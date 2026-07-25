Un museo prestó su barco vikingo a ‘La Odisea’ de Christopher Nolan y ahora asegura que regresó dañado

El Glad av Gillberga aparece en las primeras secuencias de La odisea, durante la salida de la flota de Odiseo desde Troya. (Composición: Universal Pictures)

La posibilidad de que una pequeña asociación cultural sueca colaborara con una superproducción de Hollywood parecía una oportunidad irrepetible. Un histórico barco vikingo construido por voluntarios viajaría al Mediterráneo para formar parte de La odisea, la nueva película de Christopher Nolan. Sin embargo, lo que comenzó como un motivo de orgullo terminó convirtiéndose en un conflicto por una factura de 6.000 dólares que, según los propietarios de la embarcación, sigue sin ser pagada.

En contraste, Universal Pictures rechaza esa versión y asegura que todas las cuentas relacionadas con el barco fueron liquidadas.

La controversia gira en torno al Glad av Gillberga, una réplica de un barco vikingo de aproximadamente 18 metros que pertenece al Centro Vikingo de Värmland, una organización sin fines de lucro ubicada en el centro de Suecia. Desde finales de la década de 1990, la embarcación ha sido utilizada para actividades educativas, recorridos con escolares y demostraciones sobre la navegación de la época vikinga.

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Según relató The New York Times, todo comenzó a finales de 2024, cuando una empresa llamada Charlie’s Tale Limited se puso en contacto con el centro para alquilar el barco. En ese momento, la producción mantenía un estricto hermetismo y el equipo solo conocía el nombre clave del proyecto.

Peter Olausson, presidente del Centro Vikingo de Värmland, aceptó la propuesta sin dudar. No era frecuente que una organización de esas características recibiera una invitación para participar en una producción de Hollywood.

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El Glad av Gillberga fue construido con técnicas tradicionales y desde 1998 forma parte del Centro Vikingo de Värmland, en Suecia. (Credit: Peter Olausson)

Meses después descubrirían que Charlie’s Tale era una filial de Universal Pictures y que el supuesto proyecto secreto era en realidad La odisea, la adaptación de Christopher Nolan del poema épico de Homero protagonizada por Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway y Zendaya.

Aunque la historia se desarrolla en la antigua Grecia, la producción recurrió a varias embarcaciones de estilo vikingo para representar parte de la flota que acompaña a Odiseo durante su travesía.

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De acuerdo con Olausson, el contrato establecía que la productora devolvería la embarcación “en buenas condiciones” y que debía “reemplazar o reparar cualquier daño” sufrido durante el rodaje, salvo el “desgaste razonable”.

Los daños que denuncian los propietarios

El barco permaneció alrededor de seis meses al servicio de la producción durante el rodaje en el Mediterráneo. Cuando regresó a Suecia, los responsables del centro aseguran que encontraron varios desperfectos. Olausson explicó al NYT que la embarcación presentaba una grieta en el casco, parte del aparejo necesitaba ser sustituido y era necesario volver a pintarla con urgencia. En su entrevista con The Guardian el encargado además mencionó daños en la popa y en el mástil.

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Antes de participar en la producción de Hollywood, la embarcación había realizado travesías por el mar del Norte, el Báltico y Canadá. (Credit...Peter Olausson)

Las reparaciones fueron realizadas por los propios voluntarios del centro vikingo. En diciembre de 2025, Olausson envió una factura de aproximadamente 6.000 dólares a Neil Andrea, su contacto en Charlie’s Tale y quien, según The New York Times, también figura como coordinador marítimo de La odisea en IMDb.

El dirigente explicó que esa cantidad correspondía únicamente al costo de los materiales empleados para restaurar la embarcación. La asociación decidió no cobrar las horas de trabajo de sus voluntarios.

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En el correo enviado junto con la factura, Olausson indicó que incluso había reducido el monto solicitado de 9.000 a 6.000 dólares con la esperanza de que el asunto quedara “resuelto antes de Navidad”.

Más de un año después, los responsables del Centro Vikingo de Värmland sostienen que el pago nunca llegó.

“Solo estamos cobrando el costo de los materiales, no la mano de obra”, declaró Olausson a The Guardian. “Por supuesto Universal puede permitirse estos 6.000 dólares. Nos sentimos olvidados”.

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“El acuerdo era que nosotros lo repararíamos y recibiríamos el reembolso económico”, afirmó al periódico británico.

Olausson también explicó a The New York Times que el retraso en las reparaciones impidió utilizar el barco durante parte del verano, lo que redujo los ingresos del pequeño centro vikingo. Además, reconoció que desconoce cuál es el procedimiento adecuado para reclamar el dinero pendiente y que recurrir a los medios de comunicación fue la única forma que encontró para intentar resolver la situación.

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Para la asociación, integrada por unos 200 miembros, la suma reclamada representa un monto importante, aunque resulte pequeña frente al presupuesto de una superproducción de Hollywood.

Los responsables del centro sueco sostienen que el barco regresó con una grieta en el casco y otras reparaciones pendientes.

La respuesta del estudio

Universal Pictures respondió a las acusaciones y aseguró que sus registros contradicen completamente la versión presentada por la asociación sueca.

En un comunicado enviado a los medios, una portavoz del estudio afirmó: “Nuestros registros muestran que todas las facturas relacionadas con el Glad av Gillberga se pagaron en su totalidad, incluidas las reparaciones”.

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La representante añadió que “el estudio y la producción se han comunicado con la asociación para aclarar cualquier malentendido”.

Por ahora, ninguna de las partes ha dado a conocer documentación adicional que permita esclarecer la diferencia entre ambas versiones.

La controversia surge mientras la película atraviesa un exitoso recorrido en los cines. De acuerdo con Forbes, tras recaudar 263,7 millones de dólares durante su primer fin de semana, La odisea alcanzó los 363,6 millones de dólares en la taquilla mundial hasta el jueves y las proyecciones apuntan a que superará los 400 millones durante su segundo fin de semana de exhibición.