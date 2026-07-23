La carta de Gianni Infantino a la selección argentina tras perder la final del Mundial 2026 ante España

Gianni Infantino le envió una carta al Chiqui Tapia y la selección argentina (REUTERS/Mike Segar)

El presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), Gianni Infantino, envió una carta al titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, en la que expresó sus felicitaciones a la selección argentina por la obtención de la medalla de plata en la Copa Mundial 2026. El mensaje oficial llegó un día después de la final disputada frente a España en el Estadio de Nueva York Nueva Jersey, donde la Albiceleste cayó por 1-0 en tiempo suplementario.

En la misiva, difundida por la AFA, Infantino destacó el valor del desempeño argentino en el torneo. “Ayer, el domingo 19 de julio de 2026, en el magnífico Estadio de Nueva York Nueva Jersey, Argentina conquistó la medalla de plata de la Copa Mundial de la FIFA 2026, tras una emocionante final contra España”, señaló el presidente de la FIFA. Añadió: “Quisiera reiterarle mis más sinceras felicitaciones por este nuevo resultado importante para el fútbol argentino”, según consta en el documento oficial.

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El dirigente resaltó la atmósfera y el nivel de la competencia celebrada en Estados Unidos. “La Copa Mundial de la FIFA 2026 permanecerá en la memoria como una celebración inolvidable del fútbol, marcada por partidos espectaculares, la irrupción de nuevas promesas, la presencia de las grandes figuras del deporte y el extraordinario ambiente vivido en estadios repletos de aficionados”, escribió Infantino en el saludo enviado a Tapia.

Infantino dedicó un párrafo especial a la influencia de la selección argentina en el desarrollo del torneo. De acuerdo con el mensaje, “la magnífica actuación de la Albiceleste contribuyó, asimismo, de manera decisiva a hacer de esta edición un acontecimiento excepcional que cautivó a millones de apasionados del fútbol en todo el mundo”. El presidente de la FIFA pidió al titular de la AFA que transmita sus felicitaciones “a todos quienes han contribuido a este magnífico resultado: a los jugadores, al seleccionador Lionel Scaloni, así como al cuerpo técnico y médico y, por supuesto, a los numerosos aficionados que han acompañado y alentado al equipo durante toda la competición”.

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En el texto, Infantino valoró el esfuerzo colectivo y la dedicación de la delegación argentina. “Estas victorias son siempre el fruto del trabajo constante, la profesionalidad y la atención al detalle, pero también de la pasión, el compromiso y el amor por este maravilloso deporte”, sostuvo el dirigente. Resaltó que “todo ello permite augurar un futuro muy prometedor y, sin duda, abrirá el camino hacia nuevos y grandes éxitos para el fútbol argentino”.

El mensaje cerró con un deseo para el futuro inmediato de la AFA y la Selección: “Le deseo, estimado Sr. Presidente, todo lo mejor para las próximas competencias y espero volver a verlo muy pronto”. La carta lleva la firma de Gianni Infantino y fue reproducida íntegramente por la Asociación del Fútbol Argentino a través de sus canales oficiales.

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La derrota de Argentina frente a España en la final del Mundial 2026, que se resolvió en tiempo suplementario por un gol de Ferran Torres, dejó al seleccionado con el subcampeonato, en una campaña que fue reconocida por la máxima autoridad del fútbol mundial. La presencia de figuras como Lionel Messi y el acompañamiento masivo de los hinchas fueron mencionados como elementos centrales de la experiencia argentina en el certamen.

La carta de Gianni Infantino a la selección argentina:

La carta de Gianni Infantino a la selección argentina

Estimado Sr. Presidente:

Ayer, el domingo 19 de julio de 2026, en el magnífico Estadio de Nueva York Nueva Jersey, Argentina conquistó la medalla de plata de la Copa Mundial de la FIFA 2026, tras una emocionante final contra España. Quisiera reiterarle mis más sinceras felicitaciones por este nuevo resultado importante para el fútbol argentino.

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La Copa Mundial de la FIFA 2026 permanecerá en la memoria como una celebración inolvidable del fútbol, marcada por partidos espectaculares, la irrupción de nuevas promesas, la presencia de las grandes figuras del deporte y el extraordinario ambiente vivido en estadios repletos de aficionados.

La magnífica actuación de la Albiceleste contribuyó, asimismo, de manera decisiva a hacer de esta edición un acontecimiento excepcional que cautivó a millones de apasionados del fútbol en todo el mundo.

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Le ruego transmita mis más sinceras felicitaciones a todos quienes han contribuido a este magnífico resultado: a los jugadores, al seleccionador Lionel Scaloni, así como al cuerpo técnico y médico y, por supuesto, a los numerosos aficionados que han acompañado y alentado al equipo durante toda la competición.

Estas victorias son siempre el fruto del trabajo constante, la profesionalidad y la atención al detalle, pero también de la pasión, el compromiso y el amor por este maravilloso deporte. Todo ello permite augurar un futuro muy prometedor y, sin duda, abrirá el camino hacia nuevos y grandes éxitos para el fútbol argentino.

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Le deseo, estimado Sr. Presidente, todo lo mejor para las próximas competencias y espero volver a verlo muy pronto.

Con toda mi amistad, Gianni Infantino.