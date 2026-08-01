El Salvador
Agregar Infobae enGoogle

El Salvador registra nuevo accidente laboral, un trabajador muere soterrado en Antiguo Cuscatlán

Una emergencia en una construcción residencial al sur de San Salvador dejó a tres obreros atrapados bajo tierra, dos sobrevivieron con heridas leves y uno perdió la vida según informaron cuerpos de socorro

Un rescatista de Cruz Verde Salvadoreña trabaja en el lugar donde tres obreros quedaron soterrados durante un accidente laboral en Antiguo Cuscatlán (Cortesía: Cruz Roja Salvadoreña).
Un rescatista de Cruz Verde Salvadoreña trabaja en el lugar donde tres obreros quedaron soterrados durante un accidente laboral en Antiguo Cuscatlán (Cortesía: Cruz Roja Salvadoreña).
Guardar

Un accidente en una obra de construcción en la Residencial Sierra de Santa Elena, en Antiguo Cuscatlán, provocó que tres trabajadores quedaran soterrados, con saldo de una persona fallecida y dos con lesiones leves.

Diferentes instituciones de primera respuesta, acudieron al llamado de emergencia este 1 de agosto y asistieron a las víctimas en el lugar, según reportaron Cruz Verde Salvadoreña y Cruz Roja Salvadoreña. El incidente se registró durante labores constructivas en una zona residencial ubicada sobre el Bulevar Orden de Malta, en el municipio de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad.

De acuerdo con los socorristas, al llegar al sitio lograron rescatar con vida a dos de los trabajadores afectados, quienes presentaban lesiones menores, pero fueron trasladados por los equipos de socorro a un centro hospitalario.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el tercer obrero fue localizado sin signos vitales. Autoridades policiales y de seguridad procesan la escena y mantienen bajo investigación las circunstancias del accidente. El suceso ocurrió mientras los afectados realizaban tareas en un proyecto de construcción en la exclusiva zona de Santa Elena.

Tras el siniestro laboral, equipos de emergencia evalúan el estado de salud de los sobrevivientes en el área de la construcción en Antiguo Cuscatlán (Cortesía: Cruz Verde Salvadoreña).
Tras el siniestro laboral, equipos de emergencia evalúan el estado de salud de los sobrevivientes en el área de la construcción en Antiguo Cuscatlán (Cortesía: Cruz Verde Salvadoreña).

Las primeras indagaciones señalan que los trabajos implicaban movimiento de tierra, lo que pudo propiciar el colapso que dejó a los obreros atrapados. La identidad de la persona fallecida no ha sido revelada oficialmente. De momento, las autoridades policiales continúa realizando las respectivas investigaciones.

Un caso reciente: accidente mortal en Santa Ana bajo investigación

El pasado 18 de junio de 2026, otro accidente laboral sacudió el sector de la construcción en El Salvador. Equipos de socorro fueron alertados tras el colapso de una estructura de tierra en un proyecto ubicado en la calle hacia el cantón Flor Amarilla Abajo, en las inmediaciones del bulevar Los 44 y el puente El Trébol, en Santa Ana.

PUBLICIDAD

Según investigaciones preliminares, tres trabajadores se encontraban instalando tuberías cuando se produjo el derrumbe. Uno de ellos falleció sepultado en el lugar, mientras que los otros dos resultaron lesionados y fueron trasladados a un centro asistencial. Posteriormente, Rolando Castro, ministro de Trabajo, confirmó que la empresa constructora había sido advertida previamente por graves deficiencias en sus protocolos de prevención:

“Esta empresa ya había sido advertida por el Ministerio de Trabajo en visitas anteriores, en vista que ni siquiera tiene comité de seguridad”, declaró Castro. El funcionario subrayó que la compañía ignoró las recomendaciones técnicas entregadas por la institución.

Colapsó un talud en una obra y soterró a tres trabajadores en Santa Ana, el pasado 18 de junio (Cortesía: Protección Civil y Bomberos).
Colapsó un talud en una obra y soterró a tres trabajadores en Santa Ana, el pasado 18 de junio (Cortesía: Protección Civil y Bomberos).

¿Qué dice la legislación salvadoreña sobre el accidente laboral y la muerte de un trabajador?

El Artículo 316 del Código de Trabajo define el accidente de trabajo como “toda lesión orgánica o perturbación funcional que el trabajador sufra a causa, con ocasión, o por consecuencia del trabajo que ejecute”.

Cuando un accidente ocurre por omisión de medidas de seguridad, como en el caso de la empresa sancionada en Santa Ana, la ley obliga al empleador a cubrir gastos médicos, farmacéuticos y hospitalarios de los lesionados, así como el salario correspondiente durante el periodo de incapacidad.

Si el accidente laboral ocasiona la muerte del trabajador, el empleador debe asumir varias obligaciones:

  • Gastos de sepelio: El patrono debe pagar de inmediato una suma equivalente a dos meses de salario básico para cubrir los costos funerarios, con un mínimo legal establecido.
  • Indemnización por muerte: Los beneficiarios (cónyuge, hijos menores o padres dependientes) tienen derecho a recibir una indemnización equivalente a dos años de salario.
  • Responsabilidad penal: Además de sanciones administrativas y compensaciones económicas, el colapso provocado por negligencia puede ser tipificado por la Fiscalía General de la República (FGR) como homicidio culposo, según el Artículo 132 del Código Penal. Esto implica penas de prisión para responsables de la obra o representantes legales que hayan ignorado deliberadamente las normas de seguridad.

Temas Relacionados

El SalvadorSanta ElenaAntiguo CuscatlánPersonas soterradasAccidente laboral

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La PGN mantiene activo el sistema Alba-Keneth para localizar a menores desaparecidos en Guatemala

El mecanismo, vigente desde 2010, permite reportar una ausencia o sustracción sin plazo de espera y pone en marcha la búsqueda desde la recepción del aviso, con atención permanente a través del 1546

La PGN mantiene activo el sistema Alba-Keneth para localizar a menores desaparecidos en Guatemala

Un incendio estuvo a punto de alcanzar el Parque Nacional Volcán Barú en Panamá

El fuego consumió cuatro hectáreas de vegetación en Tierras Altas y reavivó la preocupación por el impacto del fenómeno de El Niño sobre los ecosistemas panameños.

Un incendio estuvo a punto de alcanzar el Parque Nacional Volcán Barú en Panamá

El Camino de San Óscar Romero vuelve a reunir a cientos de salvadoreños rumbo a Ciudad Barrios

La caminata comenzó de madrugada con una misa de envío en la Catedral Metropolitana de San Salvador y culminará el domingo en Ciudad Barrios, con una celebración eucarística programada para las 2:00 de la tarde.

El Camino de San Óscar Romero vuelve a reunir a cientos de salvadoreños rumbo a Ciudad Barrios

Honduras encabeza una ofensiva regional ante el crecimiento del mercado de las drogas sintéticas

Honduras reunió a las autoridades de Colombia, México, Guatemala y República Dominicana en una conferencia internacional para coordinar estrategias frente a una modalidad del narcotráfico que evoluciona con rapidez

Honduras encabeza una ofensiva regional ante el crecimiento del mercado de las drogas sintéticas

El secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin, presidirá una misa solemne en la catedral metropolitana de Guatemala

La celebración del 2 de agosto, prevista a las 12:00 en el Centro Histórico, será la única actividad abierta al público y contará con la presencia de Bernardo Arévalo, su gabinete y el cuerpo diplomático

El secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin, presidirá una misa solemne en la catedral metropolitana de Guatemala

TECNO

Cuidado con Steam: hackers usan falsos consejos en los foros para robar cuentas de jugadores

Cuidado con Steam: hackers usan falsos consejos en los foros para robar cuentas de jugadores

WhatsApp Estilo iPhone APK para Android: la búsqueda que pone en peligro tu cuenta

El electrodoméstico que puede representar un mayor riesgo de incendio si permanece enchufado

Lista de animes más vistos en Crunchyroll para ver este fin de semana

Guía cursos gratuitos de Google en agosto 2026 para estudiar en cualquier parte del mundo: cómo inscribirse

ENTRETENIMIENTO

Autoridades inspeccionaron una propiedad de Linda Blair, actriz de ‘El Exorcista’, donde habría más de 100 perros

Autoridades inspeccionaron una propiedad de Linda Blair, actriz de ‘El Exorcista’, donde habría más de 100 perros

“La odisea” supera los USD 700 millones en taquilla mundial y consolida a Christopher Nolan entre los mayores éxitos de 2026

Courtney Clenney, la modelo de OnlyFans acusada de matar a su novio, llega a un acuerdo de culpabilidad con la fiscalía

Murió Nirmal Purja: la historia del montañista que conquistó los ’14 ochomiles’ en Netflix y buscaba un nuevo récord

“Spider-Man: Un nuevo día” rompe el récord histórico de taquilla con USD 167 millones

MUNDO

Al menos tres muertos y 15 heridos por una explosión cerca de un café del centro de Moscú

Al menos tres muertos y 15 heridos por una explosión cerca de un café del centro de Moscú

La Justicia rusa ordenó la detención del director de una filial de la energética estatal Gazprom por cargos de corrupción

Investigan a una pareja tras el hallazgo de cinco fetos en descomposición dentro de una bolsa en Francia

Israel abatió a varios miembros del grupo terrorista Hezbollah en el sur del Líbano

Suzy Lamplugh, el misterio de la agente inmobiliaria desaparecida en Londres que sigue sin resolverse 40 años después