Así fue la última entrevista de Hayden Panettiere antes de su muerte: “Tengo mucho más por vivir”

Hayden Panettiere había hablado de un nuevo comienzo meses antes de su muerte. (AP)

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Meses antes de su muerte, Hayden Panettiere habló públicamente sobre una nueva etapa de su vida y sobre el proceso que, según explicó, le había permitido dejar atrás años marcados por problemas personales, adicciones, dificultades de salud mental y pérdidas familiares.

La actriz, conocida por sus papeles en Heroes y Triunfos Robados, murió el 16 de agosto de 2026 a los 36 años. Su fallecimiento fue confirmado por su familia, mientras las autoridades de Carolina del Sur mantienen abierta la investigación para determinar la causa de muerte.

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Una de sus últimas entrevistas fue publicada en mayo de 2026, cuando la artista conversó con Jay Shetty en el podcast On Purpose como parte de la promoción de sus memorias, This Is Me: A Reckoning.

Durante la conversación, la actriz habló sobre distintas etapas de su vida y sobre la perspectiva que tenía respecto a su futuro. Hayden Panettiere indicó que sentía haber dejado atrás un periodo caracterizado por lo que describió como “oscuridad” y negatividad.

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Hayden Panettiere aseguró que su pasado estuvo marcado por la negatividad. (Europa Press)

“Por fin siento que me he librado de toda esta oscuridad y esta negatividad. He cerrado una puerta y se ha abierto otra… Puedo sentir todas las emocionantes posibilidades. Siento que aún me queda mucha vida por vivir”, dijo.

El contenido de aquella entrevista adquirió una nueva dimensión tras su fallecimiento, debido a que fue una de las conversaciones públicas en las que habló de sus expectativas para los años siguientes.

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Durante la entrevista, Panettiere abordó también los temas incluidos en sus memorias. El libro recoge experiencias relacionadas con su carrera desde la infancia, sus problemas de adicción, dificultades de salud mental, situaciones de abuso y pérdidas familiares.

En otra conversación para el medio especializado en maternidad Momé, la famosa se describió como una persona que continuaba trabajando en su bienestar. “Estoy en constante evolución, como todos. Vivo el día a día. Me esfuerzo y doy lo mejor de mí”, comentó.

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Hayden Panettiere comentó que se estaba esforzando por vivir cada día mejor. (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

La actriz también habló sobre su hija Kaya, nacida en 2014 de su relación con el exboxeador Wladimir Klitschko. La menor tenía 11 años al momento del fallecimiento de Panettiere.

Uno de los temas abordados fue la decisión de que Kaya viviera principalmente con su padre durante determinados periodos de su infancia.

Hayden Panettiere había explicado anteriormente que atravesó depresión posparto después del nacimiento de su hija y que también enfrentó problemas relacionados con el consumo de alcohol y opioides.

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En la entrevista, sostuvo que el bienestar de Kaya había sido una prioridad para ella independientemente de las circunstancias personales que atravesara.

Hayden Panettiere aseguró que el bienestar de su hija siempre fue su prioridad. (X/@haydenpanettier)

“Siempre he podido darle prioridad, sin importar cómo me haya sentido o qué haya vivido. Espero que algún día comprenda mi historia y por qué no pude estar con ella todo el tiempo”, expresó.

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Panettiere cerró aquella conversación con un mensaje dirigido a otras madres que pudieran estar atravesando situaciones difíciles. Les dijo que eran más fuertes de lo que creían y que superarían esos momentos.

Semanas antes de su muerte, la actriz también participó en un evento relacionado con la publicación de sus memorias. El 26 de mayo acudió al Harmony Gold Theater, en Los Ángeles, para una presentación y firma del libro.

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Durante ese encuentro habló sobre las reacciones que había recibido después de compartir públicamente sus experiencias de salud mental.

Hayden Panettiere recibió reacciones positivas tras compartir sus problemas de adicción. (Europa Press)

“Muchas personas, tanto dentro como fuera de la industria, se me han acercado y han compartido sus historias conmigo, diciéndome: ‘Gracias a que hablaste sobre tu salud mental, me diste el valor para ser honesta sobre la mía y buscar ayuda, y me salvaste la vida’”, recordó.

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Panettiere explicó que escuchar esos testimonios le permitió considerar que hablar sobre sus experiencias podía tener un impacto en otras personas.