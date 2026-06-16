“Ni con el Super Bowl pasó algo así”: las imágenes de la revolución argentina en Kansas City con una fila de 4 kilómetros

Una gran multitud de hinchas argentinos se encuentra en las inmediaciones del estadio, saltando, agitando los brazos, grabando con sus celulares y ondeando banderas en un ambiente de pura fiesta.

Más de 4 kilómetros de cola se extendieron sobre la autopista de acceso al Kansas City Stadium antes del debut de la selección argentina en el Mundial 2026 frente a Argelia. La imagen, registrada por Infobae en la ciudad, mostró vehículos detenidos durante largo tiempo mientras, sobre la acera peatonal contigua, una marea de hinchas con la camiseta albiceleste avanzaba a pie hacia el estadio. Según los propios residentes de la ciudad, algo así no tenía antecedentes en la historia de Kansas City.

“Es algo nunca visto en la historia de esta ciudad, ni con el Super Bowl ha pasado algo así. Tampoco con los títulos de los Kansas City Chiefs”, dijeron los residentes de la zona. La selección argentina y su pasión con su público ha revolucionado una ciudad.

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Quienes optaron por dejar el auto en la autopista y continuar a pie encontraron en la acera una pequeña muestra de lo que esperaba adentro.

Banderas albicelestes, camisetas del seleccionado y alguna enseña de clubes argentinos —entre ellas, una de Newell’s Old Boys— avanzaban en columna hacia el estadio. El clima es de fiesta abierta: hinchas que saltaban, agitaban los brazos y grababan con sus teléfonos, con el cántico mundialista de fondo.

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Largas filas de tráfico y de hinchas argentinos en las inmediaciones del estadio en Kansas City

“En Argentina nací, tierra de Diego y Lionel, de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré”, se escuchaba mientras avanzaba la marea argentina hacia el estadio. El desborde de pasión albiceleste en las calles de Missouri no fue un fenómeno exclusivo de este martes.

Los días previos ya habían dado señales de lo que se venía. Entre 1.000 y 1.200 personas se reunieron frente a Los Hornos —el único restaurante ciento por ciento argentino de Kansas City— en un banderazo que reunió bombos, platillos, banderas celestes y blancas y réplicas de la Copa del Mundo. El encuentro convocó tanto a argentinos residentes en la zona como a ciudadanos estadounidenses.

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El epicentro de la celebración previa al debut estuvo en la zona de The Plaza, uno de los sectores más reconocidos de Kansas City, donde cientos de argentinos se congregaron para acompañar al equipo.

Entre los presentes estuvieron los padres de Emiliano Martínez, Leandro Paredes y Rodrigo De Paul, quienes se mezclaron con la gente y posaron para fotos.

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Infobae ya está en el Kansas City Stadium, la sede del debut de la Selección Argentina frente a Argelia. Seguramente lo van a ver en las imágenes, increíble, más de 4 kilómetros de cola en los accesos para poder llegar. Algo nunca visto en la historia de esta ciudad

Entre los asistentes, se habla de que al menos un 75% de la hinchada está compuesto por fanáticos de ascendencia argentina o nacidos en el país que luego emigraron y aprovecharon el torneo para reencontrarse con sus orígenes por unos días. También se espera que muchos más sigan viaje a Dallas, donde se disputará el tercer partido.

La escena se repite en mercados, bares, cafés y paradas del tranvía gratuito que recorre la calle principal: camisetas albicelestes, en especial la número 10 de Lionel Messi, copan una ciudad que hasta hace poco era ajena al circuito habitual del público argentino.

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Esa postal, sin embargo, no responde a una llegada masiva financiada desde la Argentina, sino a una diáspora ya instalada en territorio estadounidense y a grupos que organizaron el viaje con antelación.

A horas de que Argentina pise el campo del Kansas City Stadium para su debut en el Mundial 2026, los hinchas no dan señales de aflojar el ritmo. La marea albiceleste sigue llegando a la ciudad: más camisetas, más banderas, más cánticos. La fila de 4 kilómetros que paralizó los accesos al estadio fue solo la imagen más visible de una jornada que desbordó cualquier previsión logística. Kansas City, acostumbrada a los títulos de los Chiefs, no había visto nada parecido.

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