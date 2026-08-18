Sampaoli se fue sin hablar y su continuidad en Talleres está en duda: la imagen y los videos que resumen la crisis

La imagen que circuló en la transmisión de ESPN lo dijo todo: Jorge Sampaoli con el rostro desencajado, los ojos vidriosos y la capucha del buzo ajustada, observaba desde el banco cómo Gimnasia y Esgrima de Mendoza le ganaba 3-0 a su Talleres de Córdoba en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie

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La imagen que circuló en la transmisión de ESPN lo dijo todo: Jorge Sampaoli con el rostro desencajado, los ojos vidriosos y la capucha del buzo ajustada, observaba desde el banco cómo Gimnasia y Esgrima de Mendoza le ganaba 3-0 a su Talleres de Córdoba en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie. Al término del partido, el entrenador no habló con la prensa, salió del vestuario antes que sus propios jugadores y subió al micro del plantel sin dar explicaciones. Su continuidad al frente del equipo quedó bajo la lupa.

La secuencia posterior al pitazo final reforzó la lectura de un ciclo en crisis. Mientras los futbolistas designados por el club —Valentín Depietri y Santiago Fernández— atendieron a los medios y asumieron la responsabilidad por la derrota, Sampaoli evitó cualquier contacto con la prensa y se retiró del estadio en silencio. Desde la dirigencia de Talleres no hubo comunicaciones oficiales sobre la situación del entrenador.

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Rápido y sin hablar con la prensa, así se fue Jorge Sampaoli del Legrotaglie, luego de la durísima derrota de Talleres por 3-1 ante Gimnasia de Mendoza... ¿Podrá revertir esta complicada situación como entrenador de la T?

El partido en Mendoza fue otra radiografía de las dificultades del equipo. Sampaoli había ensayado cambios tácticos para este encuentro: apostó por Valentín Fascendini y Emiliano Chiavassa entre las novedades, y relegó al banco a Ronaldo Martínez y Valentín Dávila para intentar una variante ofensiva con Depietri y Rick Lima Morais como falsos nueves. El esquema no funcionó. A los nueve minutos, Agustín Módica abrió el marcador desde el punto penal tras una infracción de Augusto Schott sobre Luciano Cingolani —jugada que desató los reclamos de Sampaoli al cuarto árbitro, quien lo amonestó por sus protestas— y diez minutos después el mismo delantero amplió la ventaja con una definición al primer palo para el 2-0.

Talleres salió con más intensidad en el complemento y tuvo un mano a mano con Depietri que el arquero César Rigamonti resolvió. Pero en su mejor momento llegó el golpe definitivo: Cingolani aprovechó un contraataque para marcar el 3-0 a los seis minutos del segundo tiempo. El arquero visitante Ezequiel Unsain evitó el cuarto al atajarle un penal a Facundo Lencioni y contener también el rebote. Santiago Fernández descontó a cinco minutos del final para el 3-1 definitivo, aunque el tanto llegó demasiado tarde. Para colmo, Román Riquelme fue expulsado por una pelea con Juan Franco del local, y Talleres terminó con diez jugadores.

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Sampaoli no dio conferencia de prensa y así esperó a su plantel en el micro luego de la derrota 1-3 de Talleres contra Gimnasia de Mendoza. Su equipo perdió en 4 partidos de los 5 disputados en el Torneo Clausura

El equipo cordobés acumula cuatro derrotas en cinco fechas del Torneo Clausura 2026 y apenas tres puntos, lo que lo deja último en la Zona A. Los números son elocuentes: diez goles recibidos en cinco partidos y un solo triunfo desde el inicio del certamen. La fecha anterior, Talleres había caído 3-0 ante Lanús en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, con una silbatina de los propios hinchas al término del partido.

El próximo compromiso de Talleres será el lunes 24 de agosto ante Rosario Central en el Kempes, por la sexta fecha del Torneo Clausura, en un partido que la dirigencia del club seguirá de cerca para definir el futuro del ciclo de Sampaoli.

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