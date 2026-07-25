Deportes

Un grande de Sudamérica oficializó la contratación de Vozinha, el arquero de 40 años que fue sensación en el Mundial 2026

El presidente de Colo Colo de Chile, Aníbal Mosa, confirmó la contratación del guardameta de Cabo Verde

Guardar
Google icon
Vozinha disputó 51 partidos en sus últimas dos temporadas con Chaves de Portugal (Créditos: Reuters/Paul Childs)
Vozinha disputó 51 partidos en sus últimas dos temporadas con Chaves de Portugal (Créditos: Reuters/Paul Childs)

A sus 40 años, Vozinha fue una de las grandes figuras del Mundial 2026 porque el arquero de Cabo Verde puso en jaque a España y Argentina a lo largo de la cita, y estuvo a punto de eliminar al campeón de Qatar 2022 en los 16avos de final. Su rendimiento lo llevó a ser elegido como parte del Once Ideal y el próximo paso de su carrera será arribar a Sudamérica para ser nuevo refuerzo de un campeón de la Copa Libertadores.

Según informó la agencia EFE, el presidente de Colo Colo de Chile, Aníbal Mosa, confirmó que habían llegado a un acuerdo para la contratación de Josimar José Évora Dias: “Lo primero es ratificar de que Vozinha va a ser jugador de Colo Colo. Tenemos un acuerdo, se están afinando los últimos detalles, pero ya tenemos la confirmación de su entorno y de su representante. Hemos llegado a un acuerdo con una propuesta que nosotros hemos hecho llegar”.

PUBLICIDAD

Sus declaraciones ocurrieron en la previa al triunfo del Cacique por 3-1 como local ante Deportes Limache por la fecha 16 del campeonato local, donde es el líder con 39 puntos y posee 13 unidades de ventaja sobre su inmediato perseguidor, Universidad Católica. Esta temporada no tiene competencia internacional porque no se clasificó a la Sudamericana o la Libertadores, torneo que ganó en 1991.

Mosa no aclaró los detalles del acuerdo, pero aseguró que el portero viajará en los próximos días a Chile para someterse a los exámenes médicos de rigor.

PUBLICIDAD

Jugó en diferentes equipos de Cabo Verde, Angola, Eslovaquia, Chipre, Portugal y Moldavia (Créditos: EFE/EPA/RONALD WITTEK)
Jugó en diferentes equipos de Cabo Verde, Angola, Eslovaquia, Chipre, Portugal y Moldavia (Créditos: EFE/EPA/RONALD WITTEK)

Horas atrás, su representante había reconocido previamente las negociaciones y dijo que el club chileno “es un grande de Sudamérica y es un orgullo que haya mostrado interés por Vozinha. Él está extremadamente contento y sería una gran oportunidad para él representar a Colo Colo”.

Cabe recordar que el caboverdiano tiene el pase en su poder después de un paso en Chaves, de la Segunda División de Portugal. Y su nombre se había rumoreado en el Inter Miami, pero el protagonista aclaró cuál era su objetivo tras quedar libre en una entrevista con CBS Mornings: “Creo que esto es lo primero que quiero resolver porque amo el fútbol. Tengo 40 años y tengo realmente esa pasión. Quiero jugar al menos uno o dos años, según cómo se sienta mi cuerpo y cómo reaccione, porque el día de mañana nunca se sabe. Pero quiero jugar y espero poder encontrar un equipo que realmente me quiera como futbolista, no como persona de marketing

Vozinha fue titular en los cuatro partidos de Cabo Verde en la Copa del Mundo e inició la cita con 56.300 seguidores en Instagram, pero su actuación con atajadas de relieve en el 0-0 ante España motivó una campaña en redes sociales para crecer ese número de manera exponencial y, hasta el día de hoy, tiene más de 29 millones de followers. Superó por amplia distancia a Tim Payne (5.5 millones), otro de los jugadores sensación del torneo, y rebasó a las cuentas oficiales de las selecciones de Argentina, España, Francia y Brasil, entre otras.

Sus intervenciones volvieron a ser cruciales para los empates contra Uruguay y Arabia Saudita, que lo hicieron ser el segundo del Grupo H: Eliminó a la Celeste de Marcelo Bielsa y avanzó a la próxima ronda en su debut en Mundiales. Ya en los 16avos de final, registró cuatro tapadas fenomenales contra Lionel Messi en lo que fue derrota frente a Argentina en el tiempo suplementario.

Una de las atajadas de Vozinha frente a un tiro libre de Messi (Créditos: Reuters/Marco Bello)
Una de las atajadas de Vozinha frente a un tiro libre de Messi (Créditos: Reuters/Marco Bello)

Debido a su gran trabajo, Messi se dirigió a él para felicitarlo por su excelente labor “Se me acercó y me dijo que había estado fantástico, que la gente debería estar orgullosa de mí. Le agradecí sus palabras, le pregunté si podíamos intercambiar camisetas y aceptó. Nunca olvidaré un momento como este”.

Será el séptimo país en la carrera del futbolista, luego de vestir los colores de diferentes equipos en Cabo Verde, Angola, Eslovaquia, Chipre, Portugal y Moldavia.

Los partidos de Cabo Verde en el Mundial

ESPAÑA 0-0 CABO VERDE

Mundial 2026 - España 0 - Cabo Verde 0

URUGUAY 2-2 CABO VERDE

CABO VERDE 0-0 ARABIA SAUDITA

Mundial 2026 - Cabo Verde 0 - Arabia Saudita 0

ARGENTINA 3-2 CABO VERDE

Temas Relacionados

VozinhaColo ColoMundial 2026CopaMundial2026Selección Cabo Verde Mundial 2026

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tigre visita a Estudiantes de Río Cuarto por la primera fecha del Torneo Clausura

El León del Imperio se mide al Matador en Córdoba. La jornada también cuenta con los enfrentamientos entre Newell’s-Talleres y Lanús-San Lorenzo

Tigre visita a Estudiantes de Río Cuarto por la primera fecha del Torneo Clausura

El director de Alpine Steve Nielsen habló sobre el rendimiento de Franco Colapinto y realizó una profunda autocrítica

El argentino largará 13° el Gran Premio de Hungría tras una clasificación en la que tuvo casi los mismos registros de tiempo que su compañero Pierre Gasly

El director de Alpine Steve Nielsen habló sobre el rendimiento de Franco Colapinto y realizó una profunda autocrítica

El fastidio de Franco Colapinto por el rendimiento de su Alpine en la clasificación del GP de Hungría

El argentino se mostró disconforme por la imposibilidad de poner a punto el coche en la primera práctica y tras el accidente en la FP2. Largará 13° este domingo

El fastidio de Franco Colapinto por el rendimiento de su Alpine en la clasificación del GP de Hungría

Franco Colapinto largará 13° el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1

El argentino marcó tiempos similares a los de su compañero de Alpine en todas las tandas del Hungaroring. Ninguno de los dos pilotos de la escudería de Enstone alcanzó la Q3

Franco Colapinto largará 13° el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1

River Plate hará su debut en el Torneo Clausura ante Barracas Central en el Monumental: hora, TV y formaciones

El Millonario iniciará su camino en el certamen local ante el Guapo. Desde las 19.15, por TNT Sports

River Plate hará su debut en el Torneo Clausura ante Barracas Central en el Monumental: hora, TV y formaciones

MALDITOS NERDS

Sniper Dan llega con cientos de trabajos desopilantes y herramientas insólitas usando la mira de un francotirador

Sniper Dan llega con cientos de trabajos desopilantes y herramientas insólitas usando la mira de un francotirador

ReStory permite a jugadores gestionar un taller de reparación en la Japón de 2000, con Atari incluido

Square Enix revoluciona la crianza de monstruos en Dragon Quest Monsters: The Withered World

Sony e Insomniac Games revelan el intenso conflicto mutante en el nuevo trailer de Marvel’s Wolverine

Daybreak y Cold Iron presentan Aliens Fireteam Elite 2: El shooter cooperativo que homenajea a Ellen Ripley

ENTRETENIMIENTO

Jimin supera a Messi en una subasta del Mundial 2026: su camiseta alcanza una oferta de 14.000 dólares

Jimin supera a Messi en una subasta del Mundial 2026: su camiseta alcanza una oferta de 14.000 dólares

Después de casi 30 años, Demi Moore regresó a los videoclips: así fue su inesperado cameo junto a KATSEYE

El Avatar llegó a streaming: dónde ver la película que trae de regreso a Aang, el último maestro aire

Un museo prestó su barco vikingo a ‘La Odisea’ de Christopher Nolan y ahora asegura que regresó dañado

Las fotos de Nicole Kidman con Michael Reinstein: quien es el empresario que desató rumores de romance

INFOBAE AMÉRICA

“La Odisea” supera los 340 millones de dólares en taquilla mundial y se convierte en uno de los grandes éxitos de 2026

“La Odisea” supera los 340 millones de dólares en taquilla mundial y se convierte en uno de los grandes éxitos de 2026

Guatemala acelera la protección de archivos testimoniales de la guerra interna para preservar la memoria de las víctimas

República Dominicana estrena su medallero en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 con plata en remo

La prueba de tinta indeleble para las elecciones de 2027 en El Salvador falla en su primera verificación

Guatemala: Una cohetería explotó en Sumpango y destruyó una vivienda en la ruta Interamericana