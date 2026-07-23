Un jersey de Jimin vale más que una camiseta firmada por Messi: la sorpresa de la subasta del Mundial 2026

El jersey de Jimin supera a la camiseta firmada por Messi en una subasta benéfica: la puja ya alcanza los US$14.000 (Composición fotográfica/Christie's)

La camiseta que Jimin, integrante de BTS, usó durante el espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial de 2026 se ha convertido en una de las piezas más cotizadas de una subasta benéfica organizada por Christie’s y Global Citizen.

A seis días del cierre de la venta, la mejor oferta por la prenda del artista surcoreano ya asciende a US$14.000, una cifra que supera ampliamente la propuesta más alta registrada hasta el momento por una camiseta autografiada de Lionel Messi, valorizada actualmente en US$6.000.

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La venta forma parte de “One Goal: An Auction to Benefit the FIFA Global Citizen Education Fund”, una subasta en línea que comenzó el 22 de julio y permanecerá abierta hasta el 29 de julio a través del sitio web de Christie’s.

Según informó la propia casa de subastas, todo lo recaudado será destinado al FIFA Global Citizen Education Fund, una iniciativa que busca reunir US$100 millones para ampliar el acceso a una educación de calidad y al fútbol para niños de comunidades desatendidas en alrededor de 200 países.

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El jersey que Jimin vistió durante la interpretación de "Dynamite" en la final del Mundial 2026 ya supera los US$14.000 en la subasta de Christie's. (Captura: website)

El jersey de Jimin despierta el mayor interés

De acuerdo con la ficha oficial publicada por Christie’s, el jersey fue utilizado por Jimin durante la interpretación de “Dynamite” en el histórico espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial, realizado el 19 de julio de 2026.

El show fue producido por Global Citizen y gestionado por Chris Martin, vocalista de Coldplay. Además de BTS, participaron artistas como Madonna, Shakira, Justin Bieber y Burna Boy, junto con otros invitados especiales.

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En su sitio web, Christie’s señala que los integrantes de BTS vistieron prendas en tonos blanco, rojo y negro, una propuesta que mezcló el estilo urbano coreano con la tendencia conocida como “bloke core”, caracterizada por combinar camisetas de fútbol con ropa casual.

BTS participó en el espectáculo de medio tiempo junto a Madonna, Justin Bieber, Shakira y otros artistas (IMAGN IMAGES via Reuters/Mark J Rebilas)

La casa de subastas había estimado inicialmente un valor de entre US$3.000 y US$5.000. Sin embargo, cuando aún faltan seis días para el cierre de la subasta, la mejor oferta ya alcanzó los US$14.000, casi tres veces el valor máximo previsto.

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La camiseta firmada por Messi también forma parte de la colección

Otro de los artículos destacados es una camiseta de la selección argentina firmada por Lionel Messi con marcador negro. La pieza tiene además una historia particular: según la información oficial de Christie’s, fue obsequiada por Messi a Shakira, quien posteriormente la donó a Global Citizen para incorporarla a la subasta benéfica.

La descripción del ítem recuerda la actuación del capitán argentino durante el Mundial de 2026. A sus 39 años, Messi condujo a Argentina hasta una segunda final consecutiva y terminó el torneo con 8 goles y 4 asistencias en 8 partidos, participando directamente en 12 de los 19 goles anotados por su selección.

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El uniforme firmado por Messi aún puede recibir nuevas ofertas antes del cierre de la subasta el próximo 29 de julio. (Captura: website)

El texto también destaca que el futbolista se convirtió en el primer jugador en disputar tres finales de la Copa del Mundo como capitán, además de ampliar varios récords del torneo.

Pese al peso histórico del objeto, la respuesta de los postores ha sido menor en comparación con la prenda de Jimin. Christie’s fijó una estimación inicial de entre US$1.000 y US$3.000, mientras que la oferta más alta registrada hasta el momento es de US$6.000, menos de la mitad de la puja que lidera el jersey del integrante de BTS.

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Otros objetos históricos del Mundial 2026

Christie's espera recaudar fondos para el FIFA Global Citizen Education Fund con objetos donados por figuras del deporte y la música. (Captura: Website)

En la subasta digital de Christie’s y Global Citizen también está disponible un balón oficial utilizado en la final entre España y Argentina cuyo precio base es de US$15.000.

Los interesados además encontrarán un “Earth Ball” con los nombres de los artistas del espectáculo escritos a mano por Chris Martin, y otra pelota similar, firmada por Shakira, el exfutbolista Kaká y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

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Otra pieza disponible es el vestuario que Shakira utilizó en el videoclip de “Dai Dai”, canción oficial del Mundial de 2026; un conjunto que la cantante colombiana llevó durante el espectáculo de medio tiempo. También están en subasta los llamativos guantes de portera cubiertos de cristales Swarovski usados por Madonna durante su presentación; y camisetas firmadas por la selección masculina de Estados Unidos.