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Capturan en Texas a inmigrante hondureño acusado de asesinar a su novia en Maryland

La tragedia, que conmociona a la comunidad de Columbia, dio un giro decisivo tras la detención en Texas de su novio, Darwin Cárcamo-Santiago, un ciudadano hondureño de 24 años que intentaba evadir a las autoridades tras cometer el crimen

Ilustración en acuarela de una escena nocturna con dos patrullas policiales frente a una casa, una figura masculina caminando hacia una camioneta.
Una calle suburbana de Columbia, Maryland, muestra patrullas policiales con luces encendidas que iluminan una casa mientras una silueta masculina se dirige a una camioneta oscura. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un crimen desgarrador ha conmocionado a la comunidad de Columbia, en el condado de Howard, Maryland. Darwin Cárcamo Santiago, un inmigrante de nacionalidad hondureña de 24 años de edad, ha sido capturado en el estado de Texas como el principal sospechoso del homicidio de su novia, Esmeralda Pérez Méndez, una mujer de 35 años.

Los hechos salieron a la luz pública el pasado domingo 26 de julio. De acuerdo con el reporte oficial emitido por las autoridades locales, el hallazgo del cuerpo ocurrió en una residencia situada en la calle Watchlight Court.

Un conocido del sospechoso llegó a la vivienda y, al ingresar a una de las habitaciones, descubrió el cuerpo sin vida de Pérez-Méndez. Ante la impactante escena, la persona realizó de inmediato una llamada de emergencia al 911 para alertar a los cuerpos policiales.

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Las primeras investigaciones de la Policía del Condado de Howard determinaron que la víctima presentaba heridas compatibles con estrangulamiento. Tras cometer el crimen durante las horas de la noche o madrugada previa, Cárcamo-Santiago emprendió la huida con la intención de evadir la justicia.

Sin embargo, el rápido despliegue coordinado entre diversas agencias policiales permitió rastrear sus pasos hasta el estado de Texas, donde fue localizado y arrestado sin mayores incidentes. Actualmente, el imputado permanece bajo custodia policial en Texas a la espera de ser trasladado de regreso a Maryland para encarar el proceso penal en su contra.

Darwin Cárcamo Santiago, de 24 años, es señalado por la policía de Howard County como el presunto responsable de asesinar a su novia, Esmeralda Pérez Méndez, de 35 años.

¿Será extraditado a Honduras o procesado en EE. UU.?

Ante la nacionalidad extranjera del acusado y la conmoción generada por el caso, han surgido interrogantes sobre su situación legal y territorial. En este contexto jurídico, Darwin Cárcamo-Santiago no será extraditado a Honduras para ser juzgado.

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El principio fundamental del derecho penal territorial establece que los delitos se investigan, procesan y sancionan en la jurisdicción geográfica donde fueron cometidos. Dado que el homicidio de Esmeralda Pérez-Méndez ocurrió dentro de los límites territoriales de Columbia, Maryland, los tribunales de esta entidad son los encargados de juzgar el caso.

El término que aplica a su situación actual en EE. UU. es la extradición interestatal o traslado entre estados. Cárcamo-Santiago será extraditado de Texas únicamente hacia el condado de Howard, Maryland.

Una vez que pise suelo marylandés, comparecerá ante un juez para la lectura formal de cargos. Su estatus de inmigrante hondureño no detiene ni interfiere con el juicio penal en Estados Unidos. En caso de cumplir una condena en prisión dentro del sistema penitenciario estadounidense, el gobierno federal procesaría su deportación inmediata hacia Honduras solo después de haber saldado su pena con la justicia.

Caricatura de Darwin Cárcamo Santiago, hombre joven con rostro ovalado, piel trigueña, cabello negro corto, vello en la barbilla, sobre un fondo beige.
El acusado permanece bajo custodia a la espera de su traslado a Maryland, donde la Fiscalía planea buscar la pena máxima por asesinato en primer grado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De momento, la Fiscalía del Condado de Howard ha presentado cargos formales contra el sospechoso por asesinato en primer grado y asesinato en segundo grado. El código penal del estado de Maryland contempla penas severas para este tipo de delitos violentos.

  • Asesinato en primer grado: Bajo el artículo: 2-201 del Código Penal de Maryland, este delito implica la privación deliberada y premeditada de la vida de una persona. Si Cárcamo-Santiago es hallado culpable de este cargo, enfrenta una pena obligatoria de cadena perpetua (prisión de por vida), la cual puede ser contemplada con o sin la posibilidad de libertad condicional.
  • Asesinato en segundo grado: El artículo : 2-204 castiga la conducta homicida no premeditada. De ser condenado por este cargo alternativo, el acusado podría pagar una pena máxima de hasta 40 años de prisión.

De ser hallado culpable de las acusaciones más graves, el joven hondureño podría pasar el resto de su vida en una cárcel de Estados Unidos.

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