El mercado de pases de River Plate: los números de la compra de Tobías Andrada y los otros nombres que busca

Tobías Andrada, nuevo refuerzo de River Plate. Firmó hasta diciembre de 2030.

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La dirigencia de River Plate se encuentra en pleno proceso de renovación del plantel y ha avanzado de manera decisiva en el mercado de pases. El club acordó la compra de Tobías Andrada, una de las promesas de Vélez Sarsfield, por 6 millones de dólares por el 70% de su pase, según le confiaron a Infobae desde el conjunto de Núñez. Además, quedó la posibilidad de adquirir otro 10 por ciento en caso de que el joven futbolista cumpla ciertos objetivos deportivos. Al mismo tiempo, también acelera negociaciones para sumar más refuerzos solicitados por el cuerpo técnico de Eduardo Coudet.

La operación por Tobías Andrada representa uno de los movimientos más relevantes de esta ventana de transferencias. El mediocampista de 19 años, con 36 partidos disputados en Vélez y considerado una de las figuras de mayor proyección en el fútbol argentino, estuvo en el centro de una negociación que se extendió durante varias semanas.

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El contrato de Andrada con River Plate será hasta el 31 de diciembre del 2030. La apuesta por el joven mediocampista se da en un contexto donde el club intenta fortalecer el sector ofensivo del mediocampo, acompañando a las recientes incorporaciones de jerarquía internacional.

En paralelo, la política de refuerzos de River Plate ha incluido la contratación de futbolistas de trayectoria internacional. El fichaje más importante fue el de Ángel Correa, delantero campeón del mundo con la selección argentina en Qatar 2022, quien firmó contrato hasta diciembre de 2029 tras su paso por Tigres de México. Esta operación se concretó por una cifra récord para la gestión actual: 15 millones de dólares. Además, el club sumó al defensor central Nicolás Otamendi, participante de la final del Mundial 2026, y a los uruguayos Mauro Arambarri y Giovanni González. La ofensiva se potenció también con el regreso del colombiano Rafael Santos Borré y el retorno del delantero Lucas Beltrán.

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Tobías Andrada es el séptimo refuerzo de River Plate

Eduardo Coudet, entrenador de River Plate, manifestó tras la derrota ante Gimnasia y Esgrima La Plata que el equipo necesita sumar “tres o cuatro jugadores más en distintas posiciones donde hay muchos juveniles”. Según pudo saber este medio, uno de los puestos prioritarios es el lateral izquierdo, zona en la que el titular, Huevo Acuña, debió dejar el campo por lesión en el último partido. El principal apuntado es Francisco Ortega, actualmente en el Olympiacos de Grecia, con quien las negociaciones se encuentran avanzadas. El pase podría cerrarse en torno a los 6 millones de euros.

Además, el club explora alternativas para el puesto de volante creativo. El primer objetivo fue Thiago Almada, actualmente en el Atlético de Madrid. Aunque el Flamengo de Brasil aparece como el principal competidor en la puja por su ficha, en Núñez advierten que aún siguen en carrera por el ex Botafogo y Lyon. Otra opción en carpeta es el regreso de Esequiel Barco, quien milita en el Spartak de Moscú y expresó su deseo de volver al fútbol argentino, aunque la operación enfrenta complicaciones contractuales y económicas.

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En los planes de la dirigencia también figura la posibilidad de repatriar a Franco Mastantuono, juvenil surgido de las inferiores del club y actualmente en el Real Madrid. El futbolista perdió terreno en el equipo español y desde Europa advierten que podría salir a préstamo, aunque la prioridad del conjunto madrileño sería cederlo a otro equipo europeo.

El cuerpo técnico de Coudet solicita además un marcador central para reforzar la defensa. La búsqueda responde a la salida de jugadores experimentados y la necesidad de recuperar solidez en la última línea.

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Vale destacar que las primeras jornadas del semestre dejaron resultados negativos para el equipo dirigido por Coudet. River quedó eliminado de la Copa Argentina al perder por 3-1 ante Aldosivi y luego debutó en el Torneo Clausura con una derrota en el Monumental frente a Barracas Central. La caída ante Gimnasia y Esgrima La Plata profundizó el mal momento, lo que derivó en un mayor apuro para concretar las incorporaciones solicitadas por el entrenador.

En contrapartida, al inicio de este semestre la comisión directiva resolvió apartar a 14 futbolistas de la pretemporada, para que busquen una salida de la institución. Entre los nombres destacados aparecen el defensor chileno Paulo Díaz, quien rescindió contrato para firmar con Atlanta United; el mediocampista Maximiliano Meza, que arregló su llegada a Independiente; el marcador central Germán Pezzella; el lateral Fabricio Bustos; el volante paraguayo Matías Galarza Fonda; el extremo Alex Woiski (rescindió y busca club); el delantero Maximiliano Salas; el mediocampista Giuliano Galoppo; el punta Ian Subiabre; el volante Santiago Lencina; el colombiano Kevin Castaño y el marcador de punta Andrés Herrera, transferido al Columbus Crew de Estados Unidos.

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La lista de bajas incluye también a dos históricos: el colombiano Juan Fernando Quintero y el arquero Franco Armani, que regresó al fútbol colombiano. Esta depuración responde a la necesidad de generar espacio salarial y reestructurar la plantilla.