La agenda con los partidos del sábado en la primera fecha del Torneo Clausura

La jornada del sábado contará con duelos de alto calibre

La primera fecha del Torneo Clausura tendrá su continuidad con duelos de alto calibre. Al margen del choque que protagonizará River Plate con Barracas Central, la jornada contará con los enfrentamientos entre Estudiantes de Río Cuarto-Tigre, Newell’s-Talleres y Lanús-San Lorenzo.

ESTUDIANTES (RC)-TIGRE

Estudiantes de Río Cuarto y Tigre, cara a cara

Estudiantes de Río Cuarto recibirá a Tigre el en el Estadio Antonio Candini, por la fecha uno del Torneo Clausura 2026, con inicio a las 14:45. El arbitraje correrá por cuenta de Bryan Ferreyra y en el VAR estará Silvio Trucco. La transmisión en vivo será por TNT Sports Premium.

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El último antecedente entre ambos fue en enero de 2026, en Victoria, cuando Tigre ganó 2-0 con goles de Jalil Elias y Alan Barrionuevo, de acuerdo con la publicación. El equipo de Victoria llega tras vencer a Nacional 3-0 en la ida de los 16avos de final de la Copa Sudamericana.

Estudiantes afronta el inicio de la segunda parte del año después de una campaña en el Torneo Apertura en la que terminó último de su zona con una victoria, dos empates y 13 derrotas, tras ascender a Primera División en 2025. Su último partido oficial fue el 4 de mayo: perdió 2-1 como local ante Instituto de Córdoba, con tantos de Jhon Córdoba y Jeremías Lázaro.

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En el equipo dirigido por Ruben Darío Forestello se mencionan como nombres a seguir el capitán Alejandro Cabrera, Wanchope Ábila, Facundo Cobos y el arquero Agustín Lastra. En Tigre, conducido por Diego Dabove, aparecen como destacados David Romero y Nacho Russo, además de Pity Martínez, Alan Barrionuevo y Jabes Saralegui.

Posibles formaciones:

Estudiantes Río Cuarto: Agustín Lastra; Raúl Lozano, Gonzalo Maffini, Sergio Ojeda, Facundo Cobos; Nicolás Talpone, Alejandro Cabrera, Tomas Gonzalez; Mauro Valiente, Javier Ferreira y Martín Garnerone. DT: Rubén Forestello.

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Tigre: Felipe Zenobio; Valentin Moreno, Joaquin Laso, Alan Barrionuevo, Nahuel Banegas; Jabes Saralegui, Jalil Elias, Bruno Leyes, Gonzalo Martínez; Santiago Lopéz e Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.

Hora: 14:45

Árbitro: Bryan Ferreyra

VAR: Silvio Trucco

Estadio: Antonio Candini

TV: TNT Sports

NEWELL’S-TALLERES

Talleres y Newells, cara a cara

Newell’s recibirá a Talleres en el Coloso Marcelo Bielsa por la fecha uno del Torneo Clausura 2026, con inicio a las 17:00. El arbitraje estará a cargo de Ignacio Baliño y en el VAR estará José Carreras. La televisación en vivo será de ESPN Premium.

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El encuentro marcará el debut de Jorge Sampaoli como técnico del conjunto cordobés tras la salida de Carlos Tévez, en un equipo que en la primera parte del año terminó cuarto en su zona y luego quedó eliminado en octavos de final ante Belgrano.

En Newell’s, el objetivo será mejorar lo hecho en el Torneo Apertura, donde finalizó en la anteúltima posición con tres triunfos, seis empates y siete derrotas. En el plantel rojinegro aparecen como nombres a seguir los uruguayos Matías Coccaro y Juan Ignacio Ramírez, además de Walter Mazzanti y Matías Soñora.

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El último antecedente entre ambos fue en enero de 2026, en el estadio Mario Alberto Kempes, con victoria 2-1 de la T: anotaron Valentín Depietri y Ronaldo Martínez, y descontó Walter Núñez para la Lepra.

Posibles formaciones:

Newell’s: Josué Reinatti; Martín Ortega, Lautaro Giannetti o Bruno Cabrera, Nicolás Goitea, Jerónimo Russo; Rodrigo Herrera o Jerónimo Gómez Mattar, Luca Regiardo, Facundo Guch; Walter Mazzantti, Matías Cóccaro, Walter Núñez. DT: Frank Darío Kudelka.

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Talleres: Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Santiago Fernández, Román Riquelme, Gabriel Báez; Federico Fattori, Matías Galarza; Giovanni Baroni, Franco Cristaldo, Rick; Ronaldo Martínez. DT: Jorge Sampaoli.

Hora: 17

Árbitro: Ignacio Baliño

VAR: José Carreras

Estadio: Coloso Marcelo Bielsa

TV: ESPN Premium

LANÚS-SAN LORENZO

Lanús y San Lorenzo, cara a cara

San Lorenzo visitará a Lanús en el estadio La Fortaleza, por la fecha uno del Torneo Clausura 2026, con inicio a las 21:30 y televisación en vivo por ESPN Premium. El arbitraje correrá por cuenta de Leandro Rey Hilfer y en el VAR estará Diego Ceballos.

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Los dos equipos llegan con antecedentes recientes en competencia oficial: el Ciclón quedó eliminado de la Copa Argentina tras perder por penales ante Deportivo Riestra, mientras que el Granate ganó 2 a 0 a Cienciano de Perú en la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana.

En el inicio del Torneo Apertura, Lanús se impuso ante San Lorenzo 3 a 2 en el Nuevo Gasómetro.

Para el estreno en el Clausura, Lanús mantendrá la base del plantel que ganó la Copa Sudamericana 2025 y la Recopa 2026, con nombres como Nahuel Losada, Carlos Izquierdoz, Eduardo Salvio y Dylan Aquino. En San Lorenzo, el recambio incluyó la continuidad de Rodrigo Auzmendi y Alexis Cuello, además del arquero Orlando Gill.

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Posibles formaciones:

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Agustín Medina; Eduardo Salvio, Ramiro Carrera, Dylan Aquino; y Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Franco Lorenzón, Alejo Córdoba, Mathías De Ritis; Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Facundo Gulli, Juan Pablo Álvarez; Rodrigo Auzmendi y Alexis Cuello. DT: Néstor Gorosito.

TABLAS DE POSICIONES