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El termómetro del gran triunfo de Argentina en su debut en el Mundial: de las 12 ovaciones a Messi y su gesto con el público

El público albiceleste deliró con la goleada por 3-0 de la selección argentina ante Argelia y no paró de ovacionar a la máxima estrella de los campeones del mundo

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Mundial 2026 - Argentina 3 - Argelia 0

(Enviado especial a Estados Unidos). “Messi, Messi, Messi…”. Sonó tres veces el apellido del mejor jugador del mundo en el estadio de Kansas City. Sí, tres veces se escuchó por los gritos de los goles, pero en la realidad fueron decenas de veces más las ocasiones en las que los miles de fanáticos de la selección argentina corearon el nombre de una leyenda viviente del fútbol en el 3-0 del campeón defensor ante Argelia, por la primera fecha del Grupo J.

El público ingresó poco a poco a un estadio de más de 60 mil localidades. Cuando faltaban cuatro horas para el inicio del juego, kilómetros de cola de autos en los accesos colmaron el sector cercano a la casa de los KC Chiefs de la NFL. La mayoría, con la 10 del astro que no les falló a todos aquellos que lo vinieron a ver en el principio de lo que podría ser su última Copa del Mundo.

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Ya cuando el equipo apareció en las dos pantallas gigantes para hacer el calentamiento, y el que encabezó la fila fue Messi, los fanáticos se levantaron de sus asientos para aplaudir al hombre que los hizo felices desde que se rompió la pared con la conquista de aquella Copa América de 2021 en el Maracaná gracias al tanto de Ángel Di María. Ese solo fue el preludio de las 12 reverencias durante los 90 minutos de juego.

Messi y su agradecimiento al público que lleno el estadio en Kansas City (Reuters/Jay Biggerstaff)
Messi y su agradecimiento al público que lleno el estadio en Kansas City (Reuters/Jay Biggerstaff)

Esa vibración particular que se siente en el ambiente cada vez que Messi tocó la pelota fue algo similar a lo que sentían los fanáticos de los Chicago Bulls en todo el mundo cada vez que Michael Jordan tomaba el balón y se dirigía hacia el aro con su lengua afuera. Icónico por donde se lo mire. Pero esta vez, el público no dejó de aplaudirlo. Y la Pulga le pagó con una entrega superlativa. Porque cuando le tocó presionar a los rivales, también levantó a la gente de Kansas City -como al inicio del pleito, cuando recuperó dos balones en las inmediaciones del área-. A aquellos que viajaron kilómetros para verlo y otros que compraron su ticket como una ocasión única en su vida, no los defraudó. Todo lo contrario. Los hizo delirar de alegría y les regaló una jornada que nunca van a olvidar.

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Es más, hasta pareció sentir de una manera especial el partido inaugural. Y una vez que se terminó el juego, lo aclaró en diálogo con los medios en Kansas City. La primera pregunta estuvo vinculada a las razones detrás de por qué lloró tras marcar el primer tanto de su colección. ¿Su respuesta? “Es por una cuestión totalmente ajena a lo deportivo, pasé unos días difíciles, complicados. Estoy agradecido a toda la delegación, como siempre, al lado mío”, deslizó sin profundizar en los motivos precisos de esta singular situación.

Luego de eso, y más allá de sus dos conquistas que le sirvieron para alcanzar al alemán Miroslav Klose como el máximo goleador en la historia de los Mundiales con 16 tantos, se encargó de saludar en cada momento al público que podía. Así lo hizo cuando fue a ejecutar un tiro de esquina, y también una vez que se terminó el duelo ante los argelinos. Como que el 10 recibió el cariño del público y, sensible por esa situación familiar que atraviesa, quiso retribuir con algo más que sus goles para la alegría de los hinchas que coparon Kansas City y provocaron una revolución nunca vista en la ciudad.

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