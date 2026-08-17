Esta es la fortuna que Hayden Panettiere acumuló durante su carrera en Hollywood

La fortuna de Hayden Panettiere habría alcanzado varios millones de dólares. (Reuters)

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La muerte de Hayden Panettiere, ocurrida el 16 de agosto de 2026, a los 36 años, puso también el foco en el patrimonio que la actriz acumuló durante una carrera que comenzó cuando tenía apenas 11 meses.

Aunque no existe una cifra oficial sobre su fortuna, Celebrity Net Worth calcula el patrimonio de Panettiere en alrededor de 6 millones de dólares. Otras publicaciones han señalado una cantidad de hasta 10 millones de dólares.

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Ninguna de estas cifras ha sido confirmada públicamente por la actriz, su familia o representantes. La diferencia entre ambas estimaciones responde a que no existe información pública completa sobre sus activos, propiedades, inversiones, contratos, regalías y otros ingresos.

Hayden Panettiere podría tener un patrimonio de hasta 10 millones de dólares. (Europa Press)

Por ello, el valor final de su patrimonio al momento de su muerte no puede establecerse con precisión a partir de los datos disponibles.

Cabe recordar que Hayden Panettiere comenzó su trayectoria profesional durante su primer año de vida. Su primera aparición fue en un comercial cuando tenía 11 meses. Posteriormente, durante su infancia, participó en las series One Life to Live y Guiding Light.

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En 1998, cuando tenía 8 años, participó en la película animada A Bug’s Life, de Pixar. Su carrera continuó durante las siguientes décadas con películas como Dinosaur y Remember the Titans, ambas estrenadas en 2000, cuando la actriz tenía 10 años. También participó en Sueños sobre hielo, de 2005, y Triunfos robados, de 2006.

El reconocimiento internacional llegó principalmente con la serie Heroes, estrenada en 2006, cuando la celebridad tenía 16 años. En ella interpretó a Claire Bennet.

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Hayden Panettiere interpretó a Claire Bennet en la serie 'Héroes' (Créditos: NBC)

Posteriormente dio vida a Kirby Reed en la franquicia cinematográfica Scream y a Juliette Barnes en la serie Nashville. Por su trabajo en esta última producción recibió 2 nominaciones a los Globos de Oro.

Además de sus trabajos como actriz, Hayden Panettiere tuvo actividades relacionadas con el modelaje y la publicidad.

Fue imagen de marcas como Neutrogena, Got Milk? y Dooney & Bourke. También participó en proyectos musicales y prestó su voz para videojuegos como Kingdom Hearts y Until Dawn.

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En el ámbito personal, Panettiere tuvo una hija, Kaya, con el exboxeador Wladimir Klitschko. La menor tenía 11 años al momento del fallecimiento de la actriz.

Hayden Panettiere es madre de una niña de once años. (X/@haydenpanettier)

La Oficina del Médico Forense del Condado de Greenville, en Carolina del Sur, informó este lunes 17 de agosto que concluyó la autopsia de Hayden Panettiere, quien fue encontrada sin respuesta el domingo 16 de agosto en una residencia donde se alojaba temporalmente.

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Las autoridades señalaron que no se encontraron signos de trauma que hubieran contribuido a su fallecimiento.

El médico forense Mike Ellis explicó en un comunicado que la causa y la manera de la muerte permanecen pendientes de investigación y de la realización de estudios adicionales. La dependencia indicó que el caso continúa activo y que, por el momento, no existen más detalles disponibles para su divulgación.

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De acuerdo con el informe, los servicios de emergencia recibieron una llamada alrededor de la 1:51 p. m. del domingo 16 de agosto. Los primeros respondientes y el personal de Servicios Médicos de Emergencia localizaron a una mujer en paro cardiaco dentro del domicilio.

Los paramédicos afirmaron que Hayden Panettiere había sufrido un paro cardíaco. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Los paramédicos iniciaron maniobras avanzadas de reanimación, pero los esfuerzos no tuvieron éxito. Panettiere fue declarada muerta a las 2:32 p. m.

La identidad de la actriz fue confirmada posteriormente por las autoridades. El Departamento de Policía de Greenville había informado previamente que sus agentes y equipos médicos acudieron a un reporte sobre una mujer inconsciente alrededor de la 1:50 de la tarde, hora local.

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Según un portavoz policial citado por PEOPLE, la investigación preliminar no había identificado indicios de intervención de terceros ni circunstancias sospechosas. La información divulgada por la policía y por la oficina del forense no establece hasta ahora una causa oficial de muerte.