El momento en el que Jamal Musiala se desplomó tras anotar un gol para el Bayern Múnich: qué fue lo que le pasó

Jamal Musiala ingresó en el complemento ante Leipzig y se desvaneció a pocos minutos del final

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Un clima de preocupación se apoderó de los hinchas y el cuerpo técnico del Bayern Múnich durante el amistoso frente al Leipzig en el Allianz Arena, pese a la victoria local por 3-1. El motivo fue el inesperado desvanecimiento de Jamal Musiala, quien acababa de marcar el tercer tanto para los dirigidos por Vincent Kompany.

El episodio ocurrió cuando el cronómetro superaba el minuto 86. Luego de convertir y celebrar, Musiala, de 23 años, aguardaba junto a sus compañeros el reinicio del juego. Las cámaras captaron cómo su expresión cambiaba: el volante se mostraba evidentemente desorientado, incapaz de sostenerse en pie por unos segundos.

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La reacción de sus compañeros fue clave. Ismael Saibari detectó primero los signos de inestabilidad y, sin dudarlo, corrió a sostener a Musiala, quien se desplomó lentamente. Apenas logró sujetarlo antes de que el joven centrocampista cayera al césped. Joshua Kimmich se sumó de inmediato, visiblemente consternado por el estado de su colega.

Jamal Musiala se desmayó tras convertir en el tramo final del amistoso ante el Leipzig en el Allianz Arena (REUTERS/Angelika Warmuth)

Mientras el estadio quedaba en silencio absoluto, el personal médico ingresó rápidamente al campo. El tratamiento inicial incluyó una esponja húmeda en la nuca y hielo aplicado cerca de la zona, mientras el jugador permaneció tendido algunos instantes. Rodeados por el resto del plantel y bajo la mirada atenta del público, los médicos brindaron los primeros auxilios para ayudarlo a recuperarse.

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Tras unos minutos de tensión, Musiala logró ponerse de pie, aunque tambaleante, y salió del campo por sus propios medios. Los aplausos de la tribuna acompañaron ese trayecto, mientras un gesto de aprobación del cuerpo médico transmitía alivio lo que dio a entender que el estado del futbolista no revestía gravedad.

De acuerdo con información difundida por el medio alemán BILD, el desmayo de Musiala se debió a un golpe de calor. Las temperaturas, que rozaban los 33 ℃, afectaron especialmente al volante y provocaron el episodio, descartando otras causas de mayor preocupación, por lo que el incidente fue atribuido al calor en la cancha.

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El diagnóstico inmediato sugirió que el futbolista solo sufrió un mareo por el clima, motivo que obligó a un cambio y fue reemplazado minutos más tarde por Bara Sapoko Ndiaye. Musiala había ingresado al juego a los 69 minutos y sumó apenas 15 minutos en cancha antes de ser asistido.

Los médicos del Bayern Múnich ingresaron rápidamente a la cancha para asistir al mediocampista alemán (REUTERS/Angelika Warmuth)

El director deportivo del Bayern, Max Eberl, llevó tranquilidad tras el partido. “Lo más importante es que está bien. Todo lo demás, no se puede decir nada al respecto”, declaró en palabras reproducidas por BILD. Por el momento, el club no informó más detalles respecto a la evaluación médica posterior.

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La situación cobra especial relevancia considerando el historial reciente de Musiala. El mediocampista alemán venía de recuperarse de una fractura de peroné y dislocación de ligamentos sufrida durante la pretemporada anterior, una lesión que lo mantuvo fuera de las canchas más de seis meses. El regreso se había producido el 17 de enero, en un proceso que el propio futbolista describió como “difícil”, aunque admitió que “Ciertamente he aprendido más este año”, según manifestó semanas atrás al mismo medio alemán.

La prensa alemana informó luego que la descompensación de Musiala se debió a un golpe de calor (Karl-Josef Hildenbrand/dpa vía AP)

La expectativa en el entorno del Bayern es que Musiala, quien viene de disputar el Mundial 2026, recupere su plenitud física para el arranque de la nueva temporada. El episodio del amistoso se interpretó como un contratiempo menor, aunque las altas temperaturas reforzaron la necesidad de extremar precauciones en el periodo estival.

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El amistoso ante el Leipzig dejó otros motivos de preocupación para Vincent Kompany. Konrad Laimer abandonó el partido a los 10 minutos tras un choque con David Raum, que le provocó molestias e inflamación en el muslo derecho. En la segunda mitad, Minjae Kim también precisó atención médica debido a problemas en la pierna izquierda y fue sustituido a los 69’. De este modo, el cuerpo técnico del Bayern debió gestionar tres salidas forzadas en un solo encuentro, a solo una semana del inicio de la competencia oficial.

Luego de la atención médica el mediocampista logró dejar el terreno de juego por sus propios medios (REUTERS/Angelika Warmuth)

En cuanto al resultado, el Bayern Múnich se impuso por 3-1 gracias a los goles de Luis Díaz, Nathaniel Brown y el propio Musiala. El descuento para el Leipzig llegó de la mano de Brajan Gruda, dirigido por Martín Demichelis. Mientras tanto, el plantel bávaro se concentrará en la recuperación de sus jugadores afectados y en el inminente comienzo de la competencia oficial.

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