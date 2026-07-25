Un grande de Sudamérica oficializó la contratación de Vozinha, el arquero de 40 años que fue sensación en el Mundial 2026

Vozinha disputó 51 partidos en sus últimas dos temporadas con Chaves de Portugal (Créditos: Reuters/Paul Childs)

A sus 40 años, Vozinha fue una de las grandes figuras del Mundial 2026 porque el arquero de Cabo Verde puso en jaque a España y Argentina a lo largo de la cita, y estuvo a punto de eliminar al campeón de Qatar 2022 en los 16avos de final. Su rendimiento lo llevó a ser elegido como parte del Once Ideal y el próximo paso de su carrera será arribar a Sudamérica para ser nuevo refuerzo de un campeón de la Copa Libertadores.

Según informó la agencia EFE, el presidente de Colo Colo de Chile, Aníbal Mosa, confirmó que habían llegado a un acuerdo para la contratación de Josimar José Évora Dias: “Lo primero es ratificar de que Vozinha va a ser jugador de Colo Colo. Tenemos un acuerdo, se están afinando los últimos detalles, pero ya tenemos la confirmación de su entorno y de su representante. Hemos llegado a un acuerdo con una propuesta que nosotros hemos hecho llegar”.

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Sus declaraciones ocurrieron en la previa al triunfo del Cacique por 3-1 como local ante Deportes Limache por la fecha 16 del campeonato local, donde es el líder con 39 puntos y posee 13 unidades de ventaja sobre su inmediato perseguidor, Universidad Católica. Esta temporada no tiene competencia internacional porque no se clasificó a la Sudamericana o la Libertadores, torneo que ganó en 1991.

Mosa no aclaró los detalles del acuerdo, pero aseguró que el portero viajará en los próximos días a Chile para someterse a los exámenes médicos de rigor.

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Jugó en diferentes equipos de Cabo Verde, Angola, Eslovaquia, Chipre, Portugal y Moldavia (Créditos: EFE/EPA/RONALD WITTEK)

Horas atrás, su representante había reconocido previamente las negociaciones y dijo que el club chileno “es un grande de Sudamérica y es un orgullo que haya mostrado interés por Vozinha. Él está extremadamente contento y sería una gran oportunidad para él representar a Colo Colo”.

Cabe recordar que el caboverdiano tiene el pase en su poder después de un paso en Chaves, de la Segunda División de Portugal. Y su nombre se había rumoreado en el Inter Miami, pero el protagonista aclaró cuál era su objetivo tras quedar libre en una entrevista con CBS Mornings: “Creo que esto es lo primero que quiero resolver porque amo el fútbol. Tengo 40 años y tengo realmente esa pasión. Quiero jugar al menos uno o dos años, según cómo se sienta mi cuerpo y cómo reaccione, porque el día de mañana nunca se sabe. Pero quiero jugar y espero poder encontrar un equipo que realmente me quiera como futbolista, no como persona de marketing”

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Vozinha fue titular en los cuatro partidos de Cabo Verde en la Copa del Mundo e inició la cita con 56.300 seguidores en Instagram, pero su actuación con atajadas de relieve en el 0-0 ante España motivó una campaña en redes sociales para crecer ese número de manera exponencial y, hasta el día de hoy, tiene más de 29 millones de followers. Superó por amplia distancia a Tim Payne (5.5 millones), otro de los jugadores sensación del torneo, y rebasó a las cuentas oficiales de las selecciones de Argentina, España, Francia y Brasil, entre otras.

Sus intervenciones volvieron a ser cruciales para los empates contra Uruguay y Arabia Saudita, que lo hicieron ser el segundo del Grupo H: Eliminó a la Celeste de Marcelo Bielsa y avanzó a la próxima ronda en su debut en Mundiales. Ya en los 16avos de final, registró cuatro tapadas fenomenales contra Lionel Messi en lo que fue derrota frente a Argentina en el tiempo suplementario.

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Una de las atajadas de Vozinha frente a un tiro libre de Messi (Créditos: Reuters/Marco Bello)

Debido a su gran trabajo, Messi se dirigió a él para felicitarlo por su excelente labor “Se me acercó y me dijo que había estado fantástico, que la gente debería estar orgullosa de mí. Le agradecí sus palabras, le pregunté si podíamos intercambiar camisetas y aceptó. Nunca olvidaré un momento como este”.

Será el séptimo país en la carrera del futbolista, luego de vestir los colores de diferentes equipos en Cabo Verde, Angola, Eslovaquia, Chipre, Portugal y Moldavia.

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Los partidos de Cabo Verde en el Mundial

ESPAÑA 0-0 CABO VERDE

Mundial 2026 - España 0 - Cabo Verde 0

URUGUAY 2-2 CABO VERDE

CABO VERDE 0-0 ARABIA SAUDITA

Mundial 2026 - Cabo Verde 0 - Arabia Saudita 0

ARGENTINA 3-2 CABO VERDE