La agencia marítima británica informó que un proyectil impactó contra un buque frente a las costas de Omán (REUTERS/Stringer)

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Un proyectil impactó este miércoles contra un buque en el estrecho de Ormuz y provocó una víctima entre la tripulación, según informó la agencia de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO), que monitorea la seguridad de barcos y marineros.

Según un aviso difundido por el organismo británico en su página web, la embarcación, cuya bandera no fue identificada, fue alcanzada “por un proyectil desconocido mientras realizaba un tránsito de salida” del estrecho de Ormuz, una zona estratégica en las tensiones entre Estados Unidos e Irán.

El incidente “provocó una víctima” entre la tripulación, de acuerdo con la UKMTO. La Guardia Costera de Omán, país que comparte con Irán aguas territoriales en el estrecho, atiende a la persona afectada.

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La agencia británica no proporcionó detalles sobre el estado de la víctima ni sobre las demás personas que se encontraban a bordo del buque. La UKMTO tampoco facilitó la posición exacta de la embarcación. Sin embargo, el mapa que acompaña al aviso sitúa el incidente frente a las costas de Omán.

Las autoridades investigan lo sucedido, según el organismo británico.

El incidente se produjo en el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas marítimas para el transporte internacional de petróleo, que permanece bloqueado en el marco de la guerra en Oriente Medio.

Según un aviso difundido por el organismo británico en su página web, la embarcación, cuya bandera no fue identificada, fue alcanzada “por un proyectil desconocido mientras realizaba un tránsito de salida” del estrecho de Ormuz (REUTERS)

El hecho tuvo lugar un día después de que expirara el plazo de 60 días para alcanzar la paz contemplado en el memorando de entendimiento que Estados Unidos e Irán firmaron el 17 de junio.

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El pacto establecía, entre otros puntos, el fin de las hostilidades, la reapertura del estrecho de Ormuz, el levantamiento de la prohibición sobre la venta de petróleo iraní en los mercados internacionales y el fin del bloqueo a los puertos y buques iraníes.

Esos objetivos no se cumplieron y Washington y Teherán mantienen sus posiciones sobre las condiciones para avanzar hacia un acuerdo.

Irán sostiene que no reabrirá el estrecho de Ormuz hasta que Estados Unidos cumpla los compromisos establecidos en el memorando y rechaza negociar hasta entonces, según la información difundida.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene las amenazas militares tras la campaña de ataques de 12 días de julio y también refuerza la presión económica sobre la República Islámica.

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El mandatario afirmó el lunes que Irán quiere alcanzar un acuerdo con Estados Unidos, aunque advirtió que las condiciones que Teherán estaría dispuesto a aceptar no coinciden con las exigencias de Washington.

Donald Trump, mantiene las amenazas militares tras la campaña de ataques de 12 días de julio y también refuerza la presión económica sobre la República Islámica (REUTERS)

“Ellos (Irán) quieren llegar a un acuerdo, pero no van a cerrar el tipo de acuerdo que yo considero necesario”, afirmó Trump ante periodistas en el Despacho Oval.

El presidente estadounidense explicó que el principal objetivo de Washington es impedir que Irán desarrolle un arma nuclear y situó esa cuestión como la razón central de la participación de Estados Unidos en el conflicto de Medio Oriente.

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“Estamos ahí por una sola razón: Irán no puede tener un arma nuclear”, sostuvo.

Trump también aseguró que existen conversaciones indirectas con Teherán a través de un canal paralelo en el que estaría involucrada la Guardia Revolucionaria iraní, aunque el régimen de Irán negó que esos contactos se produzcan en esos términos.

(Con información de EFE)