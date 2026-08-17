Los fans de Hayden Panettiere y Michelle Trachtenberg recuerdan la película que protagonizaron juntas antes de morir

Hayden Panettiere y Michelle Trachtenberg compartieron pantalla en Sueños sobre hielo. (Captura de video)

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La película Sueños sobre hielo, estrenada en 2005, volvió a ocupar un lugar en las conversaciones de los seguidores del cine juvenil después de la muerte de sus dos protagonistas, Hayden Panettiere y Michelle Trachtenberg.

Panettiere falleció el domingo 16 de agosto de 2026 a los 36 años, mientras que Trachtenberg murió en febrero de 2025, a los 39 años, por complicaciones relacionadas con la diabetes después de un trasplante de hígado.

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Tras conocerse la muerte de Hayden, usuarios de redes sociales recordaron que ambas actrices compartieron pantalla en Sueños sobre hielo.

Hayden Panettiere y Michelle Trachtenberg protagonizaron una de las cintas más recordadas de Disney. (Captura de video)

La cinta sigue a Casey Carlyle, personaje interpretado por Michelle Trachtenberg, una estudiante de secundaria que inicialmente busca desarrollar un proyecto académico con la intención de obtener una beca para Harvard.

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Sin embargo, durante el proceso descubre su interés por el patinaje artístico y decide perseguir el objetivo de convertirse en patinadora profesional.

Hayden Panettiere interpretó a Gennifer “Gen” Harwood, integrante y capitana del equipo juvenil de patinaje. El personaje también es hija de la entrenadora del grupo, Tina Harwood, interpretada por Kim Cattrall.

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La relación entre Casey y Gen constituye uno de los ejes de la historia. Al principio, ambas se presentan como rivales dentro de la pista de hielo, pero la relación cambia conforme avanza la película y termina con las dos personajes convirtiéndose en amigas y aliadas.

Los personajes de Hayden Panettiere y Michelle Trachtenberg terminan convirtiéndose en amigas.

Algunos usuarios publicaron recuerdos relacionados con la cinta y señalaron que ambas actrices murieron antes de cumplir 40 años.

“Las dos chicas de Sueños sobre hielo ya no están”, escribió un usuario en Reddit, mientras otros recordaron haber visto la película durante su infancia y expresaron su intención de volver a verla.

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En una entrevista concedida a Access Hollywood en 2024, Hayden Panettiere recordó su participación en Sueños sobre hielo y señaló que el personaje de Gen se encontraba entre sus papeles favoritos.

“El primer día, cuando nos dieron unas seis semanas para entrenar, yo era como Bambi sobre hielo. Al final, llegué a ser realmente buena. A día de hoy, desearía haber continuado”, dijo.

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Hayden Panettiere recordó que llegó a ser muy buena patinando sobre hielo. (Captura de video)

En aquella conversación también destacó su relación profesional con Cattrall, quien interpretaba a su madre en la película. Panettiere mencionó que ambas compartían la misma fecha de cumpleaños. Actualmente, Sueños sobre hielo se encuentra disponible para streaming en Disney+.

Esto fue lo que reveló la autopsia de Hayden Panettiere

La Oficina del Médico Forense del Condado de Greenville, en Carolina del Sur, informó este lunes 17 de agosto que concluyó la autopsia de Hayden Panettiere, quien fue encontrada sin respuesta el domingo 16 de agosto en una residencia donde se alojaba temporalmente.

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Las autoridades señalaron que no se encontraron signos de trauma que hubieran contribuido a su fallecimiento.

El médico forense Mike Ellis explicó en un comunicado que la causa y la manera de la muerte permanecen pendientes de investigación y de la realización de estudios adicionales. La dependencia indicó que el caso continúa activo y que, por el momento, no existen más detalles disponibles para su divulgación.

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De acuerdo con el informe, los servicios de emergencia recibieron una llamada alrededor de la 1:51 p. m. del domingo 16 de agosto. Los primeros respondientes y el personal de Servicios Médicos de Emergencia localizaron a una mujer en paro cardiaco dentro del domicilio.

Los paramédicos afirmaron que Hayden Panettiere había sufrido un paro cardíaco. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Los paramédicos iniciaron maniobras avanzadas de reanimación, pero los esfuerzos no tuvieron éxito. Panettiere fue declarada muerta a las 2:32 p. m.

La identidad de la actriz fue confirmada posteriormente por las autoridades. El Departamento de Policía de Greenville había informado previamente que sus agentes y equipos médicos acudieron a un reporte sobre una mujer inconsciente alrededor de la 1:50 de la tarde, hora local.

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Según un portavoz policial citado por PEOPLE, la investigación preliminar no había identificado indicios de intervención de terceros ni circunstancias sospechosas. La información divulgada por la policía y por la oficina del forense no establece hasta ahora una causa oficial de muerte.