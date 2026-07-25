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El director de Alpine Steve Nielsen habló sobre el rendimiento de Franco Colapinto y realizó una profunda autocrítica

El argentino largará 13° el Gran Premio de Hungría tras una clasificación en la que tuvo casi los mismos registros de tiempo que su compañero Pierre Gasly

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Nielsen reconoció el nivel de paridad entre Franco Colapinto y Pierre Gasly (Crédito: AlpineF1Team)
Nielsen reconoció el nivel de paridad entre Franco Colapinto y Pierre Gasly (Crédito: AlpineF1Team)

Franco Colapinto todavía no tiene oficializado su asiento para la temporada 2027 en Alpine, pero su futuro debería sumar certezas en los próximos días tras el Gran Premio de Hungría que marcará el inicio del parate de un mes de las actividades en la Fórmula 1. En ese contexto, y más allá del accidente que tuvo en la segunda práctica, el argentino dio otra contundente muestra de consistencia al terminar casi igualado en tiempos con su compañero Pierre Gasly en la clasificación.

Colapinto, que mostró su disconformidad con el rendimiento del A526 y largará 13° apenas detrás de Gasly (12°), recibió un inesperado respaldo del Director General de Alpine Steve Nielsen tras la qualy. Cabe destacar que la figura de Nielsen había generado cierto recelo después de poner en duda la continuidad del argentino y de omitir su actuación en el análisis del Gran Premio de Gran Bretaña que vio a Franco avanzar diez posiciones.

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“Como se puede ver en el resultado de hoy, y con ambos coches muy cerca en la tabla de tiempos, es un reflejo justo de dónde estamos en este circuito con el paquete que tenemos. Es una pista que premia la carga aerodinámica y, con el desarrollo del rendimiento previsto para más adelante, sabíamos que probablemente sería un lugar donde podríamos tener dificultades”, inició su análisis Nielsen en la gacetilla de prensa que Alpine difundió tras la qualy.

En ese marco, además de remarcar la paridad entre sus corredores, puntualizó en el compromiso de ambos: “Tanto Pierre como Franco han estado trabajando duro con los ingenieros para encontrar más tiempo por vuelta, lo cual hicimos de viernes a sábado, y esperamos poder ser más competitivos en la carrera de mañana. Felicitaciones a ambos pilotos, ya que están esforzándose al máximo y haciendo lo mejor que pueden con las herramientas que tienen disponibles actualmente”.

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El equipo prepara actualizaciones recién para la cita que será en Países Bajos dentro de un mes en el reinicio de la actividad de la F1 y espera cerrar este fin de semana en Hungría con algún golpe de suerte que le permita sostenerse en el mano a mano por el quinto lugar del Campeonato de Constructores. “En cuanto a la diferencia con los diez primeros, el resultado de la clasificación fue más ajustado de lo que probablemente esperábamos. Sabemos que depende de nosotros como equipo darles un mejor coche y el equipo está trabajando duro en Enstone para que eso suceda. Se espera que las condiciones cambien un poco mañana y podrían alterar un poco el orden competitivo. Como hemos hecho en las últimas carreras, intentaremos hacer una buena salida, posicionarnos bien y estar ahí para aprovechar cualquier oportunidad que se presente para crear más puestos”, sentenció.

En el comunicado de prensa, Alpine también compartió las sensaciones de Colapinto y Gasly. El argentino, que había mostrado su fastidio por el desempeño del A526 en la rueda de prensa, insistió con el problema en la puesta a punto de los neumáticos: “En mi última vuelta, perdimos algo de agarre en la parte inicial de la vuelta, pero luego nos recuperamos en los sectores dos y tres. Es una lástima, pero creo que es donde deberíamos estar con el coche que tenemos”. Y apuntó rumbo a Zandvoort: “Estamos esperando las mejoras que tenemos planeadas y esperamos que puedan dar un gran paso, ya que todavía estamos un poco rezagados este fin de semana. Ojalá mañana podamos alcanzar a nuestros rivales y tener una oportunidad de sumar puntos como hicimos la última vez en Spa. Esta es una pista difícil para adelantar, pero en carrera normalmente tenemos un ritmo un poco más rápido, así que intentaremos dar lo mejor de nosotros y conseguir una recompensa para el equipo antes del parón veraniego”.

Lo cierto es que las palabras de Nielsen ponen sobre la mesa la consistencia que está mostrando Colapinto durante los últimos eventos. Más allá de que tuvo un choque en la FP2, el propio Flavio Briatore salió a respaldarlo el viernes con distintos posteos en redes. Todas estas señales clarifican el camino rumbo a la renovación del argentino, que debería ver cómo se oficializado su futuro en las próximas semanas. “Tenemos muchas carreras hasta finales de agosto y, antes del parón de verano, decidiremos”, había detallado Briatore semanas atrás.

La clasificación expuso que el nivel de Colapinto y Gasly fue similar. Franco y Pierre realizaron cuatro intentos con tiempos casi similares en las dos tandas de qualy. El argentino fue 0.268 más veloz en la primera salida de Q1, pero luego quedó detrás por apenas 0.030, 0.014 y 0.183 en las otras tres salidas. Es decir, vueltas casi idénticas entre ambos.

Tras la clasificación, Gasly planteó que está “teniendo muchos problemas y las sensaciones en el coche no son buenas” y fue contundente: “Simplemente nos falta ritmo en este momento y estamos demasiado lejos de la parte alta de la lucha de la zona media, que es donde tenemos que apuntar”.

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