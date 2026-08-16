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Perú vs Venezuela EN VIVO HOY: punto a punto del partido por puesto 13 del Mundial Sub 17 de Vóley 2026

La selección nacional se mide ante la ‘vinotinto’ en su última presentación en la justa que se desarrolla en Chile. Sigue las incidencias del encuentro

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07:00 hsHoy

¡Día de partido! Perú disputará su último partido en el Mundial Sub 17 y se medirá ante Venezuela por el 13° lugar de la justa que se desarrolla en Chile.

07:00 hsHoy

El camino de Perú en el Mundial Sub 17 2026

La selección peruana tuvo un arranque prometedor al debutar con una contundente victoria por 3-0 ante Túnez. Sin embargo, en la segunda jornada del Grupo B sufrió su primer revés al caer 3-1 frente a Venezuela en San Felipe.

La ‘bicolor’ reaccionó de inmediato con una gran remontada por 3-2 sobre México (19-25, 25-23, 25-23, 22-25 y 15-10) y selló su clasificación a octavos de final tras vencer 3-1 a Filipinas en la penúltima fecha. En el cierre de la fase de grupos, el equipo cayó 3-0 frente a la poderosa China.

En la ronda de eliminación directa, el conjunto nacional no encontró su mejor versión y fue superado categóricamente por Italia (3-0). Luego, en la llave de reclasificación, dejó escapar la victoria ante Argentina al tropezar 3-2 en un disputado partido a cinco sets.

El sexteto patrio logró reponerse anímicamente al derrotar 3-2 a República Checa en un cierre vibrante. Con ese triunfo, Perú aseguró su lugar en la definición por el puesto 13 de la cita mundialista.

Revive el emocionante momento en que la selección peruana de vóley Sub-17 consigue el punto de la victoria contra República Checa, ganando el partido por 3 sets a 2 en el Mundial. - Latina
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El camino de Venezuela en el Mundial Sub 17 2026

La selección venezolana firmó una destacada participación en su estreno mundialista en Chile. Pese a caer en el debut ante México, el cuadro ‘vinotinto’ superó la fase preliminar dentro del Grupo B tras conseguir tres sólidas victorias, incluidas las celebraciones frente a Túnez, Filipinas y la propia escuadra peruana.

En los octavos de final, el combinado ‘llanero’ se despidió del cuadro principal tras toparse con la jerarquía de Polonia, cayendo por un claro 3-0.

Instaladas en la ronda de clasificación del 13.° al 16.° puesto, las vigentes campeonas sudamericanas derrotaron 3-1 a Filipinas, asegurando el boleto para medirse nuevamente ante Perú en busca del decimotercer lugar del torneo.

Venezuela luchará por el puesto 13 del Mundial Sub 17 de vóley 2026.
Venezuela luchará por el puesto 13 del Mundial Sub 17 de vóley 2026. Crédito: Volleyball World.
07:00 hsHoy

Perú y Venezuela se vuelven a ver las caras en el Mundial Sub 17 de vóley

La selección peruana tendrá una oportunidad inmediata de revancha frente a Venezuela en el cierre del Mundial Sub 17 de Vóley 2026. Ambos sextetos ya se midieron en la fase inicial del torneo, durante la segunda jornada del Grupo B disputada en San Felipe, donde la ‘vinotinto’ se llevó un reñido triunfo por 3-1 (23-25, 25-23, 25-27 y 20-25). Aquella derrota significó el primer tropiezo de la ‘bicolor’ en el certamen tras haber debutado con una victoria frente a Túnez, consolidando el poderío de las vigentes campeonas sudamericanas de la categoría.

Este nuevo cruce llega cargado de historia reciente, ya que el cuadro venezolano también superó a Perú en la última Copa Panamericana, extendiendo una racha favorable en enfrentamientos directos. Ahora, en el tablado de Santiago y con el objetivo de asegurar el decimotercer lugar del torneo, las dirigidas por la escuadra nacional buscarán ajustar detalles en los momentos decisivos de cada set para romper la superioridad llanera y despedirse de la cita mundialista con una victoria.

El conjunto peruano cayó 25-20 y no logró llevar el encuentro al quinto set - Crédito: Latina.
07:00 hsHoy

“Queremos el puesto 13”: capitana de la selección peruana de vóley Sub 17 apunta a quedar en lo más alto posible en el Mundial

Ana Marcela Manrique se refirió al duelo ante Venezuela que significará el último encuentro del elenco nacional en la justa internacional que se desarrolla en Chile

Marcela Manrique, capitana de la selección peruana de vóley Sub 17, palpita el duelo por el 13° lugar del Mundial. Crédito: Volleyball World.
Marcela Manrique, capitana de la selección peruana de vóley Sub 17, palpita el duelo por el 13° lugar del Mundial. Crédito: Volleyball World.

La selección peruana Sub-17 afrontará este domingo su último partido en el Mundial de Vóley 2026 con la intención de cerrar su participación de la mejor manera. Luego de superar a República Checa por 3-2 en un intenso encuentro de ‘play-offs’, la ‘bicolor’ se prepara para medirse ante Venezuela, en un compromiso que tendrá como premio el puesto 13 de la clasificación general. Ana Marcela Manrique, capitana y una de las principales referentes del equipo nacional, dejó claro que el objetivo está puesto en conseguir una nueva victoria y terminar lo más arriba posible.

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07:00 hsHoy

Dónde ver el próximo partido de Perú por el Mundial Sub 17 de vóley 2026

La expectativa es máxima entre los seguidores del vóley juvenil ante el último partido de Perú en el Mundial Sub 17 de Vóley 2026, un encuentro crucial para definir la posición final de la selección en el certamen. Latina Televisión será la encargada de transmitir el duelo en directo, ofreciendo cobertura tanto en señal abierta como a través de su página web y aplicación oficial, lo que garantiza el acceso para aficionados en cualquier punto del país.

Quienes buscan alternativas fuera del territorio nacional, o prefieren opciones digitales internacionales, podrán ver el partido en VBTV (Volleyball World), la plataforma de streaming que ofrece la transmisión en vivo para sus suscriptores y asegura el acceso global a la competencia.

Además, Infobae Perú ofrecerá una cobertura periodística completa en su sitio web: los lectores encontrarán la previa del partido, el seguimiento punto a punto, las incidencias destacadas, el marcador final y un resumen detallado del desarrollo del juego. De este modo, tanto quienes puedan ver el partido en vivo como quienes dependan de la información online contarán con análisis y actualización permanente sobre el cierre de la campaña de la selección nacional en el Mundial Sub-17.

07:00 hsHoy

Horarios del Perú vs Venezuela por Mundial Sub 17 de vóley

El partido entre Perú y Venezuela se disputará este domingo 16 de agosto a las 11:00 horas de Perú en Santiago. La selección nacional buscará despedirse del torneo con una nueva victoria.

Horarios por país:

  • Perú, Colombia, Ecuador: 11:00 horas
  • Estados Unidos (Miami): 12:00 horas
  • Venezuela, Bolivia, Chile, Paraguay: 12:00 horas
  • Argentina, Brasil, Uruguay: 13:00 horas
  • España: 18:00 horas

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