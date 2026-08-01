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Tras décadas de reclamos, Wim Wenders elimina una escena de Nastassja Kinski a los 13 años en ‘Falso movimiento’

El cineasta alemán pidió disculpas a la actriz y acordaron suprimir el fragmento en topless de la película de 1975, según una declaración conjunta publicada esta semana

Wim Wenders - Falso movimiento
Fotograma de 'Falso movimiento' (1975), la película de Wim Wenders que marcó el debut cinematográfico de Nastassja Kinski a los 13 años
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Una escena de la película Falso movimiento (1975) en la que Nastassja Kinski, de entonces 13 años, aparece en toples será suprimida en virtud de un acuerdo entre el director alemán Wim Wenders y la actriz. En una declaración conjunta publicada en el sitio de la Fundación Wim Wenders, el cineasta de 80 años afirma haber “presentado sus disculpas a Nastassja Kinski y accedido a su deseo de cortar de la película la escena que ella cuestionaba” desde hace tiempo. En ella, la actriz está acostada en una cama en toples y un hombre se tumba a su lado, también en ropa interior.

Según el comunicado, ambos desean “que el recuerdo de la película no se vea más, en el futuro, ensombrecido por este conflicto y que su larga relación de amistad se restablezca”. El 23 de julio, Wenders había explicado que la escena se cortó y “no formará parte de la película en el futuro”. Kinski llevaba intentando convencerlo desde principios de la década de 2010 y, desde hace una década, a través de su abogado.

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A principios de junio, el director finalmente cedió al anunciar la retirada provisional de la película en su totalidad. “Reconozco que Nastassja Kinski debería haber estado mejor protegida”, declaró entonces. En la misma línea, la Fundación Wim Wenders señaló que buscaría “un amplio diálogo” con las instituciones cinematográficas alemanas sobre el futuro del filme, y que solo tras ese proceso, y con una solución acordada con Kinski, lo volvería a poner en circulación. “Solo un intercambio abierto y respetuoso puede llevarnos a reconsiderar posiciones y reevaluar responsabilidades”, agregó Wenders en ese comunicado.

Wim Wenders, director alemán de 80 años, reconoció que Kinski "debería haber estado mejor protegida" durante el rodaje y pidió disculpas públicas a la actriz tras años de resistencia
Wim Wenders, director alemán de 80 años, reconoció que Kinski "debería haber estado mejor protegida" durante el rodaje y pidió disculpas públicas a la actriz tras años de resistencia

Falso movimiento es la segunda entrega de la trilogía de películas de carretera de Wim Wenders, que completan Alicia en las ciudades (1974) y En el transcurso del tiempo (1976). El guion, escrito por el dramaturgo Peter Handke a partir de la novela Los años de aprendizaje de Wilhelm Meister de Johann Wolfgang von Goethe, sigue a un joven aspirante a escritor que atraviesa la entonces Alemania Occidental en tren y se une a un grupo de personajes marginales —una actriz, un anciano cómplice del Holocausto, un poeta frustrado y una adolescente muda y acróbata— en un viaje que funciona, a la vez, como bildungsroman (relato de aprendizaje)y como refutación del romanticismo alemán. El filme ganó los premios del Festival de Cine Alemán a mejor dirección y mejor fotografía, y la fotografía estuvo a cargo de Robby Müller, colaborador habitual de Wenders.

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El papel de la adolescente muda, Mignon, fue el debut cinematográfico de Nastassja Kinski. La actriz fue descubierta por la esposa de Wenders en una discoteca de Múnich y, a pesar del conflicto que generó esa primera colaboración, la relación profesional entre ambos continuó durante décadas. Kinski tuvo un papel protagónico en Paris, Texas (1984), una de las obras más celebradas del director y ganadora de la Palma de Oro en Cannes, y volvió a aparecer en Tan lejos, tan cerca (1993). Fue precisamente en el acto de entrega del premio honorífico en el Festival de Cine Alemán, a fines de mayo pasado, donde Wenders reconoció públicamente que nunca volvería a filmar esa escena de la misma manera, aunque aclaró que no podía culpar al joven de 29 años que era entonces: “Hice una película de su tiempo”.

Con información de: AFP

[Fotos: Wim Wender Foundation; REUTERS/Sarah Meyssonnier ]

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