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“No se me va a ir de la cabeza”: la revelación de Marcos Senesi sobre la jugada que pudo cambiar la final del Mundial entre Argentina y España

El zaguero central analizó una acción ocurrida a los 119 minutos del partido disputado en Nueva Jersey

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El zaguero central del Tottenham se refirió a una acción ocurrida a los 119 minutos

La victoria de España ante Argentina en Nueva Jersey con un gol de Ferrán Torres a los 105 minutos dejó un vacío en la órbita del ganador en Qatar 2022 porque la Albiceleste se quedó a las puertas del bicampeonato en medio de un partido donde nunca estuvo cómoda y, recién sobre el final, tuvo una serie de avances que casi concluyen en la igualdad. Una de esas jugadas lo tuvo como protagonista a Marcos Senesi, quien analizó la acción que pudo cambiar la historia del último Mundial.

El defensor del Tottenham recibió un reconocimiento en su regreso a la ciudad entrerriana de Concordia, de donde es oriundo, y le consultaron por ese instante del encuentro: “Cuando veo que Giuliano (Simeone) está yendo por afuera, mi primera intención es llegar adelante y después (Pau) Cubarsí hace un cierre increíble atrás mío“.

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Yo iba entre dos jugadores y esa imagen no se me va a ir de la cabeza porque sé que estuve a centímetros de estirar la pierna un poquito más, pero lamentablemente no estuvo de nuestro lado ese centímetro”, señaló Senesi.

Mundial 2026 - España 1 - Argentina 0

El ataque mencionado sucedió a los 119 minutos del compromiso, cuando España ya ganaba por la mínima y Argentina buscaba el empate milagroso. Lionel Messi jugó corto un tiro libre en mitad de cancha para Nahuel Molina, recibió la devolución, Leo dejó atrás a Lamine Yamal y le mandó un pase en profundidad a Simeone, quien deslizó un buscapié al área despejado por Cubarsí al córner. Senesi no alcanzó a imponerse al propio defensor, mientras Mikel Merino también intentó llegar a la cobertura.

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Segundos después, llegó un centro bajo de Messi anticipado en el primer palo y la pelota le quedó a Giuliano a la altura del punto penal. El delantero del Atlético de Madrid resolvió de primera con un derechazo que se fue por encima del travesaño.

Luego de este fallo, el equipo de Lionel Scaloni no volvió a tener oportunidades claras para estirar la definición a los penales y soñar con el bicampeonato consecutivo, un hito que ninguna selección logró en los últimos 64 años.

El tremendo despeje de Pau Cubarsí para evitar el gol de Marcos Senesi (Créditos: Reuters/Hannah Mckay)
El tremendo despeje de Pau Cubarsí para evitar el gol de Marcos Senesi (Créditos: Reuters/Hannah Mckay)

Cabe remarcar que Marcos Senesi no había ingresado en gran parte del Mundial porque fue suplente en seis de los ocho encuentros. Disputó los 90 minutos ante Jordania en la tercera fecha de la fase de grupos -ya con Argentina clasificada a 16avos- e ingresó en la final por Julián Álvarez para disputar los últimos 18 minutos ante la Roja.

Por otro lado, la selección española se quedó con su segunda Copa del Mundo después de su consagración en Sudáfrica 2010 y, bajo el mando de Luis de la Fuente, se quedó con su tercer título después de las conquistas de la UEFA Nations League 2022-23 y la Eurocopa 2024, sumado a que perdió la final de la Nations League 2024-25 ante Portugal.

Argentina podría tener revancha en el corto plazo porque la Celeste y Blanca chocaría con España en el marco de la aplazada Finalíssima, que se debió disputar el 27 de marzo pasado en el Estadio Lusail de Qatar. Una de las opciones que se baraja es que se juegue durante la última fecha FIFA de 2026, que tendrá lugar del 9 al 17 de noviembre.

Otra de las imágenes que dejó la salvada de Cubarsí (Créditos: Reuters/Hannah Mckay)
Otra de las imágenes que dejó la salvada de Cubarsí (Créditos: Reuters/Hannah Mckay)

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