camino.