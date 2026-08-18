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Halle Berry cumple 60 años y celebra con fotografías en bikini desde la playa

La actriz compartió fotografías de sus vacaciones en la playa y la piscina mientras celebra su cumpleaños junto a su prometido, Van Hunt

Halle Berry recibe sus 60 años con una escapada y fotografías en bikini. (Reuters. Instagram)
Halle Berry recibe sus 60 años con una escapada y fotografías en bikini. (Reuters. Instagram)
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Halle Berry cumplió 60 años el pasado viernes 14 de agosto y ha continuado con las celebraciones durante unas vacaciones junto a su prometido, el músico Van Hunt.

La actriz compartió en redes sociales una serie de fotografías en las que aparece con un bikini de dos piezas en blanco y negro, mientras disfruta de la playa y la piscina de la villa donde pasa unos días de descanso.

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En las imágenes, Berry aparece también con un sombrero de ala ancha y accesorios sencillos. En una de las fotografías se puede observar su anillo de compromiso.

La artista acompañó la publicación con la frase “Nada es en blanco y negro” y el hashtag #leoseason, en referencia a la temporada zodiacal de Leo.

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Halle Berry mostró su cuerpo en bikini. (Instagram)
Halle Berry mostró su cuerpo en bikini. (Instagram)

Cabe destacar que Halle Berry ha compartido diferentes momentos de su viaje, entre ellos fotografías junto a Van Hunt. La pareja confirmó su compromiso en febrero de 2026, después de varios años de relación.

Días antes de su cumpleaños, la actriz también publicó imágenes en las que aparece junto al músico. En una de ellas, ambos se muestran sentados en un sofá mientras la famosa consume una nectarina. En otras fotografías aparece comiendo fresas cubiertas de chocolate.

La estrella de Hollywood ha hablado en diferentes ocasiones sobre su percepción del envejecimiento. En una entrevista con TODAY en junio de 2026, explicó que se sentía diferente de lo que había imaginado al acercarse a los 60 años.

“¿Qué son los 60? ¿Qué es la edad hoy en día? Es una sensación. Me siento más fuerte, más inteligente, más sabia, más yo misma, con más control. Soy la mejor versión de mí misma en este momento y estoy muy contenta de seguir aquí y con buena salud”, dijo.

El cuidado de su salud también ha ocupado un lugar importante en sus declaraciones públicas. Halle Berry ha hablado sobre la menopausia y la perimenopausia y ha utilizado sus propias experiencias para promover una mayor conversación sobre estos procesos.

Halle Berry ha compartido su experiencia con la menopausia. (REUTERS/Mario Anzuoni)
Halle Berry ha compartido su experiencia con la menopausia. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Como parte de su rutina, Berry incorporó entrenamiento de fuerza después de entrar en la menopausia.

Anteriormente había centrado buena parte de sus ejercicios en actividades cardiovasculares, como correr y andar en bicicleta. Posteriormente comenzó a utilizar pesas para trabajar en el desarrollo de masa muscular.

Según declaraciones citadas de su entrenador personal, la actriz mantiene una rutina de ejercicios aproximadamente cinco días a la semana, que combina yoga, entrenamiento de fuerza, ejercicios cardiovasculares y artes marciales.

La artista también ha hablado sobre su alimentación. La actriz fue diagnosticada con diabetes a los 22 años y, de acuerdo con sus declaraciones anteriores, modificó su dieta después de conocer su condición.

Desde entonces ha seguido una alimentación baja en carbohidratos y alta en grasas, asociada con la dieta cetogénica.

Halle Berry prefiere llevar una dieta cetogénica para cuidar de su salud. REUTERS/Jack Taylor
Halle Berry prefiere llevar una dieta cetogénica para cuidar de su salud. REUTERS/Jack Taylor

La actriz comenzó su carrera como modelo antes de consolidarse en Hollywood. En 2002 ganó el Oscar a Mejor Actriz por Monster’s Ball, convirtiéndose en la primera mujer negra en recibir ese premio en dicha categoría.

A lo largo de su trayectoria también ha participado en producciones como Die Another Day, X-Men, Gothika y John Wick: Chapter 3 – Parabellum.

En 2026, Halle Berry continúa vinculada a nuevos proyectos cinematográficos, entre ellos Crime 101, protagonizada junto a Chris Hemsworth y Mark Ruffalo.

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