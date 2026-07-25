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El Salvador proyecta 2.8 millones de visitas a espacios públicos durante las Fiestas Agostinas

La estimación incluye cerca de 91,000 viajeros del exterior, de acuerdo con la ministra de Turismo, Morena Valdez

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Fiestas Agostinas, vacaciones en El Salvador, Puerta del Diablo, Parque Recreativo Apulo
El Salvador prevé la llegada de 2.8 millones de visitantes a sitios públicos durante las Fiestas Agostinas 2026. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

Durante las Fiestas Agostinas, El Salvador se prepara para recibir a 2.8 millones de visitantes en sitios públicos a nivel nacional, de acuerdo con las proyecciones presentadas este viernes por la ministra de Turismo, Morena Valdez. De ese total, aproximadamente 91,000 serían turistas internacionales que llegarán entre el 1 y el 9 de agosto, periodo en el que se concentran las celebraciones patronales de San Salvador y el movimiento turístico alcanza uno de sus puntos más altos del año.

Según la funcionaria, la estimación incluye a los visitantes que recorrerán parques administrados por el Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU), así como complejos turísticos destacados como el Puerto de La Libertad y el Parque Nacional El Boquerón. A estos destinos también se suman las áreas naturales protegidas preferidas por quienes buscan actividades al aire libre.

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Morena Valdez remarcó que los destinos de naturaleza y aventura han mostrado un aumento en la demanda, con familias que se desplazan hacia la zona norte de Chalatenango, el oriente y occidente del país, o que optan por el senderismo en montañas y volcanes.

Fiestas Agostinas, vacaciones en El Salvador, Puerta del Diablo, Parque Recreativo Apulo
La proyección incluye unos 91,000 turistas internacionales, según la ministra de Tursmo, Morena Valdez. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

En ese contexto, el Parque de Aventuras Surf City Walter Thilo Deininger se suma como una alternativa con actividades para grupos de todas las edades.

De igual forma, autoridades implementarán rutas de transporte accesibles bajo el programa “Buses Alegres”, los cuales incrementarán su frecuencia para facilitar el desplazamiento hacia parques nacionales y otros puntos de interés, garantizando tarifas accesibles.

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El Salvador refuerza la oferta turística

La ministra indicó que las proyecciones contemplan también la llegada de turistas internacionales, la mayoría procedentes de la diáspora salvadoreña, junto con visitantes de Europa, Canadá y Sudamérica.

“En esta época de agosto, sobre todo nos visitan nuestros queridos hermanos de la diáspora, porque tienen esa añoranza y esa nostalgia de las fiestas patronales de San Salvador. Pero nos están visitando también de otros sitios como de Europa, Canadá y Suramérica, que cada día más El Salvador se está colocando en ese epicentro de ese destino emergente para venirnos a visitar en familia”, detalló Morena Valdez.

Además, se recomienda a las familias informarse por canales oficiales para verificar los horarios y condiciones de ingreso a los sitios turísticos. Morena Valdez insistió en la importancia de mantener medidas preventivas durante los recorridos, procurando la seguridad de niños, adolescentes y adultos mayores durante la movilización por el territorio nacional.

Fiestas Agostinas, vacaciones en El Salvador, Puerta del Diablo, Parque Recreativo Apulo
La titular de Turismo señaló que las estimaciones incluyen turistas internacionales, principalmente de la diáspora salvadoreña, además de visitantes de Europa, Canadá y Sudamérica. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

El cálculo global para el periodo festivo contempla 160,000 movimientos internacionales entre ingresos y salidas, de los cuales el ministerio estima que 91,000 corresponden a visitantes que permanecerán más de una noche en el país, con preferencia por actividades familiares, culturales y de contacto con la naturaleza. Se espera que la llegada de turistas impacte de forma positiva en la economía local, especialmente en los sectores de servicios turísticos, gastronomía y hospedaje.

Las Fiestas Agostinas representan uno de los momentos clave para el sector turístico nacional, que busca consolidar a El Salvador como un destino emergente, seguro y diverso, apto para el disfrute en familia y con alternativas para todos los perfiles de visitantes.

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