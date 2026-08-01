Un futbolista de 19 años fue asesinado de un disparo en el cuello a la salida de un bar en Ingeniero White

El crimen de Santiago Vega ocurrió en la inmediaciones de un bar de Ingeniero White

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Un joven de 19 años fue asesinado de un disparo en el cuello a la salida de un bar en la localidad bonaerense de Ingeniero White durante la madrugada de este sábado. La víctima, identificada como Santiago Vega, era futbolista de un club local.

Según confirmaron fuentes policiales, Vega recibió el impacto a metros de la puerta de un pub ubicado en la zona de Avenida San Martín y Plunkett, a dos cuadras de la Comisaría Tercera. El joven se encontraba en la vereda cuando, en medio de un altercado, un hombre extrajo un arma y le disparó. Murió en el acto.

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Tras las primeras averiguaciones, la Policía fue tras un sospechoso: Joaquín Eleazar Larraburu, de 25 años, quien se dio a la fuga en un Volkswagen Gol negro. Se inició así una persecución que se extendió por varios kilómetros y terminó cuando el vehículo colisionó contra una rotonda ubicada en la intersección de la Ruta Nacional 3 y Pedro Pico.

En ese lugar, los agentes aprehendieron a Larraburu y también secuestraron una pistola calibre .22 dentro del coche.

En el operativo trabajó personal de Policía Científica tanto en la escena del crimen como en el sitio donde se realizó la detención. La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Nº5 de Bahía Blanca, encabezada por el fiscal Jorge Viego.

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Si bien en la fiscalía investigan el trasfondo del conflicto, una hipótesis que trascendió indica que la discusión habría comenzado por motivos vinculados al fútbol. El acusado está vinculado en las redes sociales con Olimpo de Bahía Blanca, mientras que la víctima jugaba en el Club Atlético Puerto Comercial, que milita en la segunda división de la Liga del Sur (la liga regional de Bahía Blanca y la zona). En la noche previa al hecho, se celebró el 111° aniversario de Puerto Comercial, lo que generó festejos en la zona.

Al conocerse el hecho, el club difundió un comunicado en el que expresó: “Con profundo dolor, el Club Atlético Puerto Comercial comunica el fallecimiento de Santiago ‘Santi’ Vega, joven jugador de nuestras divisiones formativas, quien perdió trágicamente la vida en un hecho ocurrido en las inmediaciones de nuestra institución”.

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El comunicado del club whitense

Además, desde la directiva manifestaron que “en un día que debía ser de celebración por un nuevo aniversario de nuestro querido club, nos toca atravesar uno de los momentos más difíciles de nuestra historia reciente. Hoy no hay lugar para festejos; hoy nos une el dolor, el respeto y el acompañamiento a su familia, amigos, compañeros de equipo y seres queridos”.

Por último, la entidad transmitió sus condolencias a la familia, amigos y compañeros del futbolista, y pidió respeto y prudencia frente a la situación: “Santi fue parte de la familia de Puerto Comercial y su partida deja un enorme vacío en todos quienes compartieron con él la cancha, el vestuario y la vida cotidiana del club. Descansá en paz, Santi. Tu recuerdo permanecerá para siempre en el corazón de Puerto Comercial”.

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Los mensajes de lamento se replicaron en las redes. “Santi fue mi alumno. Tan cariñoso y tan respetuoso. Su sonrisa quedará grabada en mi corazón. Que descanses en paz, hermoso Santi”, escribió una docente.

“Conocemos a la familia de Santi hace años. A Santi de chiquito. Gente de laburo, que se rompió el lomo para criar chicos sanos, buenos pibes. Y estas lacras inmundas en un segundo lo matan! No hay derecho. Estas mierdas están matando a nuestros pibes, a los sanos, a los buenos. La bronca que tengo no te la puedo explicar”, repudió una vecina.

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