Los 17 fichajes que se confirmaron durante el último día del mercado de pases del fútbol argentino en pleno Torneo Clausura

El último día del mercado de pases dejó varias confirmaciones

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Si bien todavía quedan elementos reglamentarios para que los clubes sigan incorporando, el mercado de pases de la Liga Profesional bajó su persiana este viernes con la oficialización de 17 transferencias entre las que se destacaron las de Tobías Andrade a River Plate, Imanol Machuca a Independiente, Federico Mancuello a Argentinos Juniors, Ignacio Pusetto a Huracán y Nicolás Orsini a Barracas Central, entre otras.

Además, si bien no hubo foto formal de presentación, Unión de Santa Fe ya confirmó que la semana próxima se unirá al plantel el marcador central uruguayo Matías Roca proveniente del Arouca de la Primeira Liga de Portugal (firmó contrato hasta fines del 2029) y Argentinos Juniors aclaró que Luciano Gómez se fue cedido a Newell’s hasta junio del 2027 con opción de compra. En esa misma línea, Estudiantes de La Plata anunció que Luciano Giménez fue cedido a Platense hasta el 30 de junio del 2027.

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Entre los más de 70 pases que se registraron durante el parate por la Copa del Mundo y los cerca de 20 que se habían oficializado en la semana previa al cierre del libro de pases, el Torneo Clausura continuará ahora con su actividad con la tercera fecha que comenzará este sábado.

El Comité Ejecutivo de la AFA había extendido el cierre del mercado de pases de la Liga Profesional de Fútbol: la ventana que había comenzado el 26 de mayo y debía terminar el 21 de julio a las 18:00, pero finalmente concluyó este viernes 31 de julio a las 14:00, según el boletín N° 6922. De todos modos, el reglamento prevé una prórroga hasta el 2 de septiembre a las 18:00, pero solo para los clubes que busquen incorporar y siempre que hayan transferido de manera definitiva o a préstamo a uno de sus futbolistas a un club del exterior entre el 31 de julio a las 14:00 y esa fecha de septiembre.

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El artículo 19, inciso 2, también habilita una excepción que puede alcanzar a todos los equipos de primera división: si el jugador registrado por un club proviene de otro miembro de la LPF, la entidad de origen podrá reemplazarlo dentro de los mismos plazos. Para acceder al reemplazo, el futbolista transferido debe haber integrado planilla en al menos el 25% de los partidos de la temporada entre el Apertura y lo disputado del Clausura. El texto también fija que no habrá cupo si un jugador regresa de un préstamo y es transferido dentro de la misma ventana.

LOS PASES QUE SE CONFIRMARON EN EL DÍA FINAL DEL MERCADO DE PASES

Tobías Andrada dejó Vélez y firmó contrato con River hasta el 31 de diciembre de 2030

Independiente compró el 60% del pase de Imanol Machuca a Fortaleza de Brasil: pagará en total 700 mil dólares si disputa 60 partidos. El futbolista está suspendido y recién podrá jugar en noviembre de este año

Tras rescindir en Independiente, Federico Mancuello firmó en Argentinos Juniors hasta diciembre de 2027 "bajo el esquema contractual de productividad"

San Lorenzo compró el 70% del pase de Ignacio Zaballa, surgido de River Plate: firmó hasta diciembre de 2029

El mediocampista Martín Río se unió a San Lorenzo a préstamo sin cargo desde Talleres por un año, prorrogable por 6 meses más

Danilo Arboleda se marchó de Banfield y es nuevo refuerzo de San Lorenzo: el Club adquirió el 70% del pase del defensor a cambio de 350 mil dólares y le hizo contrato hasta diciembre de 2028

El arquero Lautaro Morales, de 26 años, firmó en Tigre a préstamo por 12 meses sin cargo y con opción de compra desde Lanús

Ignacio Pussetto dejó Independiente y se unió a préstamo a Huracán hasta diciembre del 2027 con opción de compra del 70% del pase en un millón y medio de dólares Si el club hiciera uso de esa opción de compra de la que dispone hasta diciembre del año que viene, el vínculo laboral del jugador se extenderá hasta diciembre de 2030.

El mediocampista uruguayo Rodrigo Fernández Cedrés firmó un préstamo por 18 meses con una repesca con cargo en diciembre y julio a favor de Independiente. El contrato también incluye una opción de compra de 1 millón 300 mil dólares por el 80% del pase

El ex Boca Nicolás Orsini llegó libre a Barracas Central y se sumó de cara al segundo semestre

Facundo Bruera retornó a Barracas Central desde San Lorenzo en calidad de cedido

El uruguayo Lucas Sanseviero dejó el Valladolid y firmó con Instituto de Córdoba a préstamo hasta diciembre del 2027 y con opción de compra

Tomás Pérez se unió a préstamo por un año a Defensa y Justicia desde Racing Club

Jeremías Lucco firmó a préstamo por 18 meses en Defensa y Justicia proveniente de Belgrano