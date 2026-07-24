Paredes habló del futuro de Messi en la selección argentina: “Él había tomado una decisión, que contra España era su último partido”

En medio de varias declaraciones luego del triunfo de Boca ante O’Higgins en la Bombonera por la ida de los 16avos de final de la Copa Sudamericana, Leandro Paredes hizo un párrafo aparte para referirse a su futuro en la selección argentina. Y tal vez pasó desapercibido para muchos una afirmación que generó incertidumbre respecto a la continuidad de Lionel Messi como capitán del elenco nacional.

A Paredes le mencionaron el “retiro de Messi” y le consultaron cómo estaba el grupo de la Selección tras la derrota en la final del mundo contra España. Él fue contundente, en diálogo con DSports, dejando entrever que el 10 ya había definido su futuro: “Duele porque no queríamos que llegara el último partido. Él había tomado una decisión, que era su último partido en la Selección. Ojalá que no, ojalá que pueda seguir jugando. Va a ser decisión de él, lo que a él lo haga feliz, seguramente a nosotros también, así que ojalá”.

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El calendario de la FIFA marca que habrá dos nuevas ventanas en el segundo semestre del año tras la celebración de la Copa del Mundo. La primera será desde el 21 de septiembre hasta el 6 de octubre mientras que la segunda será entre el 9 y el 17 de noviembre. Esta última seguramente signifique la despedida de Lionel Scaloni como entrenador del seleccionado nacional, ya que así lo remarcó el DT luego del 1-0 contra España.

Messi le habría dicho a su entorno que el partido contra España era el último suyo con la selección argentina (REUTERS/Agustin Marcarian)

Las especulaciones respecto a Messi crecen ya que el futbolista del Inter Miami se retiró del MetLife Stadium sin dar declaraciones sobre su futuro profesional y en la Selección. Solamente ofreció sus lágrimas de cara al público, todavía en el campo de juego, y un mensaje en las redes sociales antes de viajar a Miami y luego a Rosario para compartir algunos días con su familia. Si Messi proyectara seguir con la Albiceleste hasta la Copa América, cumpliría 41 años en el certamen que se llevará a cabo a mediados de 2028. En tanto, para el Mundial 2030, que tendrá a Argentina como uno de los anfitriones, festejaría sus 43.

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Uno de los caudillos del ciclo de Scaloni que se retiró definitivamente del seleccionado nacional luego de la final contra España fue Nicolás Otamendi, que ya se acopló a los entrenamientos de River. “Defendí la camiseta con el alma”, fue una de las frases de Ota en su carta de despedida. Sobre su situación personal también dialogó Leandro Paredes anoche. Otro de los que alzó la voz es el Dibu Martínez, quien dijo a la pasada: “Tengo que ver si es momento de dar un paso al costado”.

Paredes se refirió a la continuidad de Messi en la Selección (REUTERS/Amanda Perobelli)

“Va a ser para muchos pensar en una decisión de seguir o no. Fue un proceso hermoso, espectacular. Logramos cosas importantes y va a ser muy difícil mantener este nivel, que el grupo siga funcionando de esta manera. Hay que pensar y poner un montón de cosas sobre la balanza, seguramente hay que hablar con el entrenador, pero es muy difícil. Hay que tomar decisiones con calma. ¿Si yo sigo? No lo sé, no lo sé… Es un proceso, hay que digerirlo, pensarlo y no tomar decisiones apresuradas, seguramente es algo que hay que hablar”, se limitó a expresar Paredes.

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De los jugadores que representaron a Argentina en el Mundial 2026, varios tendrán una edad importante en la Copa del 2030: Juan Musso 36, Gerónimo Rulli 38, Dibu Martínez 37, Nicolás Tagliafico 37, Leandro Paredes 35 y Rodrigo De Paul 36. Esto lleva a pensar en una renovación que tendrá que ser llevada a cabo por el actual cuerpo técnico si se ratifica la continuidad de Scaloni o por quien tome sus riendas. La camada 2030 ya asoma con algunos experimentados, otros jóvenes y caras nuevas.