El Gobierno evalúa tres escenarios para la reforma electoral y pone el foco en la negociación con los aliados

La mesa política encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei

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“Se dicen un millón de estupideces”, sentenció a Infobae una fuente de la mesa política para desacreditar el tendal de versiones respecto al futuro de la reforma electoral, una de las claves del Gobierno, en el Congreso. Aún sin los apoyos necesarios, el Poder Ejecutivo mantiene la esperanza de tratarla “antes de fin de año”, aunque descuenta que primero deberán avanzar en los acuerdos con los gobernadores y espacios aliados.

Los planes de reelección de Javier Milei incluyen la necesidad de eliminar o -en el peor de los casos- suspender las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) para desarticular una de las herramientas para ordenar las internas.

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Por eso, la mesa política se esfuerza por habilitar el debate del “ambicioso” proyecto, como lo califican, que ingresó por la Cámara de Senadores, pero que -hasta ahora- no cuenta con los votos necesarios para su tratamiento. Hasta entonces, en Balcarce 50 aseguran que siguen las conversaciones con los gobernadores, el PRO y la Unión Cívica Radical, pero rechazan haberlo conversado con el peronismo.

“No hay proyecto si no hay acuerdos políticos confiables y estables. Nadie va a abandonar una herramienta”, se sinceró ante este medio uno de los alfiles legislativos que considera necesario dar garantías a los aliados para poder avanzar con los planes de la Casa Rosada.

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El planteo parece compartido por varios integrantes de la mesa política que resolvió, durante su último intercambio, priorizar los proyectos económicos “transformacionales” por sobre el resto.

Una importante fuente, involucrada en la tarea, se mostró optimista, pero advirtió que la suspensión de las PASO parece ser el camino más potable. Además, sostuvo que del vasto articulado, las claves innegociables de la reforma giran en torno a simplificar el calendario electoral, reducir los costos millonarios que le calculan y restringir los espacios cedidos a los partidos políticos. “En año electoral, la gente apaga la televisión porque está saturada. Incluso meses antes de la elección”, explicó un funcionario.

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Ese optimismo convive con una lectura más pragmática: ante la falta de votos, en el oficialismo admiten que la suspensión de las PASO podría ser la alternativa más viable.

“Yo le pondría una ficha a la ley enviada”, resisten desde el karinismo ante este medio. Lo cierto es que La Libertad Avanza ya activó el modo electoral y empezó a tender los primeros puentes con el PRO, que no parece coincidir con la necesidad de eliminar las primarias, y habilitó una mesa compartida con dirigentes de ambos espacios.

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En paralelo, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, reactivó el diálogo con los gobernadores. Sobre este último punto, un sector del Ejecutivo considera que los acuerdos deben ser amplios y abarcar el terreno electoral y legislativo, mientras otros aseguran que se trata de un debate complejo que, si bien está vinculado, no resulta sencillo. “Lo ideal sería poner todo dentro de un mismo paquete, pero no es fácil”, se expidió un funcionario.

Diego Santilli y varios gobernadores del Norte Grande en un acto protocolario en Misiones

No obstante, hay coincidencias en que la administración libertaria deberá ampliar sus entendimientos si busca garantizar otros cuatro años de mandato.

Sobre el futuro de la reforma electoral, en Balcarce 50 analizan tres opciones: la primera, la de máxima, que consiste en avanzar en la eliminación de las PASO; una segunda alternativa, que implicaría solo suspender las primarias, como ocurrió en las legislativas de 2025; y por último, la chance de habilitar una PAS, es decir, erradicar la obligatoriedad de la interna.

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Sin embargo, hay voces que no se muestran tan confiadas y consideran que no habrá respaldo para tratar el paquete que apuesta a modificar el sistema electoral rumbo al próximo año y que contempla además el proyecto de Ficha Limpia. “La reforma electoral probablemente no suceda y finalmente se terminen suspendiendo las PASO el año próximo”, vaticinó una fuente con acceso al despacho presidencial.

Asimismo, hay quienes consideran que el Gobierno habilitó el debate de manera anticipada, lo que -entienden- resintió el vínculo legislativo en el Congreso. Ante ese escenario, Santilli intenta acercar posturas con los mandatarios provinciales, mientras varios integrantes del Gobierno aseguran que los primeros acuerdos electorales comenzarán a tomar forma durante octubre.

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