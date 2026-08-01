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Se presentó la serie de Copa Davis entre Argentina y Turquía en Neuquén

El enfrentamiento correspondiente al Grupo Mundial I se disputará el sábado 19 y domingo 20 de septiembre en el Estadio Ruca Che

Se presentó la Copa Davis entre Argentina y Turquía en Neuquén (Crédito: AAT)
Se presentó la Copa Davis entre Argentina y Turquía en Neuquén (Crédito: AAT)
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La serie de Copa Davis entre la Argentina y Turquía, correspondiente al Grupo Mundial I, fue presentada oficialmente este sábado en el Centro de Convenciones y Exposiciones Domuyo de la ciudad de Neuquén, con la participación de autoridades locales, sponsors y de la Asociación Argentina de Tenis.

El enfrentamiento, que se disputará el sábado 19 y domingo 20 de septiembre en el Estadio Ruca Che, fue lanzado en una conferencia de la que participaron el gobernador de la provincia, Rolando Figueroa; el intendente de la Ciudad de Neuquén, Mariano Gaido; el Presidente y el Vicepresidente de la Asociación Argentina de Tenis, Agustín Calleri y Mariano Zabaleta; el Presidente y CEO de YPF, Horacio Marín; y la ministra de Juventud, Deportes y Cultura de Neuquén, Josefina Codermatz.

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Mariano Zabaleta fue el primero en tomar la palabra durante la presentación: “Quiero expresar mi agradecimiento al gobernador Rolando Figueroa por darnos esta oportunidad y a Horacio Marín, que son las dos personas que comparten nuestra visión de llevar el deporte que amamos a lo largo y ancho de la Argentina. Es una oportunidad única para que los chicos tengan la posibilidad de ver a los mejores tenistas jugando en Neuquén. Para nosotros es un sueño y una gran oportunidad. Queremos seguir fomentando el tenis y enamorar a los niños para que cada vez más chicos jueguen a este deporte”.

A continuación, Agustín Calleri, sostuvo: “Desde la Asociación Argentina de Tenis trabajamos siempre para federalizar este deporte y llevarlo al interior del país, brindando la posibilidad de ver a los mejores tenistas argentinos, en un momento en el que somos una de las principales potencias del mundo por cantidad de jugadores dentro del Top 100. Sabemos de la importancia que tiene para la provincia del Neuquén ser sede de la Copa Davis, por la visibilidad y el posicionamiento a nivel mundial que le dará la serie frente a Turquía”.

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El gobernador de la provincia anfitriona, Rolando Figueroa, comentó: “Estamos haciendo un gran esfuerzo para recibir un evento de jerarquía mundial en un lugar emblemático como el Ruca Che, que acaba de cumplir 30 años y donde nació una de las mayores satisfacciones que hemos tenido en la Argentina, como lo fue la Generación Dorada del básquet. Ojalá esa mística también pueda trasladarse al tenis. Es muy importante que esta serie de Copa Davis sirva de espejo para muchos chicos, que puedan verse reflejados en ella, acercarse a practicar este deporte y lograr que sea cada vez más popular”.

El Intendente local, Mariano Gaido, compartió su visión sobre la realización del evento: “La Copa Davis en la ciudad de Neuquén habla de nuestra jerarquía y demuestra que estamos preparados. Contamos con un estadio Ruca Che que es emblemático y vamos a estar a la altura de las circunstancias, porque así somos los neuquinos. Es una gran oportunidad para que los chicos puedan disfrutar de un evento de esta magnitud”.

El Estadio Ruca Che de Neuquén será el escenario de la serie de Copa Davis entre Argentina y Turquía
El Estadio Ruca Che de Neuquén será el escenario de la serie de Copa Davis entre Argentina y Turquía

En tanto, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, quien llegó a representar a la Argentina en los Sudamericanos, además de disputar los cuadros juniors de Roland Garros, Wimbledon y el US Open, expresó su felicidad por formar parte de lo que será la serie frente a Turquía. “El tenis fue un aprendizaje fenomenal en mi vida y es algo que aplico todos los días. Me parece extraordinario que la Copa Davis se juegue en la provincia del Neuquén. Me pone muy contento haber podido aportar mi granito de arena para que la serie se dispute en esta provincia y que el nombre de Vaca Muerta esté plasmado en la cancha”, agregó.

Por su parte, la ministra de Juventud, Deportes y Cultura de Neuquén, Josefina Codermatz, celebró la sede elegida y agradeció a la Asociación Argentina de Tenis “por haber confiado en Neuquén para traer a nuestra provincia uno de los eventos más importantes del tenis a nivel mundial. Estamos trabajando para seguir fortaleciendo el tenis en la provincia”.

Cabe destacar que el evento, organizado por la Asociación Argentina de Tenis junto al Gobierno de la Provincia del Neuquén y la Ciudad de Neuquén como aliados locales, marcará el regreso de la Copa Davis a suelo argentino después de dos años y medio sin actuar como local, ya que la serie ante Kazajistán, disputada en Rosario en febrero de 2024, fue la última presentación del equipo en el país.

Además, la eliminatoria representará un verdadero hito, ya que será la primera serie de Copa Davis que se dispute en la Patagonia argentina. De esta manera, Neuquén se incorporará al listado de sedes que ya integran las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y San Juan, además de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y albergará la serie más austral de la historia de la competencia.

En una temporada especial, atravesada por los festejos del décimo aniversario de la conquista de la Copa Davis en 2016, la Argentina buscará además alcanzar la victoria número 100 de su historia en el certamen (récord actual: 99-75).

El escenario será el remodelado Estadio Ruca Che, que contará con una capacidad para 3.000 espectadores y albergará una cancha rápida bajo techo. Allí, el equipo capitaneado por Javier Frana, quien afrontará su primera serie como local desde que asumió el cargo, buscará un lugar en los Qualifiers de la Copa Davis 2027.

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