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Dolor en el mundo del automovilismo: a los 21 años, murió un ex rival de Colapinto en la Fórmula 3

Hasta el momento no se dieron a conocer las causas del fallecimiento de Zdenek Chovanec. La FIA lo confirmó a través de sus cuentas oficiales

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Zdenek Chovanec
Chovanec falleció a los 21 años

El automovilismo internacional lamenta el fallecimiento de Zdenek Chovanec, expiloto de la FIA Fórmula 3, a los 21 años. La noticia, confirmada por la organización del campeonato a través de sus redes sociales, generó consternación en el ambiente deportivo europeo y entre quienes compartieron pista con el joven piloto.

Zdenek Chovanec, nacido en Venezuela en 2004 y de ascendencia checa, representó a Portugal durante su carrera deportiva. La cuenta oficial de la FIA Fórmula 3 compartió el comunicado: “Todos en la FIA Formula 3 están profundamente entristecidos al enterarse del fallecimiento de Zdenek Chovanec, quien compitió en el Campeonato en 2021 y 2022”. La organización envió además un mensaje de apoyo a los allegados del piloto: “Mandamos nuestro más sentido pésame a la familia y amigos de Zdenek”.

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De acuerdo con medios especializados como AutoSport, el deceso de Chovanec ocurrió el 18 de julio. Hasta el momento, la familia del piloto no ha difundido información acerca de las circunstancias de su muerte. La prensa europea coincide en que el sábado fue la fecha del fallecimiento, aunque no se han revelado detalles adicionales.

Aunque Zdenek Chovanec nació fuera de Portugal, fue en ese país donde construyó buena parte de su trayectoria profesional. Desde muy joven, se integró a las competiciones nacionales de karting, donde comenzó a mostrar talento y madurez al volante. Su progreso le permitió acceder a campeonatos juveniles como la Fórmula 4, antes de alcanzar uno de los peldaños más altos de su carrera: la participación en la Fórmula 3 de la FIA.

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Zdenek Chovanec
La publicación de la FIA tras la muerte del piloto

En la FIA Fórmula 3, categoría considerada como una de las principales vías de acceso a la Fórmula 1, Chovanec compitió durante las temporadas 2021 y 2022. Durante ese periodo, en el que compitió para el equipo Charouz Racing System, coincidió con pilotos destacados, entre ellos el argentino Franco Colapinto. Aunque no alcanzó la cúspide del automovilismo, su paso por la categoría lo posicionó como un piloto competitivo, con margen para seguir creciendo según sus equipos y rivales.

La decisión de competir con licencia portuguesa reforzó el vínculo de Chovanec con ese país europeo, al que representó a lo largo de toda su carrera. En los últimos años, alternó su presencia en campeonatos de monoplazas con proyectos en competencias de resistencia y GT, buscando consolidarse en el automovilismo internacional.

El piloto residía en Trofa, Portugal, junto a su familia. Su entorno en la comunidad de Matosinhos, donde se celebró un último homenaje, y quienes formaron parte de su desarrollo en el automovilismo portugués, expresaron su pesar por la pérdida. La noticia también impactó a quienes lo acompañaron desde sus inicios en el karting, etapa en la que comenzó a perfilarse como una promesa capaz de llegar a las principales categorías.

Las muestras de afecto y reconocimiento a Zdenek Chovanec se multiplicaron en las horas posteriores al anuncio oficial, reflejando el lugar que ocupaba tanto en el automovilismo portugués como en el circuito internacional. “Nos vemos en la próxima vuelta”, “descansa en paz” y “esto realmente no tiene sentido”, fueron algunos de los comentarios en las redes.

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