Conmoción en Santiago del Estero por un accidente fatal: murieron dos jóvenes de 18 y 19 años y otros dos resultaron heridos

Ailén Dahiana Pinto, de 18 años, y Dalma Herrera, de 19, murieron tras el choque del Toyota Corolla contra un árbol en Árraga

Dos jóvenes de Loreto murieron en la madrugada del sábado tras un accidente de tránsito en la Ruta Nacional Nº 9, a la altura de la localidad de Árraga, en el departamento Silípica, provincia de Santiago del Estero. Las víctimas fueron identificadas como Ailén Dahiana Pinto, de 18 años, y Dalma Herrera, de 19, quienes viajaban junto a sus respectivas parejas en un Toyota Corolla blanco, cuando el vehículo perdió el control y terminó contra un árbol al costado de la calzada.

El siniestro ocurrió alrededor de las 2:30 de la madrugada, en el kilómetro 1105 de la mencionada ruta nacional. El automóvil circulaba en sentido sur a norte cuando, por causas que aún investiga la Justicia, el conductor perdió el dominio del rodado y se precipitó hacia la banquina, donde fue hallado.

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Según informó el medio local Nuevo Diario, el impacto contra el árbol fue de una violencia tal que las dos mujeres murieron prácticamente en el acto.

Los dos hombres que las acompañaban sobrevivieron al choque con traumatismos graves. Se trata de Lautaro Antonio Castaño, de 19 años, y Raúl “Nacho” Ignacio Farías, de 20, también domiciliados en Loreto.

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Trasladados al Shock Room del Hospital Regional, los jóvenes fueron diagnosticados con traumatismo encéfalo craneano (TEC) con pérdida de conocimiento y traumatismos múltiples.

El comunicado oficial de la Municipalidad de Loreto por Dalma Herrera

La fiscal Fernanda Vittar intervino en la causa y ordenó la actuación del área de Criminalística en el lugar del accidente, al tiempo que dispuso el traslado de los cuerpos de las víctimas a la morgue judicial para la realización de las correspondientes autopsias.

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Las pericias accidentológicas en curso buscan establecer con mayor precisión qué provocó el descontrol del vehículo. Nuevo Diario precisó que los cuatro ocupantes se encontraban en un viaje de pareja: Ailén Pinto era pareja de Lautaro Castaño, mientras que Dalma Herrera lo era de Raúl Farías.

La noticia sacudió a Loreto desde las primeras horas de la mañana. Las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida y condolencias que reflejan el impacto que la tragedia generó entre familiares, amigos y vecinos de las jóvenes. La Municipalidad de Loreto, encabezada por el intendente Ramón Rosa González, expresó públicamente su pesar por ambas pérdidas.

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Sobre Ailén Dahiana Pinto, el municipio publicó en su cuenta oficial de Facebook: “Participamos con mucha tristeza del fallecimiento de Ailén Dahiana Pinto. Hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias y un abrazo de fortaleza a todos sus familiares, amigos y seres queridos ante esta irreparable e intempestiva pérdida”.

La fiscal Fernanda Vittar ordenó pericias de Criminalística y el traslado de los cuerpos a la morgue judicial para las autopsias

“Rogamos a toda la comunidad elevar una oración en su memoria por el eterno descanso de su alma y para que Dios les conceda la resignación que necesitan en este difícil momento”, agregaron.

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El fallecimiento de Dalma Herrera también movilizó a la comunidad. El municipio loretano señaló en otro comunicado: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de Dalma Herrera. Expresamos nuestras más sinceras condolencias y enviamos un abrazo fraterno a sus familiares, amigos y seres queridos ante esta irreparable pérdida”.

“Rogamos al Altísimo por el eterno descanso de su alma y para que les brinde la fuerza y resignación necesarias para sobrellevar este difícil momento”, cerraron.

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La investigación permanece abierta. El trabajo de la Justicia y de los peritos en el lugar del accidente apunta a reconstruir la mecánica del siniestro y determinar las causas que llevaron al conductor a perder el control del Toyota Corolla en ese tramo de la Ruta Nacional Nº 9.