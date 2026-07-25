El fastidio de Franco Colapinto por el rendimiento de su Alpine en la clasificación del GP de Hungría

Franco Colapinto reconoció que el fin de semana en el Gran Premio de Hungría lo dejó con una sensación de deuda pendiente. “Creo que estaba para más, eso es lo que me da un poco de bronca”, admitió el piloto argentino de Alpine ante los micrófonos de ESPN tras quedar eliminado en la Q2 de la clasificación y partir desde el 13° puesto en la grilla de largada del circuito de Hungaroring.

El resultado fue la acumulación de un fin de semana atípico desde el arranque. El viernes, Colapinto no tomó parte en la primera práctica libre al ceder su monoplaza al rookie Paul Aron para cumplir con las obligaciones reglamentarias de la Fórmula 1, que exigen a cada piloto titular prestar el auto dos veces en la temporada a pilotos sin experiencia. En la FP2, apenas completó 11 vueltas antes de perder el control en la última curva e impactar la parte trasera del A526 contra los muros. El incidente lo dejó 21° en esa sesión con un registro de 1:22.531 y, más que el resultado, lo privó de un tiempo de pista que luego se haría sentir en cada tramo del fin de semana.

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“Ayer no giré, di tres vueltas nomás en la FP2. Así que fue una lástima. El auto está bastante afuera de la ventana que a mí me gusta. Al no tener yo la posibilidad de cambiar cosas, no hice la FP1, no puse el auto —en cuanto al setup, en cuanto a la parte mecánica— como me gusta a mí. También es la consecuencia de no hacer la primera FP1 y encontrar todo muy de golpe, y muy tarde”, explicó Colapinto tras la qualy.

El sábado, los problemas de puesta a punto no cedieron. “El auto estuvo mal en la FP3, tuvimos otro problema con el setup que no estuvo como queríamos. Quisimos ir más blandos y el auto estaba súper duro adelante. Teníamos un par de problemas con la puesta a punto después de ayer. Creo que es la consecuencia de no hacer la FP1, de no poder poner a punto el auto. En FP2 giré nada más que tres vueltas push. Fueron muy pocas vueltas este fin de semana y especialmente este año con el auto nuevo las necesitas, y no las tuve”, detalló.

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En la clasificación, Colapinto avanzó a Q2 al superar a Gasly en el primer intento —fue 0.268 más rápido con 1:20.261—, aunque el francés recortó la diferencia y pasó el corte con 1:19.741, apenas 0.030 por delante de su compañero (1:19.771). En la Q2, la paridad volvió a aparecer: Gasly marcó 1:20.252 y el argentino fue apenas 0.014 más lento con 1:20.266. El francés terminó 12° con 1:18.844, mientras que Colapinto se ubicó 13° con 1:19.027, a 0.388 del tiempo de corte que impuso Nico Hülkenberg de Audi en el 10° lugar (1:18.639).

Sobre el balance general de la clasificación, el pilarense fue autocrítico pero también reconoció los aspectos positivos. “Creo que hicimos un buen trabajo para recuperarnos. La qualy 2 no fue buena. Si bien la vuelta fue buena, no hicimos un buen trabajo con las gomas”, señaló. Y añadió: “La verdad que una pena porque eso también está un poco fuera de mi control, pero creo que en lo personal hice un buen trabajo en recuperarme y estar más fuerte”.

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El factor concreto que le costó tiempo en la vuelta decisiva fueron las gomas frías al salir de los blankets. “Arranqué con las gomas muy muy bajas de temperatura. El primer sector fue muy malo, después me recuperé en el dos y en el tres, pero no pude recuperar todo lo que perdí en el uno”, relató. “Perdí mucho grip en la parte de atrás en la curva 1 y en la 2. Perdí mucho tiempo, que si bien fue una muy buena vuelta en el sector dos y tres, no pude recuperar todo el tiempo que perdí. En cuanto a eso una pena, esperemos para mañana estar mejor”, analizó.

Para la carrera del domingo —70 vueltas a partir de las 10 de la mañana de Argentina—, el corredor reconoció que no realizó ningún long run durante el fin de semana, lo que añade incertidumbre a la gestión de neumáticos. “Obvio, el objetivo está claro: buscar puntos. Vamos a intentar largar bien como siempre y después ir para adelante. Hacer una buena carrera es la clave acá, es difícil pasar así que una buena gestión de gomas. Ojalá que salga un buen día”, declaró.

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“Es lo que es, lamentablemente no pudimos avanzar lo que hubiésemos querido. Tuvimos algunas vibraciones en el auto, obviamente hubiésemos querido avanzar un poco más, pero lo importante es que avanzamos Q1. Fue un día difícil para nosotros, pero creo que lo maximizamos lo más que pudimos. El resto de la vuelta estuvo bien, la curva 1 fue lo que más nos complico. Veremos que pasará mañana. Me condicionó no estar en FP1 y FP2, pude recuperar en la FP3, pero el ritmo de carrera es bueno en general. Intentaremos avanzar mañana. Pudimos hacer algunas vueltas y sacarlo adelante, así que veremos si podemos avanzar mañana”, reflexionó.

Más allá de la jornada en Budapest, Colapinto puso el foco en las mejoras que Alpine tiene previsto incorporar en la próxima fecha. “Estoy esperando con muchas ganas las mejoras de Zandvoort, porque las necesitamos un montón. Nos está costando con el auto y con la performance. Ojalá que lleguen rápido y den un salto grande”, afirmó. La próxima cita de la Fórmula 1 tras el parate de verano será el viernes 21 de agosto, con la única práctica y la clasificación para la Sprint del Gran Premio de Países Bajos, que tendrá formato de fin de semana con doble carrera.

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