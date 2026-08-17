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La selección argentina le ganó 2-1 a Brasil en el suplementario y se quedó con el Sudamericano Sub 17 de futsal: el alocado festejo

La Albiceleste conquistó el certamen en Luque tras superar al conjunto brasileño 2-1 en el tiempo complementario, con un zurdazo decisivo de Lorenzo Sampedro y una campaña que confirma tres coronas seguidas en el torneo

El festejo albiceleste estalló después del triunfo 2-1 frente a Brasil, con un cierre en tiempo suplementario
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La selección argentina Sub 17 de futsal sumó un nuevo capítulo a su historia al conquistar el Sudamericano tras imponerse a Brasil por 2-1 en la final. Este triunfo, que se desarrolló en el Complejo CONMEBOL SUMA en Luque, Paraguay, consolidó a la Albiceleste como el máximo ganador del certamen juvenil en el continente.

El desenlace se vivió con una intensidad que sobrepasó lo táctico. El pitazo final desató una explosión de emociones: entre lágrimas y abrazos, los jugadores argentinos celebraron en el suelo y en el escenario, donde el capitán Lorenzo Sampedro alzó la copa junto a sus compañeros al grito unísono de “Dale, campeón. La escena, transmitida en vivo, resumió la magnitud de la conquista y el carácter que imprime el futsal juvenil argentino.

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Para comprender el valor del logro, basta con mirar los antecedentes inmediatos. Argentina ya había derrotado a Brasil en las finales de 2022 y 2024, en ambos casos en Luque, y siempre en duelos cerrados. En esta edición, la historia volvió a repetirse, con la Albiceleste imponiendo su jerarquía en el clásico sudamericano.

Argentina es tricampeón del Sudamericano Sub 17 de futsal
Argentina derrotó a Brasil 2-1 en Paraguay y se consagró campeón del Sudamericano Sub 17 de futsal (@CONMEBOLtorneos)

El partido comenzó con una chance clara del seleccionado argentino: Joaquín Pesl probó desde el arranque y exigió al arquero brasileño, quien logró desviar el remate. Poco después, Alex Barrios abrió el marcador con un potente zurdazo cruzado a los 8 minutos, encendiendo la ilusión albiceleste. Brasil buscó la igualdad, pero Lisandro Velásquez se encargó de evitar el empate en una jugada clave poco antes del cierre de la primera etapa.

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La tensión aumentó cuando Gian Soñer fue expulsado por un codazo a Caua a los 17 minutos. Esa acción marcó el final del primer tiempo y obligó a la Albiceleste a reacomodarse tácticamente para afrontar ese tramo con un jugador menos durante varios minutos.

El video registra el final de un partido de futsal entre Argentina y Brasil en el Sudamericano CONMEBOL Sub 17. La victoria fue por 2 a 1 en Luque, Paraguay

Durante el segundo tiempo, Brasil presionó y logró el empate con un gol de Luka Berroeco tras un centro al área a los 7 minutos. El juego se mantuvo equilibrado hasta el tiempo suplementario, donde el conjunto dirigido por Santiago Basile encontró la diferencia definitiva: Lorenzo Sampedro, figura del equipo, anotó el 2-1 con un zurdazo y puso a la Albiceleste en ventaja.

Brasil buscó la igualdad en los minutos finales, pero la defensa argentina se mantuvo firme y no permitió nuevas oportunidades. El equipo nacional, que ya había vencido a los brasileños en otras ediciones recientes, confirmó su supremacía en la categoría.

Argentina es tricampeón del Sudamericano Sub 17 de futsal
Tras la victoria en el clásico, el equipo dirigido por Santiago Basile se convirtió en el máximo campeón (@CONMEBOLtorneos)

El festejo no se hizo esperar. Apenas terminó el encuentro, los jóvenes jugadores argentinos se fundieron en abrazos y celebraron la obtención del título continental. Las imágenes de la transmisión mostraron la intensidad del momento, con futbolistas arrodillados y lágrimas de alegría por el esfuerzo coronado con éxito.

Argentina llegó a la final tras una campaña sólida. Terminó en la segunda posición del Grupo B con nueve puntos luego de vencer a Ecuador (5-0), golear a Perú (8-0) y Bolivia (6-1), y caer ante Brasil (0-2) en la fase de grupos. El pase a la definición lo consiguió al superar a Venezuela por 2-1 en una semifinal ajustada, en tanto que Brasil llegó al último partido después de golear 7-0 a Paraguay.

Este certamen, que se disputa desde 2016, tiene a Argentina como el país más laureado. En las ediciones de 2022 y 2024, la Albiceleste venció a Brasil en la final, por 2-1 y 2-0 respectivamente, ambas celebradas en Luque. La primera edición, en Foz de Iguazú 2016, quedó en manos del equipo canarinho, que se impuso por 4-2. El resultado de esta edición fortalece la posición del futsal juvenil argentino en la región y prolonga una racha que ya lleva tres títulos consecutivos en el torneo.

Argentina venció a Brasil por 2-1 y levantó el título del Sudamericano Sub 17 de futsal por tercera vez

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