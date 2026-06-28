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Franco Colapinto largará 16° en el Gran Premio de Austria de la Fórmula 1: hora, TV y todo lo que tenés que saber

El piloto de Alpine buscará reponerse a una mala clasificación, mientras que su compañero Pierre Gasly saldrá desde el 11° lugar

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DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE AUSTRIA

Domingo 28 de junio

Carrera a 71 vueltas: 10.00 (Argentina) / 15.00 (Austria)

TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / Apple TV (EEUU) / F1TV

La grilla de salida del Gran Premio de Austria de Fórmula 1 (@F1)
La grilla de salida del Gran Premio de Austria de Fórmula 1 (@F1)
10:00 hsHoy

Franco Colapinto explicó el error en la clasificación del GP de Austria que lo dejó 16° en la F1: “Me equivoqué”

El argentino de Alpine no logró cerrar una vuelta limpia en la Q2, algo que lo relegó en la grilla de salida. El joven de 23 años se mostró optimista de cara a la carrera del domingo en el Red Bull Ring

Franco Colapinto quedó eliminado en la Q2 del Gran Premio de Austria de Fórmula 1 por una salida de pista y largará 16° este domingo en el circuito Red Bull Ring. El piloto de Alpine perdió el control en la curva uno en su último intento y no pudo marcar un tiempo competitivo para quedar más adelante. Su compañero, Pierre Gasly, partirá en el 11° puesto en Spielberg.

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09:50 hsHoy

El resumen de la clasificación de este sábado

09:40 hsHoy

Datos clave del GP de Austria:

  • Longitud del circuito: 4,326 km
  • Número de vueltas: 71
  • Distancia de la carrera: 307,018 km
  • Récord de vuelta: 1m 07.924s – Oscar Piastri (2025)
09:30 hsHoy

Así es el Red Bull Ring, el circuito donde se corre el GP de Austria

Mapa esquemático del circuito Red Bull Ring con diez curvas numeradas, tres sectores, trampa de velocidad, zonas de detección y activación de adelantamiento
El circuito Red Bull Ring de Spielberg, Austria, ilustra la distribución de sus tres sectores y las zonas clave para el Gran Premio de Fórmula 1 (Formula 1)
09:20 hsHoy

Franco Colapinto quedó 16° en la clasificación del Gran Premio de Austria de la Fórmula 1

El piloto argentino de Alpine no logró completar una buena qualy y un error en la Q2 lo relegó en la grilla. Pierre Gasly saldrá 11°. George Russel se quedó con una polémica pole al cerrar su vuelta bajo banderas amarillas por el choque de Max Verstappen

Franco Colapinto no logró completar una buena sesión de clasificación en el Gran Premio de Austria de la Fórmula 1 y largará 16° al quedar eliminado en la Q2 tras una leve salida de pista. Su compañero de Alpine, Pierre Gasly, partirá en el 11° puesto. La qualy cerró con una polémica pole position de George Russell (Mercedes), quien completó su vuelta rápida bajo banderas amarillas por el choque de Max Verstappen (Red Bull).

Leer la nota completa
09:15 hsHoy

LA GRILLA DE LARGADA DEL GRAN PREMIO DE AUSTRIA DE LA FÓRMULA 1

La grilla de salida del Gran Premio de Austria de Fórmula 1 (@F1)
La grilla de salida del Gran Premio de Austria de Fórmula 1 (@F1)
09:10 hsHoy

¡Bienvenidos al minuto a minuto de la carrera de Franco Colapinto en el Gran Premio de Austria de la Fórmula 1!

Franco Colapinto Gran Premio de Austria
Franco Colapinto largará 16° en el GP de Austria (AP Photo/Darko Bandic)

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