La tragedia de Emily Willis: la exestrella porno recibirá 3 millones de dólares tras sufrir daño cerebral irreversible en un centro de rehabilitación

La exestrella del cine para adultos permanece con daño cerebral irreversible (Fuente: redes sociales)

Un tribunal de California puso fin al proceso judicial iniciado por la familia de la exestrella del cine para adultos Emily Willis, al aprobar un acuerdo de compensación económica de 3 millones de dólares. El reclamo surgió por las lesiones cerebrales irreversibles que sufrió la joven tras una emergencia médica ocurrida durante su internamiento en dicho establecimiento en 2024.

La resolución fue emitida el 15 de julio por la jueza Susan Bryant-Deason, del Tribunal Superior de Santa Mónica, quien autorizó el acuerdo alcanzado entre la familia de Litzy Lara Bañuelos—nombre real de Emily Willis— y Malibu Lighthouse Treatment, empresa propietaria del centro Summit Malibu.

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Según informó The Independent, la aprobación judicial era necesaria porque la exintérprete, de 27 años, ya no puede administrar sus propios asuntos debido a su estado de salud.

La demanda fue presentada por su madre y tutora legal, Yesenia Lara Cooper, quien responsabilizó al centro de rehabilitación por la lesión cerebral anóxica que sufrió su hija después de que su cerebro permaneciera sin oxígeno durante una emergencia médica.

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Emily Willis , actriz de cine para adultos, recibirá una compensación de 3 millones de dólares. Fuente: redes sociales.

De acuerdo con los documentos judiciales citados por The Independent, Willis permanece completamente incapacitada. No puede mover su cuerpo y solo abre los ojos ocasionalmente o emite algunos sonidos.

¿Quién era Emily Willis?

Antes del incidente, Emily era una de las intérpretes más populares de la industria pornográfica. Nació en Argentina en 1998, pero en la niñez se mudó definitivamente a los Estados Unidos con su madre.

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Willis ingresó al sector porno en 2018 y, en menos de tres años, alcanzó el máximo reconocimiento al recibir el premio AVN a la Mejor Intérprete del Año en 2021, considerado el equivalente a los Óscar dentro de la industria para adultos. También obtuvo en dos ocasiones consecutivas el principal galardón de los premios XBIZ.

La demanda sostiene que la joven sufrió una lesión cerebral por falta de oxígeno después de permanecer varios minutos sin respirar. (@emilywillisx3)

Según The Hollywood Reporter, Willis había comenzado a alejarse del contenido para adultos para explorar proyectos en Hollywood. En 2023 integró el elenco de la película de ciencia ficción Divinity, producida por Steven Soderbergh, y además impulsó otros emprendimientos personales, aunque mantenía una exitosa actividad en OnlyFans.

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La cronología del caso

La familia sostiene que Willis ingresó voluntariamente a Summit Malibu el 27 de enero de 2024 para recibir tratamiento por una adicción a la ketamina. De acuerdo con la demanda, pagó 45.500 dólares por un programa residencial de 21 días.

El recurso judicial afirma que, durante los días siguientes, su estado físico se deterioró progresivamente. Los registros internos del centro, describían a la paciente como “desaliñada, frágil y desorientada”, además de presentar dificultades para caminar y un deterioro médico extremo.

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La demanda también señala que el personal recomendó en varias ocasiones trasladarla a un hospital, pero Willis rechazó esa posibilidad. El 3 de febrero fue atendida por paramédicos tras presentar problemas respiratorios y nuevamente se negó a ser trasladada.

Al día siguiente, una enfermera la encontró inconsciente, sin respiración y sin pulso. Aunque los equipos de emergencia lograron reanimarla después de cerca de una hora, la prolongada falta de oxígeno le provocó un daño cerebral irreversible.

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La familia de Willis acusó al centro de rehabilitación de negligencia, abandono e imprudencia, al considerar que esas acciones derivaron directamente en la incapacidad permanente de la joven.

El acuerdo pone fin al litigio, aunque no determina responsabilidades legales sobre lo ocurrido dentro del centro de rehabilitación. (@emilywillisx3)

Sin embargo, Summit Malibu rechazó esas acusaciones. Según los documentos citados por The Independent, la empresa sostuvo que la paciente “rechazó reiteradamente el consejo médico, los medicamentos recetados y las recomendaciones para acudir a un centro de urgencias o a un hospital”. Además, argumentó que su personal carecía de autoridad legal para obligarla a recibir atención médica externa y negó que existieran pruebas de negligencia.

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El propio abogado de Willis, James A. Morris Jr., reconoció durante el proceso la complejidad del litigio. En una declaración presentada ante el tribunal, y citada por The Independent, afirmó: “Tras vivir y respirar este caso durante casi dos años, puedo afirmar con confianza que la señora Banuelos sufrió lesiones graves, pero este caso estaba lejos de ser una victoria segura”.

Además, “nadie sabe exactamente qué causó la crisis médica de la señora Banuelos ni si Summit Malibu podría haber evitado sus lesiones”.

Con la aprobación del acuerdo, el litigio queda formalmente resuelto. Según The Hollywood Reporter, después del pago de honorarios legales y otros costos, alrededor de 1,26 millones de dólares permanecerán disponibles para cubrir la atención y los cuidados permanentes que Emily Willis necesitará durante el resto de su vida.

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