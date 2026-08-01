Fútbol de ascenso bajo el agua: las exóticas imágenes del partido de Primera C que se jugó en pleno temporal

El insólito estado de la cancha donde jugaron Mercedes y Estrella del Sur

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En plena tormenta, Mercedes y Estrella del Sur jugaron este viernes en una cancha completamente inundada y empataron 1-1 por la fecha 22 de la Primera C. Las imágenes del estadio Municipal de Mercedes se hicieron virales ante la incredulidad del público que no entendió cómo se desarrolló un partido profesional bajo esas condiciones climáticas.

El árbitro Iñaki Iparraguirre interrumpió el cotejo a los 34 minutos del segundo tiempo por el diluvio y la imposibilidad de jugar, pero lo reanudó a los pocos minutos tras la insistencia del equipo visitante, que finalmente empató a falta de 6 minutos para el silbatazo definitivo.

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El partido quedó condicionado por la tormenta: a los 30 minutos del segundo tiempo se desató una lluvia fuerte, con ráfagas de viento y actividad eléctrica, y el juez lo suspendió por un momento al constatar que la pelota no podía picar. Tras una reunión con los capitanes, el juego se reanudó pese al agua acumulada.

El insólito estado de la cancha donde jugaron Mercedes y Estrella del Sur

El local se había puesto en ventaja al inicio del complemento, cuando a los dos minutos Francisco Ruiz conectó de cabeza un centro de Máximo Chan y venció a Valentín Díaz. Antes, el arquero Kevin Semeniuk había sostenido a Mercedes con una atajada a un cabezazo de Julián Eseiza. En el tramo final, una pelota quedó estancada por el agua y Estrella del Sur sacó rédito: a los 36 minutos un centro terminó en el cabezazo de Gastón David para el empate. Con el campo casi inundado, el cierre transcurrió entre resbalones e imprecisiones, precisó la crónica del medio Solo Ascenso.

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Con este resultado, Mercedes llegó a 33 puntos y quedó de manera parcial en el tercer puesto de la Zona A. La próxima semana viajará a Rosario para visitar a Argentino. Los de Alejandro Korn, que quedaron con 32 unidades un escalón debajo de su rival de turno, se prepararán para recibir a J. J. Urquiza la próxima semana.

A pesar del temporal, en la jornada de viernes se llevaron a cabo 9 de los 11 encuentros programados en esta categoría. Los únicos que se postergaron son Central Ballester-Sportivo Barracas y Leandro N. Alem-Juventud Unida.

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Formaciones:

Mercedes: Kevin Semeniuk; Máximo Chan, Hernán Pineda, Martín Zuccaro, Facundo Alani; Tomás Chaparro, Maximiliano Pighin, Francisco Ruiz, Emanuel Murillo; Lisandro Sánchez Olmos y Juan Cruz Vera Borda. DT: Oscar Mena

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Estrella del Sur: Valentín Díaz; Ramiro López, Sebastián Feletto, Dilan Maidana, Gonzalo Contreras; Lucas Chiapparo, Kevin Poblet, Lautaro Torres, Julián Eseiza; Ciro Campuzano y Leandro Moreira. DT: Agustín Wallash

Estadio: Municipal de Mercedes

Árbitro: Iñaki Iparraguirre