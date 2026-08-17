La selección argentina le ganó 2-1 a Brasil en el suplementario y se quedó con el Sudamericano Sub 17 de futsal: el alocado festejo

El festejo albiceleste estalló después del triunfo 2-1 frente a Brasil, con un cierre en tiempo suplementario

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La selección argentina Sub 17 de futsal sumó un nuevo capítulo a su historia al conquistar el Sudamericano tras imponerse a Brasil por 2-1 en la final. Este triunfo, que se desarrolló en el Complejo CONMEBOL SUMA en Luque, Paraguay, consolidó a la Albiceleste como el máximo ganador del certamen juvenil en el continente.

El desenlace se vivió con una intensidad que sobrepasó lo táctico. El pitazo final desató una explosión de emociones: entre lágrimas y abrazos, los jugadores argentinos celebraron en el suelo y en el escenario, donde el capitán Lorenzo Sampedro alzó la copa junto a sus compañeros al grito unísono de “Dale, campeón”. La escena, transmitida en vivo, resumió la magnitud de la conquista y el carácter que imprime el futsal juvenil argentino.

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Para comprender el valor del logro, basta con mirar los antecedentes inmediatos. Argentina ya había derrotado a Brasil en las finales de 2022 y 2024, en ambos casos en Luque, y siempre en duelos cerrados. En esta edición, la historia volvió a repetirse, con la Albiceleste imponiendo su jerarquía en el clásico sudamericano.

Argentina derrotó a Brasil 2-1 en Paraguay y se consagró campeón del Sudamericano Sub 17 de futsal (@CONMEBOLtorneos)

El partido comenzó con una chance clara del seleccionado argentino: Joaquín Pesl probó desde el arranque y exigió al arquero brasileño, quien logró desviar el remate. Poco después, Alex Barrios abrió el marcador con un potente zurdazo cruzado a los 8 minutos, encendiendo la ilusión albiceleste. Brasil buscó la igualdad, pero Lisandro Velásquez se encargó de evitar el empate en una jugada clave poco antes del cierre de la primera etapa.

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La tensión aumentó cuando Gian Soñer fue expulsado por un codazo a Caua a los 17 minutos. Esa acción marcó el final del primer tiempo y obligó a la Albiceleste a reacomodarse tácticamente para afrontar ese tramo con un jugador menos durante varios minutos.

El video registra el final de un partido de futsal entre Argentina y Brasil en el Sudamericano CONMEBOL Sub 17. La victoria fue por 2 a 1 en Luque, Paraguay

Durante el segundo tiempo, Brasil presionó y logró el empate con un gol de Luka Berroeco tras un centro al área a los 7 minutos. El juego se mantuvo equilibrado hasta el tiempo suplementario, donde el conjunto dirigido por Santiago Basile encontró la diferencia definitiva: Lorenzo Sampedro, figura del equipo, anotó el 2-1 con un zurdazo y puso a la Albiceleste en ventaja.

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Brasil buscó la igualdad en los minutos finales, pero la defensa argentina se mantuvo firme y no permitió nuevas oportunidades. El equipo nacional, que ya había vencido a los brasileños en otras ediciones recientes, confirmó su supremacía en la categoría.

Tras la victoria en el clásico, el equipo dirigido por Santiago Basile se convirtió en el máximo campeón (@CONMEBOLtorneos)

El festejo no se hizo esperar. Apenas terminó el encuentro, los jóvenes jugadores argentinos se fundieron en abrazos y celebraron la obtención del título continental. Las imágenes de la transmisión mostraron la intensidad del momento, con futbolistas arrodillados y lágrimas de alegría por el esfuerzo coronado con éxito.

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Argentina llegó a la final tras una campaña sólida. Terminó en la segunda posición del Grupo B con nueve puntos luego de vencer a Ecuador (5-0), golear a Perú (8-0) y Bolivia (6-1), y caer ante Brasil (0-2) en la fase de grupos. El pase a la definición lo consiguió al superar a Venezuela por 2-1 en una semifinal ajustada, en tanto que Brasil llegó al último partido después de golear 7-0 a Paraguay.

Este certamen, que se disputa desde 2016, tiene a Argentina como el país más laureado. En las ediciones de 2022 y 2024, la Albiceleste venció a Brasil en la final, por 2-1 y 2-0 respectivamente, ambas celebradas en Luque. La primera edición, en Foz de Iguazú 2016, quedó en manos del equipo canarinho, que se impuso por 4-2. El resultado de esta edición fortalece la posición del futsal juvenil argentino en la región y prolonga una racha que ya lleva tres títulos consecutivos en el torneo.

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Argentina venció a Brasil por 2-1 y levantó el título del Sudamericano Sub 17 de futsal por tercera vez