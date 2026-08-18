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El secretario general de la OEA abordó en Haití los avances para celebrar unas elecciones generales “creíbles” y “transparentes”

Albert Ramdin se reunió con el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, para conocer los esfuerzos de las autoridades para restablecer la seguridad y generar las condiciones para celebrar unos comicios generales “transparentes”

Albert Ramdin se reunió con el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé (REUTERS)
Albert Ramdin se reunió con el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé (REUTERS)
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El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, se reunió el lunes con el primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, para conocer los esfuerzos de las autoridades para restablecer la seguridad y generar las condiciones para unas elecciones generales “creíbles”, “inclusivas” y “transparentes”.

De acuerdo con las autoridades haitianas, los comicios están previstos para mediados de diciembre próximo. Haití celebró sus últimas elecciones generales en noviembre de 2016, por lo que el proceso previsto para diciembre constituye el principal objetivo institucional de la misión de la OEA, Caricom y otros socios internacionales.

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Las conversaciones entre Ramdin y Fils-Aimé también incluyeron medidas para reforzar el apoyo internacional a las instituciones haitianas y mejorar la coordinación entre los distintos socios. La agenda contempló asuntos vinculados con la Justicia, el desarrollo sostenible, la reactivación económica y la cooperación entre Haití, la OEA y la Comunidad del Caribe (Caricom), según informó el Gobierno haitiano.

El encuentro contó con la presencia de altos cargos del Gobierno, del gobernador del Banco de la República de Haití (BRH), Ronald Gabriel, de la secretaria general de Caricom, Carla Barnett, y de representantes de distintas instituciones regionales e internacionales que acompañan a Ramdin durante su visita.

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En paralelo, el ministro de Economía y Finanzas haitiano, Serge Gabriel Collin, firmó un acuerdo sobre la integración de Haití en el CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

Las conversaciones entre Ramdin y Fils-Aimé también incluyeron medidas para reforzar el apoyo internacional a las instituciones haitianas y mejorar la coordinación entre los distintos socios (REUTERS)
Las conversaciones entre Ramdin y Fils-Aimé también incluyeron medidas para reforzar el apoyo internacional a las instituciones haitianas y mejorar la coordinación entre los distintos socios (REUTERS)

El Gobierno haitiano reafirmó “su determinación” de continuar las acciones destinadas a “restaurar la autoridad del Estado, reforzar la seguridad” en todo el territorio y “hacer avanzar” el proceso electoral, en “respeto de las aspiraciones” del pueblo haitiano y de los principios democráticos, según el documento difundido por la oficina del primer ministro.

A través de la reunión, la OEA, Caricom y sus socios reafirmaron su compromiso de acompañar a Haití en sus esfuerzos en materia de seguridad, estabilidad institucional y celebración de elecciones, de acuerdo con el comunicado oficial.

Seguridad, elecciones y cooperación internacional

La misión de Ramdin permanecerá en Haití hasta el miércoles y tiene entre sus principales objetivos consolidar la cooperación en torno a las prioridades nacionales: seguridad, proceso electoral, necesidades humanitarias y reactivación del desarrollo.

Durante su estancia, el secretario general de la OEA y su delegación mantendrán reuniones con distintos actores institucionales, además del primer ministro, para evaluar la situación del país y analizar mecanismos para un acompañamiento internacional más coordinado y orientado a resultados concretos.

La visita también forma parte de la implementación de la Hoja de Ruta de la OEA para la estabilidad y la paz en Haití, con el propósito de trasladar los compromisos asumidos por los socios internacionales a acciones concretas y coordinadas, de acuerdo con las prioridades establecidas por las autoridades haitianas.

La cuestión de la seguridad ocupa un lugar central en la agenda debido a la presencia de poderosas bandas armadas, que controlan alrededor del 90 % de Puerto Príncipe, según el texto proporcionado por las autoridades. La crisis de seguridad también afecta a otros sectores del país.

La misión de Ramdin permanecerá en Haití hasta el miércoles y tiene entre sus principales objetivos consolidar la cooperación en torno a las prioridades nacionales: seguridad, proceso electoral, necesidades humanitarias y reactivación del desarrollo (REUTERS)
La misión de Ramdin permanecerá en Haití hasta el miércoles y tiene entre sus principales objetivos consolidar la cooperación en torno a las prioridades nacionales: seguridad, proceso electoral, necesidades humanitarias y reactivación del desarrollo (REUTERS)

Desde abril, Haití cuenta con la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), creada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y compuesta por militares y personal de distintos países. De acuerdo con las autoridades, la fuerza recuperó algunas zonas de la capital haitiana.

En este contexto, la seguridad constituye uno de los principales requisitos que las autoridades haitianas vinculan con el avance del proceso electoral. El Gobierno también sitúa entre sus prioridades la recuperación de la autoridad estatal, la estabilidad institucional y la atención de las necesidades humanitarias.

La misión de Ramdin busca reunir a las instituciones haitianas y a los socios regionales e internacionales en torno a esas prioridades, mientras el Gobierno mantiene como objetivo la celebración de elecciones generales a mediados de diciembre.

(Con información de EFE)

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