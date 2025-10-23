Leones FC, el club de la familia de Lionel Messi, jugará en la Primera C en 2026

El club fue afiliado a la AFA y dirá presente en la cuarta categoría del fútbol argentino

La familia de Lionel Messi desembarcará con fuerza en el fútbol argentino a partir de 2026 porque Leones de Rosario Fútbol Club, equipo fundado y administrado por el círculo íntimo del 10, fue afiliado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en la comunicación del Boletín Oficial N° 6752, emitido el 11 de septiembre de 2025, y participará en la Primera C, cuarta categoría en la actual estructura del deporte nacional, iniciando su sueño de jugar en la máxima divisional, aunque primero deberá lograr respectivos ascensos a la Primera B Metropolitana, la Primera B Nacional y la Liga Profesional.

La sesión de esa jornada hizo oficial la afiliación directa del club rosarino y, según se establece en el octavo punto del orden del día, se saltará el Torneo Promocional Amateur, quinta división, para jugar un nivel por encima desde la próxima temporada.

El club tiene como principal dirigente a Matías Horacio Messi, hermano de Leo. Además, María Sol, su hermana, es vocal suplente, mientras que Tomás Matías Messi, sobrino del Astro, es revisor de cuentas suplente.

El equipo será dirigido por el ex mediocampista Víctor Chapa Zapata, de dilatada trayectoria como futbolista en Argentinos Juniors, River Plate, Real Valladolid, Vélez, Independiente, Unión y Chacarita. El campeón con el Millonario y el Fortín viene de tener su primera experiencia en el banquillo con Atlas, entidad de la Primera C en la que agarró el mando en la fecha 13, a mitad de 2025. Se terminó yendo al cabo de nueve partidos con solo dos victorias en su haber y la goleada 0-5 ante Centro Español dictaminó el final de su ciclo. Sin embargo, su conocimiento de la divisional le dará un plus a la institución que hará su debut en 2026.

Uno de los jóvenes del club usando la cinta de capitán con una imagen de Lionel Messi (Crédito: leonesderosariofc/Instagram)

El conjunto defenderá su honor en cada partido con una indumentaria compuesta por una camiseta negra con vivos blancos y hará de local en el Estadio Único de San Nicolás, en el norte de la provincia de Buenos Aires, a 70 kilómetros de la ciudad de Rosario.

Según una reseña suministrada por la dirigencia a la Asociación Rosarina de Fútbol, la Asociación Civil Leones de Rosario Fútbol Club fue fundada el 2 de enero de 2015, en la localidad de Alvear. Desde ese mismo año se afilió a la Asociación Rosarina y empezó a participar con su equipo masculino de Mayores en el Torneo Unificado de Ascenso. En sus inicios formalizó su localía en el predio de Sagrado Corazón, ubicado en Ovidio Lagos al 7000.

Tiempo después, inauguró su complejo deportivo emplazado en Ecopueblo, en Alvear, que contó desde un principio con “con dos canchas de fútbol reglamentarias, una de césped sintético, otra de césped natural, un tercer campo de juego con medidas reducidas para actividades varias, un área edilicia que cuenta con vestuarios locales y visitantes, sector administrativo y utilería. Además, un resto-bar, todo bajo superficie semicubierta. También un área de estacionamiento y espacios verdes”.

En 2015, terminó tercero en la Zona C del Torneo Unificado de Ascenso en su primera campaña. En 2016, volvió a tener otra aceptable actuación, ya compitiendo en la Primera C, Copa Mariano Reyna, y continuó su crecimiento hasta que tuvo su mejor año en 2019 bajo el ámbito del fútbol rosarino. Sumó 63 puntos tras 28 fechas y se consagró campeón de esa Copa, un título que posibilitó su ascenso a la Primera B. Además, la rama de las mujeres también se consagró campeona del Femenino B en 2022 y ascendió a la máxima categoría rosarina.