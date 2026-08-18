Erdogan instó a Trump a mantener el diálogo con Irán y ofreció el apoyo de Turquía para reducir las tensiones entre ambos países (REUTERS)

Guardar

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, instó a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, a retomar las conversaciones con Irán para reducir las tensiones entre ambos países y ofreció el apoyo de Ankara a los esfuerzos de paz, informó este martes la Presidencia turca.

Durante una conversación telefónica, Erdogan afirmó que es de “gran importancia” aprovechar al máximo la diplomacia ante las tensiones entre Washington y Teherán y expresó su deseo de que las negociaciones continúen.

“Erdogan señaló que es de gran importancia aprovechar al máximo la diplomacia respecto de las tensiones entre Irán y Estados Unidos, que esperamos que las conversaciones continúen y que Turquía seguirá apoyando los esfuerzos de paz”, señaló la Presidencia turca en un comunicado.

PUBLICIDAD

La llamada se produjo después de que un alto funcionario iraní afirmara el lunes a REUTERS que Teherán adoptaría una postura militar “totalmente ofensiva” ante el estancamiento de las negociaciones para alcanzar un final permanente a la guerra. Washington, por su parte, descartó extender un acuerdo de alto el fuego temporal.

Los avances para reanudar el tránsito de petroleros por el estrecho de Ormuz también quedaron estancados, según la información difundida.

Turquía, que cuenta con el segundo mayor ejército de la OTAN y comparte frontera con Irán, reclamó en reiteradas ocasiones el fin de la guerra. Ankara mantiene contactos con Estados Unidos, Irán y mediadores como Pakistán y Qatar, además de desempeñar un papel de intermediación entre las partes.

PUBLICIDAD

Los avances para reanudar el tránsito de petroleros por el estrecho de Ormuz también quedaron estancados (EP)

El Gobierno turco criticó los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, al tiempo que condenó los ataques iraníes contra países del Golfo y reclamó la reapertura del estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el transporte de petróleo.

El ministro de Exteriores turco también abordó el lunes con su homólogo iraní la reapertura del estrecho y la continuidad del alto el fuego.

Durante la conversación, Erdogan y Trump también trataron las relaciones bilaterales, la guerra en Gaza y el pacto de defensa firmado entre Turquía, Arabia Saudita y Pakistán.

Según la Presidencia turca, el mandatario turco calificó ese acuerdo como una señal de una “postura firme” para la estabilidad y la seguridad regional.

PUBLICIDAD

Erdogan también señaló a Trump que los ataques de Israel contra los palestinos aumentaron en un momento en que debía comenzar la segunda fase del Plan de Paz para Gaza impulsado por el presidente estadounidense.

Hasta el momento, la Casa Blanca no brindó comentarios sobre la conversación con el mandatario turco.

Trump dijo que Irán no aceptará el acuerdo que Estados Unidos considera necesario para frenar su amenaza nuclear (REUTERS)

El contacto entre ambos presidentes se produjo después de que Trump afirmara el lunes que Irán quiere alcanzar un acuerdo con Estados Unidos, aunque advirtió que las condiciones que Teherán estaría dispuesto a aceptar no coinciden con las exigencias de Washington.

Las declaraciones de Trump se produjeron cuando venció el plazo de 60 días contemplado en el memorando de entendimiento firmado el 17 de junio entre ambas partes para avanzar hacia una salida negociada al conflicto.

PUBLICIDAD

“Ellos (Irán) quieren llegar a un acuerdo, pero no van a cerrar el tipo de acuerdo que yo considero necesario”, afirmó Trump ante periodistas en el Despacho Oval.

El mandatario estadounidense explicó que el principal objetivo de Washington es impedir que Irán desarrolle un arma nuclear y presentó esa cuestión como la razón central de la participación estadounidense en el conflicto de Medio Oriente.

“Estamos ahí por una sola razón: Irán no puede tener un arma nuclear”, sostuvo.

Trump también aseguró que existen conversaciones indirectas con Teherán a través de una vía paralela en la que estaría involucrada la Guardia Revolucionaria iraní, aunque el régimen de Irán negó que esos contactos se produzcan en esos términos.

PUBLICIDAD

(Con información de REUTERS)