Franco Colapinto largará 16° en el Gran Premio de Austria de la Fórmula 1: hora, TV y todo lo que tenés que saber

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El posteo de Messi tras su gol ante Jordania en otro triunfo de Argentina en el Mundial: el mensaje de Antonela Roccuzzo El ídolo argentino dejó un mensaje de cara a los 16avos de final del Mundial y compartió una publicación en redes sociales

Sudáfrica-Canadá, EN VIVO, por los 16avos del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber Los Bafana Bafana y el seleccionado de La Hoja avanzaron a la ronda eliminatoria por primera vez y quieren hacer historia en la Copa del Mundo

“¿De verdad me preguntas eso?”: la divertida respuesta de Scaloni cuando le consultaron por las indicaciones que le dio a Messi antes de su ingreso El entrenador de la selección argentina habló de diferentes cuestiones, aunque se destacó una de sus definiciones sobre la entrada de la Pulga, quien jugó la media hora final

La foto familiar que subió Antonela Roccuzzo tras otro golazo de Lionel Messi en la victoria de Argentina ante Jordania en el Mundial La esposa del capitán compartió en Instagram una postal desde la tribuna de Dallas con Mateo y Ciro, en una noche en la que el equipo ganó 3-1