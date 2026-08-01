La escandalosa pelea en Gran Hermano por la que piden la expulsión de una participante: “La queremos afuera”

La familia de Luana Fernández está pidiendo una dura sanción contra Juliana “Tini” Díaz, luego de un forcejeo durante una dinámica en el reality show (Video: Gran Hermano: Generación Dorada/ DGO)

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El episodio que marcó un punto de quiebre en Gran Hermano 2026 ocurrió cuando Juliana “Tini” Díaz confrontó con dureza a Luana Fernández durante una discusión grupal. El hecho provocó una ola de reacciones, tanto dentro de la casa como en el exterior, donde la familia de la agredida exigió la expulsión inmediata de la visitante, al acusarla de que el episodio pasó a lo físico.

La familia de Luana recurrió a las redes sociales para etiquetar directamente a Santiago del Moro y reclamar la salida de Juliana. “El contacto físico está prohibido, queremos a Juliana afuera”, reclamaron, subrayando la gravedad del incidente y recordando que Díaz es solo una “visita” en el reality y no participante formal de esta edición.

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La actitud de Tini en Gran Hermano contra Luana consiguió que la familia de la concursante pida la expulsión de la exparticipante (Gran Hermano, DGO)

Durante una actividad que proponía debatir sobre la empatía en el juego, la tensión escaló en segundos. Luana intentó explicar su postura mencionando a la santafesina con la frase “tu amiga Tini”, lo que desató la furia de Díaz. “¿Qué es eso de tu amiga Tini? Si querés que nos agarremos, nos agarramos”, replicó Juliana, interrumpiendo la dinámica y acercándose agresivamente a su compañera.

El reglamento del programa prohíbe cualquier tipo de contacto físico, una línea que fue cruzada cuando Tini empujó a Luana con el dedo en el pecho y la tomó del brazo. Ante la insistencia, Fernández levantó las manos, reclamando una sanción disciplinaria por el exceso, mientras el resto de los participantes intentaban intervenir para frenar el altercado.

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En el momento más tenso, Díaz insistió: “¿Me estás escuchando? Te estoy hablando”, elevando el tono e incrementando la presión sobre Luana, quien insistió en pedir la intervención de la producción. Gran Hermano intervino verbalmente para recordar la regla, pero la situación ya había superado los límites habituales del juego.

“¿Me estás escuchando? Te estoy hablando”, la increpó Tini a Luana

El núcleo del conflicto reside en el historial previo entre ambas, ya que según la familia de Fernández, la agresividad de Juliana se había manifestado en otras ocasiones. El reclamo público fue directo: “Juliana Díaz es una VISITA, no es una participante de esta edición y no tiene ningún tipo de derecho de pronunciarse tan violentamente contra Luana como lo hizo”.

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El hecho generó un debate sobre la permisividad y el manejo de las reglas dentro del reality. La familia de Luana no solo repudió la actitud de Díaz, sino que también advirtió sobre “la intención de la exjugadora de buscar una respuesta de Fernández para perjudicar su juego”.

La situación fue consecuencia de una serie de roces previos entre ambas jugadoras, alimentados por estrategias, alianzas y antiguos conflictos no resueltos en la convivencia. La intervención de Tini, quien ya había sido eliminada y luego expulsada en su edición, fue vista como un intento de ganar protagonismo en la casa, lo que intensificó la reacción de sus compañeros y del público fuera del programa.

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El pedido de la familia de Luana Fernández: “Juliana Díaz es una VISITA, no es una participante de esta edición y no tiene ningún tipo de derecho de pronunciarse tan violentamente contra Luana como lo hizo”

En este contexto, la pregunta sobre por qué la familia de Luana solicitó la expulsión inmediata de Juliana Díaz se responde por la gravedad de los forcejeos físicos, la reiteración de actitudes agresivas y el hecho de que la visitante no es jugadora regular de la edición. La demanda se sostiene en el reglamento del reality y en la reiteración de incidentes previos con la misma participante.

Tras el episodio, el debate sobre la violencia en los realities y el rol de la producción volvió a instalarse. Las voces externas insisten en que romper la regla del contacto físico debe tener consecuencias inmediatas, mientras la atención se centra ahora en la respuesta oficial de la producción y el futuro de Juliana Díaz en la casa.

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