Los 17 fichajes que se confirmaron durante el último día del mercado de pases del fútbol argentino en pleno Torneo Clausura

Si bien todavía quedan elementos reglamentarios para que los clubes sigan incorporando, el mercado de pases de la Liga Profesional bajó su persiana este viernes con la oficialización de 17 transferencias entre las que se destacaron las de Tobías Andrade a River Plate, Imanol Machuca a Independiente, Federico Mancuello a Argentinos Juniors, Ignacio Pusetto a Huracán y Nicolás Orsini a Barracas Central, entre otras.
Además, si bien no hubo foto formal de presentación, Unión de Santa Fe ya confirmó que la semana próxima se unirá al plantel el marcador central uruguayo Matías Roca proveniente del Arouca de la Primeira Liga de Portugal (firmó contrato hasta fines del 2029) y Argentinos Juniors aclaró que Luciano Gómez se fue cedido a Newell’s hasta junio del 2027 con opción de compra. En esa misma línea, Estudiantes de La Plata anunció que Luciano Giménez fue cedido a Platense hasta el 30 de junio del 2027.
PUBLICIDAD
Entre los más de 70 pases que se registraron durante el parate por la Copa del Mundo y los cerca de 20 que se habían oficializado en la semana previa al cierre del libro de pases, el Torneo Clausura continuará ahora con su actividad con la tercera fecha que comenzará este sábado.
El Comité Ejecutivo de la AFA había extendido el cierre del mercado de pases de la Liga Profesional de Fútbol: la ventana que había comenzado el 26 de mayo y debía terminar el 21 de julio a las 18:00, pero finalmente concluyó este viernes 31 de julio a las 14:00, según el boletín N° 6922. De todos modos, el reglamento prevé una prórroga hasta el 2 de septiembre a las 18:00, pero solo para los clubes que busquen incorporar y siempre que hayan transferido de manera definitiva o a préstamo a uno de sus futbolistas a un club del exterior entre el 31 de julio a las 14:00 y esa fecha de septiembre.
PUBLICIDAD
El artículo 19, inciso 2, también habilita una excepción que puede alcanzar a todos los equipos de primera división: si el jugador registrado por un club proviene de otro miembro de la LPF, la entidad de origen podrá reemplazarlo dentro de los mismos plazos. Para acceder al reemplazo, el futbolista transferido debe haber integrado planilla en al menos el 25% de los partidos de la temporada entre el Apertura y lo disputado del Clausura. El texto también fija que no habrá cupo si un jugador regresa de un préstamo y es transferido dentro de la misma ventana.
LOS PASES QUE SE CONFIRMARON EN EL DÍA FINAL DEL MERCADO DE PASES
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD