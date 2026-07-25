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Luisana Lopilato y Michael Bublé celebraron los 7 años de su hija Vida: “Verte crecer es un regalo hermoso”

La actriz argentina y el cantante canadiense homenajearon a la pequeña y emocionaron a sus seguidores con sus palabras

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El cantante canadiense festejó un nuevo año en la vida de su primera hija con Luisana Lopilato (Video: Instagram)

Cuando Luisana Lopilato y Michael Bublé celebran el cumpleaños de uno de sus hijos, no lo hacen a medias. Para el cumpleaños de Vida, su tercera hija, cada uno publicó su propio homenaje: ella con un repaso fotográfico desde el nacimiento, él con un video y un mensaje que empezó con el nombre de la festejada y terminó con una confesión.

La fiesta tuvo tema: sirenas. El salón donde se celebró el cumpleaños mostró una decoración en tonos rosados y verdes agua, con globos en distintos tamaños y un cartel en neón que decía “Happy Birthday”. En el centro, una mesa dulce con torta y cupcakes encabezada por un cartel que rezaba “Mermaid Vida”. La cumpleañera, de espaldas a cámara, con el cabello largo suelto y un vestido gris con tul, miraba la escena.

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El posteo de Luisana arrancó con una frase que funcionó como eje de todo lo que siguió: “Y qué bien le hace honor a su nombre…”. A partir de ahí, el tono fue el de una madre que escribe para su hija: “Llegaste a nuestras vidas para llenarlas de luz, alegría y de un amor imposible de explicar. Desde el primer día nos enseñaste que el corazón siempre puede agrandarse un poquito más”.

Una mujer levanta en el aire a una niña pequeña, ambas con ropa clara, en un patio exterior con un muro de ladrillos y globos decorativos
"Qué bien le hace honor a su nombre", las sentidas palabras de Lopilato por el cumpleaños de su primera hija
Mujer rubia recostada en un diván al aire libre, con vestido negro, abraza a un bebé envuelto en manta sobre una toalla blanca. Fondo con vegetación y estructura
Luisana eligió fotos de todos los momentos de la vida de la pequeña

Las fotos que acompañaron esas palabras contaron la historia desde el principio. Una de las primeras imágenes muestra a Luisana en una habitación de hospital, recostada junto a Vida recién nacida, con familiares reunidos alrededor en una escena íntima y poco iluminada. Otra captura muestra a los hermanos mayores inclinados sobre la bebé recién llegada.

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El relato visual avanzó en el tiempo. Una foto muestra a Luisana recostada al aire libre con Vida de recién nacida sobre su pecho. Otra, más reciente, la tiene a la nena con lentes de sol redondos y gorra celeste al volante de un autito en un parque, con un cartel de reglamento en italiano en primer plano. La imagen de cierre del carrusel es la más festiva: Luisana alza a Vida en el aire rodeada de globos pastel, las dos de blanco y lila, con una sonrisa abierta.

El texto cerró con una oración y una firma colectiva: “Verte crecer es uno de los regalos más lindos que Dios nos dio. Oramos para que siempre camines de Su mano, que seas fuerte, bondadosa, valiente y que nunca pierdas esa alegría tan tuya. Vida, sos la luz y la alegría de esta familia, una bendición que nunca vamos a dejar de agradecer. Feliz cumpleaños, mi amor. Que Dios guíe siempre tus pasos y que nunca olvides cuánto te amamos. Con todo nuestro corazón… Mamá, Papá, Noah, Elias y Cielo”.

Un niño con cabello rubio besa la frente de un bebé. Otro niño con cabello castaño está parcialmente visible. Los niños están en una cama blanca
La tierna foto de Vida con Noah y Elías, sus hermanos mayores
Primer plano de la cabeza de un bebé con cabello claro y los rostros de dos adultos que lo observan en una cama de hospital con equipamiento médico
Lopilato compartió fotos del día en el que nació la pequeña y conoció a la familia

Bublé también publicó su propio homenaje, con un mensaje que alternó el humor y la ternura: “¡Vida! Desde el día en que naciste, has sido exactamente quien eres: valiente, divertida, con chispa y segura de ti misma. Sin duda, heredaste todo eso de tu mamá... ¡y por eso estoy muy agradecido!”.

El cantante canadiense continuó: “Eres bondadosa, fuerte y tienes a tu papi totalmente rendido a tus pies. Para ser sincero... creo que nunca tuve ninguna oportunidad. No podríamos estar más orgullosos de la niña que eres. Feliz cumpleaños, mi niña hermosa. Te amaré siempre”.

Las fotos que acompañaron el posteo de Bublé completaron el álbum familiar. Una imagen muestra a Vida sobre sus hombros de un hombre en medio de un recital, con las luces del escenario de fondo y los brazos abiertos. Otra la tiene abrazada a su hermana Cielo, en una postal a pura ternura.

Niña rubia con gorra y gafas de sol redondas, sonríe en un vehículo de pedal azul con un cartel amarillo en italiano. Fondo de árboles y personas
Luisana abrió el álbum de fotos familiares para saludar a la pequeña
Una mujer levanta en el aire a una niña pequeña, ambas con ropa clara, en un patio exterior con un muro de ladrillos y globos decorativos
"Vida, sos la luz y la alegría de esta familia, una bendición que nunca vamos a dejar de agradecer", escribió la actriz de Casados con Hijos

Hay también una foto de Luisana de rojo, en el interior de una casa de aspecto rústico, con Vida abrazada a su cintura. Y una última imagen que reúne a toda la familia en lo que parece el backstage de un show: Luisana, Bublé y dos de sus hijos se abrazan de espaldas a cámara, formando un grupo compacto entre el equipamiento del escenario. El saludo se completó con Luisana y una frase que sintetiza todo el contenido: “Feliz cumple hija, sos espectacular. Te amamos”.

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