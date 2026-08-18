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Drea de Matteo, estrella de ‘The Sopranos’ revela cómo OnlyFans la ayudó a evitar a perder su casa

La actriz contó que abrió la cuenta inicialmente para crear un podcast, pero terminó utilizándola para enfrentar una deuda

Los Sopranos Drea de Matteo
Drea de Matteo cuenta cómo pagó una deuda de 75 mil dólares gracias a OnlyFans. (Créditos: HBO Max/Los Sopranos)
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Durante una entrevista en el podcast Hate to Break It to Ya, Drea de Matteo, conocida por interpretar a Adriana La Cerva en The Sopranos, habló sobre las circunstancias que la llevaron a crear una cuenta en OnlyFans y sobre la situación económica que atravesaba en 2023.

La intérprete explicó que inicialmente la plataforma no estaba destinada a la publicación de contenido para adultos, sino que sería utilizada como espacio para desarrollar un podcast.

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“Sinceramente, íbamos a usar la plataforma OnlyFans para empezar un podcast porque tenía miedo de que me censuraran demasiado al hablar de cosas que pasan en el mundo”, admitió.

La artista también relató que durante la pandemia había expresado públicamente su oposición a los mandatos de vacunación contra el COVID-19. Según contó, como consecuencia perdió a su agente y comenzó a alejarse de algunos espacios de la industria del entretenimiento.

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Drea de Matteo admitió que creó su cuenta para hacer un podcast sin censura. (Instagram)
Drea de Matteo admitió que creó su cuenta para hacer un podcast sin censura. (Instagram)

Para agosto de 2023, Drea de Matteo aseguró que atravesaba una situación económica complicada, ya que enfrentaba la posibilidad de perder su vivienda por una ejecución hipotecaria. A esto se sumó una inundación en la propiedad, lo que dificultó la posibilidad de venderla rápidamente.

“Sabíamos que la ejecución hipotecaria era inminente. Mi casa se inundó, así que no pude venderla rápidamente. Se inundó justo cuando me enteré de la última ejecución hipotecaria”, expresó.

En ese contexto, Drea abrió una cuenta de OnlyFans como un espacio provisional para el proyecto del podcast. Posteriormente, decidió viajar con sus hijos a Tahoe para distraerse de la situación que estaba atravesando.

Al regresar, sus hijos le sugirieron que publicara fotografías de sus pies en la plataforma. La actriz finalmente publicó una imagen en bikini y, de acuerdo con su testimonio, poco más de una hora después recibió suficientes ingresos para cubrir un pago de 75 mil dólares sobre su vivienda.

Drea de Matteo ganó 75 mil dólares apenas unas horas de subir fotos a su OnlyFans. (Instagram)
Drea de Matteo ganó 75 mil dólares apenas unas horas de subir fotos a su OnlyFans. (Instagram)

Desde entonces, Drea aseguró que ha generado decenas de miles de dólares mensuales mediante la plataforma. La artista explicó que esos ingresos también le permitieron financiar otros proyectos personales, entre ellos su podcast y su empresa de camisetas ULTRAFREE.

Drea de Matteo señaló que la decisión de utilizar OnlyFans también representó para ella una forma de independencia profesional después de las dificultades que había experimentado en Hollywood.

En ese sentido, explicó que la plataforma le permitió generar ingresos sin depender de conseguir trabajos como actriz.

Durante la conversación, también habló sobre la percepción que existe alrededor de las ganancias obtenidas durante su etapa en The Sopranos. De Matteo ganó un premio Emmy por su interpretación de Adriana y participó en la serie de HBO entre 1999 y 2004.

Adriana La Cerva (Drea de Matteo) y Tony Soprano (James Gandolfini) en "Los Soprano" (HBO)
Drea de Matteo ganó un Emy por su actuación en "Los Soprano". (HBO)

La actriz explicó que, aunque había ganado suficiente dinero durante su participación en la producción para mantenerse, no considera que actualmente tenga una gran fortuna.

La actriz ha descrito su perfil de OnlyFans como una extensión del personaje de Adriana La Cerva, debido a que considera que ese es el papel por el que el público todavía la identifica principalmente. “Es la página de fans de Adriana”, explicó durante el podcast.

De Matteo también reconoció que ha recibido comentarios negativos desde que comenzó a utilizar la plataforma. Frente a esas críticas, ha señalado que en su familia consideran que la decisión forma parte de su manera de enfrentar las dificultades económicas y profesionales que atravesó en los últimos años.

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