Cuánto subió la tasa del préstamo del FMI desde 2022 y qué falta para poder acceder al cargo mínimo

La directora gerente, Kristalina Georgieva, destacó en su visita protocolar a Argentina, por invitación del Gobierno de Milei, la mejora de las finanzas públicas

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La exposición de las finanzas públicas mejoró sustancialmente en los primeros dos años y medio de presidencia de Javier Milei, y con ello la relación con las autoridades del FMI, como lo manifestó en la semana la directora gerente, Kristalina Georgieva, en su visita protocolar a Argentina, por invitación del Gobierno.

Sin embargo, el costo del crédito multilateral aumentó en los últimos meses por el cambio del contexto internacional, que llevó a la suba de las tasas de interés en las grandes economías desarrolladas, y por su impacto sobre el cargo total de servicio de la deuda del acuerdo de Facilidades Extendidas vigente con el FMI desde abril de 2025.

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La tasa marginal de interés que devenga la deuda de la Argentina con el FMI -que incluye un componente variable determinado por el que semanalmente el organismo informa para su unidad de cuenta, los derechos especiales de giro (DEG)- sigue siendo elevada por el nivel de deuda pendiente, aunque el Fondo aplicó en octubre de 2024 la mayor reforma de cargos en dos décadas.

Esa decisión redujo la tasa efectiva que enfrenta el país en 0,4 puntos porcentuales, de 100 a 60 puntos básicos, y elevó el umbral para aplicar sobrecargos por nivel de 187,5% a 300% de la cuota de cada país en el organismo.

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El costo del crédito multilateral aumentó en los últimos meses por el cambio del contexto internacional, que llevó a la suba de las tasas de interés en las grandes economías desarrolladas

El alivio fiscal, sin embargo, no es automático: depende de la tasa del DEG, del margen que fija el organismo y del nivel de acceso excepcional que mantiene la Argentina. Actualmente, la cuota del país es de USD 4.100 millones y el umbral, de USD 12.300 millones, por lo que la Argentina seguirá dentro del régimen de recargos. El Gobierno calcula que con eso el país tendrá un ahorro de USD 3.200 millones en el repago del actual programa.

El punto de partida de 0,25% anual se multiplicó por poco más de 11 en apenas 52 meses, y todo indica que ese proceso aún no se detendrá, dado el escenario internacional de alta volatilidad en los mercados desde que se inició la invasión de Rusia a Ucrania en abril de 2022 y persiste hasta la actualidad, y el agregado de la guerra en Medio Oriente entre Estados Unidos e Israel con Irán.

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Esa tasa de interés del DEG -se actualiza semanalmente según los niveles vigentes en los mayores socios del FMI: Estados Unidos, Unión Europea, Japón, Reino Unido y China (expresada en dólares sobre las divisas de esos Estados miembros)- es la base del cargo final, que incluye un nivel base y eventuales sobrecargos fijos, que aplican cuando el saldo deudor excede ciertos límites.

Adicionalmente, existen comisiones que aplican sobre los desembolsos: la comisión de compromiso y el cargo por servicio.

El componente fijo de la tasa de interés del acuerdo de Facilidades Extendidas se ubica en 3,6% anual y, sumado a la tasa de interés en DEG de 2,927% anual, determina un costo total de 6,527% anual

A fines de julio de 2026, el componente fijo del sobre cargo del acuerdo de Facilidades Extendidas se ubicó en 3,6% anual y, sumado a la tasa de interés en DEG de 2,927% anual, determinó un costo total de 6,527% anual (2,23 veces la tasa base).

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En junio de 2026, la deuda con el organismo ascendió a USD 57.705 millones, desde USD 41.546 millones en junio de 2024 cuando el equipo económico de Luis Caputo comenzó a gestionar una revisión de los términos pactados con Martín Guzmán, ministro de Economía de Alberto Fernández, y su ampliación, según informó la Secretaría de Finanzas. Al parecer, gravitaron en el aumento los desembolsos que estaban pendientes del acuerdo y la suba de la valoración de los DEG.

Recargos por endeudamiento y plazo

Los sobrecargos aplican cuando el saldo deudor supera el límite equivalente a 187,5% de la cuota del país en el FMI, que es el aporte de cada miembro al organismo. Inicialmente es de 200 puntos básicos (pb) y aplica sobre el saldo deudor que excede dicho límite. Y si el saldo se mantiene por encima del límite durante un cierto período de tiempo (36 meses para los stand-by (SBA) y 51 meses para los Acuerdos de Facilidades Extendidas (EFF), el sobrecargo se incrementa otros 100 pb, hasta 300 puntos básicos.

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En un informe de 2022 de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), se destacaba: “Los sobrecargos se pusieron en práctica por primera vez en 1997, en un contexto de crisis financiera global en el que muchos países acudieron al FMI para solicitar financiamiento. Buscó proteger la capacidad crediticia del organismo, generando incentivos al repago anticipado de los préstamos de mayor monto y plazos más largos”.

Y resaltaba el estudio especial de la OPC: “En el caso de Argentina, desde el primer desembolso del SBA 2018 aplicaron sobrecargos por 200 pb, dado que el saldo deudor superó el 187,5% de la cuota. A partir de noviembre de 2021 la tasa de sobrecargos se incrementó a 300 p.b., tras cumplirse 36 meses en esa situación”.

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La decisión sobre cualquier eventual modificación recae sobre el Directorio Ejecutivo, integrado por 24 directores que representan a los 190 países miembros del FMI.

De ahí surge que desde un punto de partida en marzo de 2022 de un pago de intereses neto de 4,25% anual, donde la tasa DEG representaba apenas 6% del total, se pasó en la actualidad a 6,527% anual, con una incidencia del componente variable del 44,8 por ciento.

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La decisión sobre cualquier eventual modificación delos recargos recae sobre el Directorio Ejecutivo, integrado por 24 directores que representan a los 190 países miembros del FMI

De todas formas, frente a la sostenibilidad de un índice de riesgo país por debajo de 500 puntos básicos, el cargo total del crédito Stand-by del FMI resulta, por lejos, el financiamiento más ventajoso para Argentina: bajó 6 pb desde que el ministro Luis Caputo renovó el acuerdo de 2022 en abril de 2025.

La próxima revisión de los cargos del FMI está prevista para 2029, salvo que el Directorio decida adelantarla o establecer algún criterio de excepción, dado que la directora gerente, Kristalina Georgieva, resaltó en su visita a Buenos Aires “la sostenibilidad de los logros fiscales, financieros y de acumulación de reservas por parte del Banco Central de la República Argentina”.

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Qué tendría que hacer Argentina para acceder al cargo mínimo

El cargo mínimo del FMI es: tasa de interés del DEG más margen de 60 puntos básicos.

Para llegar a ese nivel, Argentina debería cumplir dos condiciones oficiales:

1. Reducir su deuda con el FMI por debajo del 300% de su cuota, manteniendo un sendero de pagos sostenido; y

2. Mantener ese nivel por más de 36 meses.

En términos prácticos, Argentina debería cancelar una parte sustancial del programa del Acuerdo de Facilidades Extendidas y evitar nuevos desembolsos que eleven el nivel de acceso.

En 2027, en pleno año electoral, el Gobierno deberá cancelar unos USD 7.700 millones con el organismo, una cifra récord desde que Argentina volvió al paraguas del Fondo hace ya más de ocho años, de los cuales USD 4.400 millones corresponden a devolución de capital y USD 3.300 millones al estimado pago de intereses -el monto varía según la cotización en dólares del DEG-. En tanto, el organismo hará desembolsos a favor de la Argentina por USD 1.700 millones. Por lo tanto, los pagos netos totalizarán USD 5.800 millones.

En 2027, en pleno año electoral, el Gobierno deberá cancelar unos USD 7.700 millones con el organismo, una cifra récord desde que Argentina volvió al paraguas del Fondo hace ya más de ocho años

Según el cronograma de vencimientos de capital, la deuda de Argentina alcanzará el equivalente a tres cuotas en el FMI hacia 2033, y terminaría de pagar el saldo seis años después.

El cargo mínimo del FMI se compone actualmente de tasa de interés del DEG más margen de 60 puntos básicos

Además, los analistas estiman que el Gobierno deberá superar el obstáculo que representan las elecciones de 2027, y ser reelecto, porque la continuidad macroeconómica es lo que más le preocupa al organismo y a los inversores internacionales.