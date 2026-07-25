Crimen y Justicia

Imputaron al ex futbolista que atropelló y mató a un jubilado en Mendoza, se fugó y dio positivo en alcoholemia

Está acusado de homicidio culposo agravado. La fiscalía, además, dispuso una caución de 7 millones de pesos para resolver la situación procesal

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La víctima del atropello en Mendoza fue Ernesto Flores, un jubilado de 74 años
La víctima del atropello en Mendoza fue Ernesto Flores, un jubilado de 74 años

El ex futbolista Jerónimo Allende Bermejo fue imputado este sábado por homicidio culposo agravado por haberse dado a la fuga y la ingesta de alcohol tras atropellar y matar a un jubilado en la localidad de Maipú, en la provincia de Mendoza.

La víctima, Ernesto Flores, tenía 74 años y era vecino del barrio San Francisco de Coquimbito. El hecho ocurrió ayer a la madrugada, cuando el jubilado cruzaba la calle Ozamis Sur y la Ruta Provincial 60 y fue embestido por un vehículo Toyota Corolla blanco.

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Tras el impacto, Allende Bermejo abandonó el lugar y se alejó por la Ruta 60. Según su declaración, el incidente lo dejó en un estado de shock que lo llevó a irse del sitio.

El acusado se dirigió al domicilio de su padre, quien es el titular del auto, y dejó allí el vehículo. Luego, su hermano lo trasladó nuevamente a la zona del siniestro, donde se presentó cerca de las 2 del viernes y reconoció ante la Policía su responsabilidad en el atropello.

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Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) constató el fallecimiento de la víctima en el lugar. El test de alcoholemia realizado a Allende Bermejo arrojó un resultado de 0,64 gramos de alcohol por litro de sangre, valor superior al límite legal permitido, lo que agravó su situación judicial.

De acuerdo con el Ministerio Público Fiscal de Mendoza, la imputación recayó bajo la órbita del fiscal correccional Tomás Guevara, quien también dispuso una caución de 7 millones de pesos para resolver la situación procesal en las próximas horas.

Como abogado, Allende Bermejo fundó PEMPA, una ONG dedicada al rescate y la rehabilitación de caballos y burros maltratados en Mendoza
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El Toyota Corolla fue secuestrado para peritajes mecánicos y accidentológicos. Efectivos de la Policía de Mendoza, Policía Científica, Unidad Investigativa Departamental y agentes de Tránsito Municipal participaron en el procedimiento.

Allende Bermejo tiene 38 años y es abogado. Antes de recibirse hace seis años, tuvo un paso por el fútbol amateur y semiprofesional. Se formó en las inferiores del Club Defensa y Justicia, de Florencio Varela, y al regresar a Mendoza vistió las camisetas de Huracán Las Heras, la Asociación Atlética Luján de Cuyo y Guaymallén. Las lesiones pusieron fin a esa etapa y lo llevaron a retomar los estudios.

Ya con el título de abogado, fundó la Protectora Equina Mendocina Podemos Ayudarlos (PEMPA), una organización no gubernamental dedicada al rescate, la recuperación y la rehabilitación de caballos y burros víctimas de maltrato, abandono y faena clandestina.

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