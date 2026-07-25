Guatemala

El decomiso en Zacapa: Guatemala suma cerca de 1.9 millones de dólares entre droga y bienes incautados

La diligencia de la SGAIA y el Ministerio Público se ejecutó en el kilómetro 147 de la ruta CA-10, donde se inspeccionaron tres vehículos y se trasladó el cargamento por vía aérea a la capital

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Cuatro agentes policiales uniformados y equipados con chalecos tácticos rodean a cinco hombres, tres de ellos con las manos esposadas, en un área techada de noche
Agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil detienen a varios hombres con las manos inmovilizadas durante un operativo nocturno en un área exterior bajo techo. (PNCdeGuatemala)

Un operativo de la SGAIA y el Ministerio Público en Zacapa dejó 94 paquetes de cocaína incautados, cuatro capturados y un decomiso valuado en Q9,4 millones, un resultado que se inscribe en el fuerte aumento de incautaciones de esa droga en Guatemala durante 2026.

La diligencia se realizó en el kilómetro 147 de la ruta CA-10, en Zacapa, donde investigadores antinarcóticos inspeccionaron un picop Toyota rojo con placas P-996KKL. En la palangana localizaron un doble fondo o caleta en el que eran transportados los 94 paquetes.

La respuesta central del caso es esta: las autoridades hallaron la droga oculta en ese compartimiento y detuvieron a William “N”, de 49 años, señalado como ocupante del vehículo. Según la Policía Nacional Civil, el cargamento fue valuado en aproximadamente Q9.400.000.

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De acuerdo con estadísticas de la Policía Nacional Civil, entre enero y junio de 2026 las fuerzas de seguridad decomisaron 8.402,4 kilogramos de cocaína, un alza de 426,4 % frente a los 1.596,2 kilogramos del mismo período de 2025. En ese mismo balance, la metanfetamina pasó de 1,2 a 8,5 kilogramos y el crack de 8,5 a 16,3 kilogramos.

Dos agentes uniformados con chalecos tácticos manejan paquetes rectangulares con logos FIFA y D&G sobre lona negra. Fondo con vegetación y restos de vehículo
Un operativo de la SGAIA y el Ministerio Público en Zacapa dejó 94 paquetes de cocaína incautados, cuatro capturados y un decomiso valuado en Q9,4 millones. (PNCdeGuatemala)

El operativo incluyó armas, efectivo y tres vehículos inspeccionados

En el mismo procedimiento, los agentes incautaron a William “N” una pistola, tres tolvas y 56 municiones. La policía indicó que el detenido presentó licencia de portación.

También fue inspeccionado un picop Mitsubishi en el que se movilizaban José “N”, de 32 años, y Andoni “N”, de 21. Dentro de una mochila las autoridades encontraron Q15.100 y dos armas de fuego, ambas con sus respectivas licencias de portación.

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La tercera revisión alcanzó una camioneta Honda conducida por Manuel “N”, de 25 años. En ese vehículo fueron decomisados Q20.150,10 y USD 200.

La información oficial del Ministerio de Gobernación agregó que, como parte del operativo, fueron decomisados cuatro vehículos, Q35.250 en efectivo, 200 dólares estadounidenses, tres pistolas, tres tolvas para arma de fuego y 56 municiones. Esa misma versión sostuvo que los 94 paquetes de presunta cocaína tenían un peso de 106 kilogramos y que el avalúo total entre droga y otros bienes ascendía a Q14,4 millones.

Según la cartera, las pruebas de campo dieron resultado presunto positivo para cocaína. Los paquetes fueron trasladados por vía aérea a las bodegas de la SGAIA en la ciudad de Guatemala en aeronaves de la Unidad Aérea del Ministerio de Gobernación.

Elementos de seguridad inspeccionan múltiples paquetes rectangulares de color blanco con las etiquetas "FIFA" y "D&G" sobre una superficie oscura. Se observa material de medición. Un texto en pantalla indica un valor de Q9,400,000.00. Posteriormente, dos hombres son detenidos y esposados por personal uniformado. El video documenta una operación policial. Crédito PNCdeGuatemala

El Gobierno vinculó el decomiso con su estrategia antinarcóticos

El Ministerio de Gobernación presentó el caso como parte de una estrategia para impedir el tránsito de cargamentos ilícitos, debilitar estructuras del crimen organizado y reforzar la seguridad. En esa línea, el viceministro de Antinarcóticos Víctor Cruz dijo al medio oficial que: “Los resultados reflejan el trabajo coordinado que se impulsa para combatir al narcotráfico desde distintos frentes. No se trata únicamente de incautar droga, sino de afectar a las estructuras criminales, capturar a sus integrantes, localizar laboratorios clandestinos y fortalecer las capacidades de nuestras fuerzas de seguridad”.

Cruz añadió que, además del decomiso de más de ocho toneladas de cocaína, las autoridades erradicaron millones de plantas ilícitas y provocaron pérdidas económicas superiores a 2 mil 800 millones de quetzales a las organizaciones criminales.

El vocero de la Policía Nacional Civil, Jorge Aguilar Chinchilla, señaló que esos resultados también se apoyan en denuncias ciudadanas, en especial las recibidas de forma anónima por la línea 1577, y en la coordinación entre la Policía, el Ministerio Público y agencias internacionales.

Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición del juzgado competente para que se resuelva su situación legal. La policía informó que las investigaciones continúan para establecer el origen y el destino del cargamento e identificar a otros posibles integrantes de la estructura criminal.

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