Bukele encabeza el acuerdo para incorporar nueva ruta aérea que conectará El Salvador con Madrid

Nayib Bukele participó en la firma del acuerdo que incorpora a Air Europa a la conectividad aérea de El Salvador con una ruta directa entre San Salvador y Madrid desde diciembre./ (Casa Presidencial)

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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, participó en la firma de un acuerdo que oficializa la incorporación de Air Europa a la red de conectividad aérea del país, con la apertura de una nueva ruta directa entre San Salvador y Madrid que comenzará a operar en diciembre. El acto, destacado por la Casa Presidencial, reunió a representantes de la compañía aérea y autoridades locales, quienes subrayaron la relevancia de este paso para la proyección internacional del país centroamericano.

De acuerdo con información difundida en las redes oficiales de Casa Presidencial (Capres), este convenio representa una apuesta estratégica para continuar posicionando a El Salvador como un destino abierto a la inversión y el turismo internacional. La llegada de Air Europa se suma a los esfuerzos del gobierno por ampliar la conectividad aérea y consolidar al país como un punto de enlace en la región.

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Según el gobierno salvadoreño, la nueva ruta directa facilitará el acceso de turistas, empresarios y visitantes europeos a la nación centroamericana, abriendo nuevas oportunidades comerciales y culturales.

La conexión aérea con Madrid refuerza la cooperación con Europa, en un año el cual se han recibido 25,000 visitantes europeos en El Salvador./ (Infobae)

La firma del convenio, El Salvador se acerca más a Europa y se abren las puertas a más aerolíneas, visitantes e inversión extranjera. Esta política de cielos abiertos ha sido impulsada desde el inicio del mandato del presidente Bukele para fortalecer la imagen internacional del país y mejorar las condiciones para el desarrollo turístico y económico.

El impulso a la conectividad aérea ha sido una constante. En junio de este año, se inauguró una ruta estacional directa entre San Salvador y Madrid, operada por una alianza entre Avianca y la aerolínea española Wamos. Esta conexión está disponible durante el verano europeo, del 15 de junio al 15 de septiembre, y ofrece cuatro frecuencias semanales.

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El presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), Federico Anliker, explicó en ese momento que la apertura de estos vuelos responde a la transformación en los índices de seguridad pública del país, lo que ha devuelto la confianza a inversionistas y operadores turísticos internacionales.

El presidente Bukele se reunió en Casa Presidencial con los directivos de la aerolínea para la firma del convenio./ (Casa Presidencial)

El Aeropuerto Internacional de El Salvador ha sido catalogado como el más moderno y eficiente de la región, movilizando a 5.2 millones de pasajeros al año y registrando más de 40,000 operaciones aéreas anuales, según datos oficiales. Esta infraestructura ha permitido sostener un crecimiento constante en la llegada de visitantes y en la apertura de nuevas rutas internacionales.

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La ministra de Turismo, Morena Valdez, afirmó en junio pasado que la conexión aérea con Madrid fortalece los lazos de cooperación y comerciales con Europa. En lo que va del año, el país ha recibido a 25,000 visitantes procedentes del continente europeo, una cifra que se espera incrementar con la consolidación de nuevas rutas.

El posicionamiento de El Salvador en el mapa del turismo internacional también recibió el respaldo de la Organización Mundial del Turismo (ONU Turismo), que ubicó a la nación entre los tres países con mayor crecimiento global en la llegada de turistas.

La administración de Bukele se ha caracterizado por una política de cielos abiertos para acercar a El Salvador otros países y facilitar la llegada de aerolíneas, visitantes e inversión extranjera. / (Casa Presidencial)

El convenio firmado con Air Europa añade una opción permanente de conectividad, complementando la oferta estacional y ampliando la disponibilidad de vuelos para pasajeros y operadores logísticos.

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La política salvadoreña de apertura aérea ha sido reconocida por organismos internacionales y respaldada por el sector privado. El clima de seguridad y las mejoras en infraestructura han sido factores determinantes para atraer nuevas aerolíneas y consolidar el crecimiento turístico. El gobierno proyecta un impacto económico inmediato con la apertura de estas rutas, que facilitarán la llegada de más turistas internacionales.

Con el inicio de operación de la ruta permanente de Air Europa y la continuidad de la oferta estacional de Avianca y Wamos, El Salvador fortalece su posición como un nodo regional para el tráfico aéreo entre América Central y Europa. Las autoridades prevén que la conectividad reforzada permitirá diversificar la economía y mejorar la imagen internacional del país.

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