Franco Colapinto largará 16° en el Gran Premio de Austria de la Fórmula 1: hora, TV y todo lo que tenés que saber

DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE AUSTRIA
Domingo 28 de junio
Carrera a 71 vueltas: 10.00 (Argentina) / 15.00 (Austria)
TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / Apple TV (EEUU) / F1TV
Franco Colapinto quedó eliminado en la Q2 del Gran Premio de Austria de Fórmula 1 por una salida de pista y largará 16° este domingo en el circuito Red Bull Ring. El piloto de Alpine perdió el control en la curva uno en su último intento y no pudo marcar un tiempo competitivo para quedar más adelante. Su compañero, Pierre Gasly, partirá en el 11° puesto en Spielberg.
El resumen de la clasificación de este sábado
Datos clave del GP de Austria:
- Longitud del circuito: 4,326 km
- Número de vueltas: 71
- Distancia de la carrera: 307,018 km
- Récord de vuelta: 1m 07.924s – Oscar Piastri (2025)
Así es el Red Bull Ring, el circuito donde se corre el GP de Austria
Franco Colapinto no logró completar una buena sesión de clasificación en el Gran Premio de Austria de la Fórmula 1 y largará 16° al quedar eliminado en la Q2 tras una leve salida de pista. Su compañero de Alpine, Pierre Gasly, partirá en el 11° puesto. La qualy cerró con una polémica pole position de George Russell (Mercedes), quien completó su vuelta rápida bajo banderas amarillas por el choque de Max Verstappen (Red Bull).
LA GRILLA DE LARGADA DEL GRAN PREMIO DE AUSTRIA DE LA FÓRMULA 1
¡Bienvenidos al minuto a minuto de la carrera de Franco Colapinto en el Gran Premio de Austria de la Fórmula 1!