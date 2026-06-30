Franco Colapinto vuelve a salir a pista en el Gran Premio de Gran Bretaña de F1: hora, TV y todo lo que hay que saber

Franco Colapinto correrá este fin de semana en Silverstone, la Catedral de la F1 (Photo by ERWIN SCHERIAU / APA / AFP) / Austria OUT

Este fin de semana, Franco Colapinto volverá a correr en la Fórmula 1 y será por partida doble, ya que el Gran Premio de Gran Bretaña tendrá carrera Sprint el sábado, esa que tiene un tercio de extensión que la del domingo. Luego de una difícil prueba en Austria, el piloto argentino del equipo Alpine buscará volver a sumar puntos.

En el Circuito Red Bull Ring, el corredor bonaerense de 23 años no tuvo un auto competitivo en su A526 de la escudería francesa. La falta de potencia y la ausencia de una puesta a punto óptima lo perjudicaron.

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En una temporada marcada por el drástico cambio de reglamento técnico con autos más chicos, reducción de los aditamentos aerodinámicos e igual erogación de potencia en el motor a combustión y el eléctrico, todas las escuadras están en una fase de experimentación y estos altos y bajos pueden darse.

También hay que tener en cuenta que los equipos rivales de Alpine en la lucha por ser el mejor del resto (después de Mercedes, McLaren, Red Bull y Ferrari), están llevando más actualizaciones en sus autos y por eso Racing Bulls y Audi pegaron un salto de calidad y se mostraron adelante. Lo propio Williams, que se viene acercando.

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Alpine llevó al escenario ubicado en la localidad de Spielberg un alerón nuevo que usaron tanto Colapinto como Pierre Gasly, pero ese elemento aerodinámico no les permitió a los monoplazas galos poder tener una performance competitiva. Por primera vez en el año, el team francés no pudo sumar puntos.

El argentino en acción con el A526 que no rindió lo esperado en Austria (@AlpineF1Team)

El pilarense irá por la revancha en la ex Base Aérea de la Segunda Guerra Mundial que se transformó en un autódromo y el 13 de mayo de 1950 allí se disputó la primera carrera de la Máxima.

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Franco sumó 16 puntos en cuatro de los ocho eventos disputados en el presente ejercicio y es 12º en el campeonato. En Miami obtuvo su mejor resultado en la Máxima al resultar sexto y en Canadá culminó séptimo. Fue cedido por Williams a Alpine por cinco años y todo indica que seguirá como titular en el equipo francés en la venidera temporada. El asesor ejecutivo de la escudería, Flavio Briatore, anticipó que la decisión se tomará antes de la pausa por el verano boreal y la última fecha antes de ese receso será el Gran Premio de Hungría el 26 de julio.

En la previa a la competencia británica, la única que estuvo presente en los 77 campeonatos de F1 desde 1950, Colapinto palpitó lo que viene y lo que ocurrió el pasado fin de semana. “Me siento listo para retomar el ritmo este fin de semana en Silverstone tras una carrera complicada en Austria. Espero sentirme algo más cómodo con el coche, ya que he pilotado el A526 en Silverstone este mismo año durante una jornada de filmación; sin duda, es una prueba interesante para esta generación de monoplazas de F1″, dijo Franco en testimonios publicados por su equipo.

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“Creo que en Austria nos faltó un poco de suerte, pues terminamos fuera de los puntos, un resultado que obviamente no era el que el equipo esperaba. La carrera fue difícil para nosotros y nos costó encontrar el equilibrio adecuado durante todo el fin de semana. No obstante, tenemos muchas oportunidades para familiarizarnos con el coche, y ya he estado trabajando en el simulador para preparar Silverstone”, agregó.

“Debemos empezar con buen pie, ya que se trata de un evento con formato Sprint y necesitamos ser rápidos desde el viernes; nuestro objetivo es sumar puntos este fin de semana aprovechando las dos oportunidades disponibles para hacerlo. La afición es siempre fantástica y, al ser la carrera de casa para el equipo —muy cerca de la fábrica—, habrá muchos miembros del equipo entre el público que han viajado desde Enstone. Espero brindarles un buen resultado y volver a puntuar", concluyó.

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Cabe destacar que también correrán las categorías promocionales que tendrán presencia argentina. En la Fórmula 2, Nicolás Varrone intentará recuperarse luego de un difícil fin de semana en Austria, donde tampoco pudo cosechar unidades. Lo propio Matthia Colnaghi en la Fórmula 3, quien irá por un buen resultado y de momento no logró cosechar unidades en lo que va de la temporada.

DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE GRAN BRETAÑA

Viernes 3 de julio

Práctica libre 1: 8.30 (Argentina) / 12.30 (Gran Bretaña)

Clasificación Sprint: 12.30 (Argentina) / 16.30 (Gran Bretaña)

Sábado 4 de julio

Carrera Sprint: 8.00 (Argentina) / 12.00 (Gran Bretaña)

Clasificación para la carrera principal: 12.00 (Argentina) / 16.00 (Gran Bretaña)

Domingo 5 de julio

Carrera a 52 vueltas: 11.00 (Argentina) / 15.00 (Gran Bretaña)

TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / Apple TV (EEUU) / F1TV

DÍAS Y HORARIOS DE LAS CARRERAS DE LA FÓRMULA 1 EN 2026

1- 14° en el Gran Premio de Australia

2- 14° en la Sprint del Gran Premio de China

3- 10° en el Gran Premio de China

4- 16° en el Gran Premio de Japón

5- Gran Premio de Baréin: domingo 12 de abril (CANCELADA)

6- Gran Premio de Arabia Saudita: domingo 19 de abril (CANCELADA)

7- 10° en la Sprint del Gran Premio de Miami

8- 7° en el Gran Premio de Miami

9- 9° en la carrera Sprint de Canadá

10- 6° en el Gran Premio de Canadá

11- 14° en el Gran Premio de Mónaco

12- 10° en el Gran Premio de Barcelona

13- 15° en el Gran Premio de Austria

14- Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña: sábado 4 de julio a las 8.00

15- Gran Premio de Gran Bretaña: domingo 5 de julio a las 11.00

16- Gran Premio de Bélgica: domingo 19 de julio a las 10.00

17- Gran Premio de Hungría: domingo 26 de julio a las 10.00

18- Sprint del Gran Premio de Países Bajos: sábado 22 de agosto a las 7.00

19- Gran Premio de Países Bajos: domingo 23 de agosto a las 10.00

20- Gran Premio de Italia: domingo 6 de septiembre a las 10.00

21- Gran Premio de España: domingo 13 de septiembre a las 10.00

22- Gran Premio de Azerbaiyán: sábado 26 de septiembre a las 8.00

23- Sprint del Gran Premio de Singapur: sábado 10 de octubre a las 6.00

24- Gran Premio de Singapur: domingo 11 de octubre a las 9.00

25- Gran Premio de Estados Unidos: domingo 25 de octubre a las 17.00

26- Gran Premio de México: domingo 1 de noviembre a las 17.00

27- Gran Premio de Brasil: domingo 8 de noviembre a las 14.00

28- Gran Premio de Las Vegas: domingo 22 de noviembre a la 1.00

29- Gran Premio de Qatar: domingo 29 de noviembre a las 13.00

30- Gran Premio de Abu Dhabi: domingo 6 de diciembre a las 10.00

* HORARIOS DE ARGENTINA

**24 Grandes Premios y 6 carreras Sprint